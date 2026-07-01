2026 KPSS başvuruları başladı: Başvuru ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

Ödemeler, anlaşmalı bankalar üzerinden ya da ÖSYM'nin e-İŞLEMLER sistemindeki " ÖDEMELER " ekranından banka veya kredi kartıyla yapılabilecek. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

KPSS lisans sonuçları 7 Ekim tarihinde erişime açılacak. (Fotoğraf: AA)

2026 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru ve sınav sürecinin ardından adayların en çok merak ettiği konulardan biri de sonuçların açıklanacağı tarih oldu. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre, KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.