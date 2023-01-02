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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Açık Öğretim Lise sınav sonuçları belli oldu mu? İşte takvim...

EĞİTİM ahaber.com.tr
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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Açık Öğretim Lise sınav sonuçları belli oldu mu? İşte takvim...

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Düzenlenen sınavın ardından gözler sonuçlar için gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Açık Öğretim Lise sınav sonuçları belli oldu mu? İşte takvim...

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Açık Öğretim Lise sınav sonuçları belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları Aralık ayı içerisinde çevrimiçi olarak düzenlendi. Sınava katılan öğrenciler sonuçlar için gelecek açıklamaları bekliyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Açık Öğretim Lise sınav sonuçları belli oldu mu? İşte takvim...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önce yapılan sınavın sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı.

AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının Ocak ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı, çevrim içi sınavlar AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapıldı. Sınav sonuçları da benzer şekilde Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak.

Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL 2. DÖNEM KAYIT TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem kayıt tarihleri henüz açıklanmadı.

AÖL 2. Dönem kayıt tarihleri MEB'in yeni çalışma takvimini duyurmasıyla belli olacak. MEB takvimi ile beraber 2. Dönem sınav tarihleri de belli olacak

1. Dönem sınavlarında olduğu gibi ikinci dönem sınavlarının da çevrim içi olarak internet üzerinden yapılması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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