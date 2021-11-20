2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları son durum nedir?

KYK burs sonuçları için heyecan dorukta! 2021-2022 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvuruları 10 Kasım'da sona erdi. Başvurularını tamamlayan öğrenciler büyük bir merakla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler burs taahhütnamesi onayı yapacaklar. Peki, KYK burs sonuçları son durum nedir? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK tarafından resmi olarak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Ahaber.com.tr olarak araştırdığımız bilgilere göre, bir önceki dönem burs sonuçları, başvuruların tamamlanmasının ardından 29 gün sonra açıklanmıştı. Buna göre, 10 Kasım'da sona eren 2021 yılı burs başvuru sonuçlarının aralık ayının ilk haftası erişime açılması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.