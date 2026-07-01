2026 KPSS başvuruları başladı: Başvuru ücreti ne kadar, son gün ne zaman?
Kamu kurumlarında görev almak isteyen yüz binlerce adayın beklediği 2026 KPSS takvimi netleşti. ÖSYM, lisans başvurularının başlayacağı tarihi ve sınav sürecine ilişkin ayrıntıları açıkladı. Başvuru tarihini kaçıran adaylar için geç başvuru imkanı da sunulacak. İşte adayların bilmesi gereken tüm ayrıntılar.
Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan adayların merakla beklediği 2026 başvuru takvimi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre lisans düzeyindeki başvurular temmuz ayının ilk gününde başlayacak. Adayların başvurularını belirlenen süre içinde tamamlaması ve sınav ücretini yatırması gerekiyor
KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvurular elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların işlemlerini son gün saat 23.59'a kadar tamamlaması gerekiyor.
2026 KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2026 KPSS Lisans başvuru ücreti henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Başvuru ücretine ilişkin kesin tutarın, başvuru süreciyle birlikte yayımlanacak 2026 KPSS Başvuru Kılavuzunda duyurulması bekleniyor.
KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI
Başvuru süresini kaçıran adaylar için geç başvuru hakkı da tanındı. 2026 KPSS Lisans geç başvuruları 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılabilecek. Ancak bu süreçte başvuru yapan adaylar, sınav ücretini normal ücretin yüzde 50 fazlasıyla ödeyecek.