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ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ALES sonuç ekranı kasım ayında açılacak mı? Puan kaç yıl geçerli?

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Giriş Tarihi: 24.11.2023
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ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ALES sonuç ekranı kasım ayında açılacak mı? Puan kaç yıl geçerli?

Akademik kariyer hedefleyen adayları ilgilendiren ALES/3 sınavı, 19 Kasım tarihinde gerçekleşmişti. Sınavın tamamlanmasının ardından, adaylar sonuçları merakla beklemeye başladı. ALES/3 sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı ve ÖSYM'nin sonuç tarihini duyurup duyurmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. ÖSYM'nin sonuçları ne zaman açıklayacağı, adaylar arasında büyük bir beklentiyle takip edilmekte. Peki ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik kariyer hedefleyen adayları ilgilendiren ALES/3 sınavı, 19 Kasım tarihinde gerçekleşmişti. Sınavın tamamlanmasının ardından, adaylar sonuçları merakla beklemeye başladı. ALES/3 sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağı ve ÖSYM'nin sonuç tarihini duyurup duyurmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. ÖSYM'nin sonuçları ne zaman açıklayacağı, adaylar arasında büyük bir beklentiyle takip edilmekte. Peki ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan sonuç tarihine göre 5 Aralık 2023 tarihinde ALES/3 sonuçları duyurulacak.

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ALES SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, 19 Kasım 2023 tarihinde saat 13.20'den itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir.

Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 29 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

ALES SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN!

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES 3 sınav sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

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