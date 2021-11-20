2021 AUZEF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? Son durum...

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavı 13-14 Kasım'da gerçekleştirildi. Sınava katılan binlerce öğrenci heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirildi. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AUZEF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

AUZEF VİZE SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

13-14 Kasım'da gerçekleştirilen vize sınavının hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. Ancak bir önceki sınavlara baktığımızda, sonuçların 2 hafta içerisinde erişime açıldığı görülüyor.

Öğrenciler ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.