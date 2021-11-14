2021 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav soru cevapları yayınlandı mı, ne zaman açıklanır?
2021 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 yılı içinde AUZEF sınavları devam ederken soru ve cevaplar öğrenciler tarafından merak ediliyor. Dört oturumda gerçekleşen AUZEF sınavları sonrasında sonuçlar içinde meraklı bekleyiş sürüyor. İşte, 2021 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav soru cevapları yayınlandı mı, ne zaman açıklanır?
2021 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav soru cevapları yayınlandı mı, ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AUZEF oturumları sürerken sınavlara giren öğrenciler sonuçlar için gelecek açıklamaları bekliyor. Diğer yandan güz dönemi sınavları için soru ve cevaplar merak ediliyor. İşte, 2021 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?
AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2021 AUZEF güz dönemi ara sınavları 13 ve 14 Kasım 2021 tarihlerinde 4 oturum şeklinde gerçekleşecek. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yapılacak olan AUZEF sınavlarının ardından öğrenciler AUZEF sınav soruları ve cevaplarının yayınlanacağı tarihi araştırıyor.
4 oturumun birden tamamlanması sonrasında online platform üzerinden sonuçların erişime açılması bekleniyor. Geçmiş dönemlerdeki sınav dönemlerine bakıldığında ise AUZEF soru ve cevaplarının 7 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor. Soru cevap anahtarı ve sonuçlar açıklandığında sayfamızda yer vereceğiz.
SINAV NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
AUZEF sınavlarının değerlendirilmesi ve geçme notunun belirlenmesi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şekildeki koşulların sağlandığı tüm durumlarda Bağıl Değerlendirme Sistemine göre gerçekleştirilmekte. Bağıl değerlendirme sisteminde başarı notu, ham başarı notlarının ortalaması ve istatistiksel dağılımı göz önüne alınarak belirlenmekte.
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