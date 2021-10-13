KYK burs ve kredi başvuru takvimi merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun üniversite öğrencilerine yönelik sağladığı burs ve kredi için araştırmalar sürüyor. Ekim ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, KYK bursu ne zaman başlıyor? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2021-2022 dönemine ilişki YKS ve DGS yerleştirmeleri tamamen bitmediği için burs takvimi de henüz belli olmadı. Üniversite yerleştirmelerinin tamamen sona ermesi ile birlikte başvuru takvimi belli olacak. KYK burs ve kredi başvuru tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.