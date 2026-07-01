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2026 KPSS başvuruları başladı: Başvuru ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 KPSS başvuruları başladı: Başvuru ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen yüz binlerce adayın beklediği 2026 KPSS takvimi netleşti. ÖSYM, lisans başvurularının başlayacağı tarihi ve sınav sürecine ilişkin ayrıntıları açıkladı. Başvuru tarihini kaçıran adaylar için geç başvuru imkanı da sunulacak. İşte adayların bilmesi gereken tüm ayrıntılar.

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan adayların merakla beklediği 2026 başvuru takvimi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre lisans düzeyindeki başvurular temmuz ayının ilk gününde başlayacak. Adayların başvurularını belirlenen süre içinde tamamlaması ve sınav ücretini yatırması gerekiyor

Başvuru işlemleri 13 Temmuz 2026 tarihine kadar elektronik ortamda sürecek. (Fotoğraf: A Haber)Başvuru işlemleri 13 Temmuz 2026 tarihine kadar elektronik ortamda sürecek. (Fotoğraf: A Haber)

KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvurular elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların işlemlerini son gün saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor.

KPSS lisans başvuru ücretleri adaylar tarafından merak ediliyor. (Fotoğraf: A Haber)KPSS lisans başvuru ücretleri adaylar tarafından merak ediliyor. (Fotoğraf: A Haber)

2026 KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 KPSS Lisans başvuru ücreti henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Başvuru ücretine ilişkin kesin tutarın, başvuru süreciyle birlikte yayımlanacak 2026 KPSS Başvuru Kılavuzunda duyurulması bekleniyor.

KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI

Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru hakkı da tanındı. 2026 KPSS Lisans geç başvuruları 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılabilecek. Ancak bu süreçte başvuru yapan adaylar, sınav ücretini normal ücretin yüzde 50 fazlasıyla ödeyecek.

Başvurular AİS sistemi ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: A Haber)Başvurular AİS sistemi ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: A Haber)

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilecek. Adayların;

  • T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapması,
  • Katılacakları sınav oturumlarını seçmesi,
  • Sınav ücretini belirtilen yöntemlerle yatırması gerekiyor.

Ödemeler, anlaşmalı bankalar üzerinden ya da ÖSYM'nin e-İŞLEMLER sistemindeki "ÖDEMELER" ekranından banka veya kredi kartıyla yapılabilecek. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

KPSS lisans sonuçları 7 Ekim tarihinde erişime açılacak. (Fotoğraf: AA)KPSS lisans sonuçları 7 Ekim tarihinde erişime açılacak. (Fotoğraf: AA)

2026 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru ve sınav sürecinin ardından adayların en çok merak ettiği konulardan biri de sonuçların açıklanacağı tarih oldu. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre, KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de yapılacak. (Fotoğraf: A Haber)KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de yapılacak. (Fotoğraf: A Haber)

2026 KPSS LİSANS SINAVLARI HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

Başvuru sürecinin ardından adaylar eylül ayında gerçekleştirilecek sınav oturumlarına katılacak.

Oturum Tarih
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür 6 Eylül 2026
KPSS Alan Bilgisi 1. Gün 12 Eylül 2026
KPSS Alan Bilgisi 2. Gün 13 Eylül 2026

KPSS takviminde ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri de yer aldı. (Fotoğraf: A Haber)KPSS takviminde ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri de yer aldı. (Fotoğraf: A Haber)

DİĞER KPSS BAŞVURU TARİHLERİ DE BELLİ OLDU

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre diğer KPSS oturumlarının başvuru tarihleri ise şöyle:

  • KPSS Ön Lisans: 29 Temmuz-10 Ağustos 2026
  • KPSS Ortaöğretim: 27 Ağustos-8 Eylül 2026
  • KPSS DHBT: 22-30 Eylül 2026

KPSS 2026 başvuru takvimiyle birlikte sınav oturum tarihleri de kesinleşti. (Fotoğraf: AA)KPSS 2026 başvuru takvimiyle birlikte sınav oturum tarihleri de kesinleşti. (Fotoğraf: AA)

KPSS 2026 SINAV TAKVİMİ

Adayların katılacağı sınavların uygulanacağı tarihler şu şekilde açıklandı:

  • KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür: 6 Eylül 2026
  • KPSS Alan Bilgisi: 12-13 Eylül 2026
  • KPSS Ön Lisans: 4 Ekim 2026
  • KPSS Ortaöğretim: 25 Ekim 2026
  • KPSS DHBT: 1 Kasım 2026

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