2021 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav soru cevapları yayınlandı mı, ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AUZEF oturumları sürerken sınavlara giren öğrenciler sonuçlar için gelecek açıklamaları bekliyor. Diğer yandan güz dönemi sınavları için soru ve cevaplar merak ediliyor. İşte, 2021 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021 AUZEF güz dönemi ara sınavları 13 ve 14 Kasım 2021 tarihlerinde 4 oturum şeklinde gerçekleşecek. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yapılacak olan AUZEF sınavlarının ardından öğrenciler AUZEF sınav soruları ve cevaplarının yayınlanacağı tarihi araştırıyor.