Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim açıklaması: Her bir evladımıza ulaşmak için birlikte çalışacağız
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koronavirüs salgını nedeni ile yüz yüze eğitime ara verildiğini belirterek, uzaktan eğitim sistemine geçildiğini ifade etti. Bakan Selçuk, "Sürece emek veren eğitim ailemize teşekkür ediyorum. Her bir evladımıza ulaşmak için birlikte çalışacağız." dedi.
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan ve yüz yüze eğitim sistemi ile ilgili flaş açıklama geldi. Bakan Selçuk, "Salgın nedeniyle yüze yüze eğitime bir süre ara verdik, uzaktan eğitimle devam ediyoruz." dedi. Selçuk mesajında, "Her bir evladımıza ulaşmak için birlikte çalışacağız." mesajını verdi.
Bakan Selçuk Twitter hesabından şunları söyledi:
UZAKTAN EĞİTİMLE DEVAM EDİYORUZ
Salgın nedeniyle yüze yüze eğitime bir süre ara verdik, uzaktan eğitimle devam ediyoruz. Son olması umuduyla, sürece emek veren eğitim ailemize teşekkür ediyorum. Her bir evladımıza ulaşmak için birlikte çalışacağız.
Salgın nedeniyle yüze yüze eğitime bir süre ara verdik, uzaktan eğitimle devam ediyoruz. Son olması umuduyla, sürece emek veren eğitim ailemize teşekkür ediyorum. Her bir evladımıza ulaşmak için birlikte çalışacağız.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 14, 2021
Eğitimde Bu Hafta
5-11 Nisan 2021 pic.twitter.com/JwMokJwJyT
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün öğretmenlerin aşılanma süreciyle ilgili de açıklamalarda bulunarak, şunları söyledi:
İlkokul ve okul öncesi kurumlarımızda bulunan öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız sistem tanımlamalarıyla birlikte aşı için randevu alabilirler.
PLANLAMA YAPILMAKTADIR
Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir. Sağlık Bakanlığı, aşı tedarik süreciyle bağlantılı olarak tüm öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız için planlama yapmaktadır.
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