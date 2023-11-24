ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ALES sonuç ekranı kasım ayında açılacak mı? Puan kaç yıl geçerli?

Akademik kariyer hedefleyen adayları ilgilendiren ALES/3 sınavı, 19 Kasım tarihinde gerçekleşmişti. Sınavın tamamlanmasının ardından, adaylar sonuçları merakla beklemeye başladı. ALES/3 sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı ve ÖSYM'nin sonuç tarihini duyurup duyurmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. ÖSYM'nin sonuçları ne zaman açıklayacağı, adaylar arasında büyük bir beklentiyle takip edilmekte. Peki ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?