MEB duyurdu! AÖL sınav tarihleri ne zaman? 2021-2022 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?
AÖL sınav tarihleri ne zaman? MEB 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt yenileme süreci tamamlandı. Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler heyecan içinde sınav tarihini beklemeye başladı. Bu sınavın sonucuna göre mezun olacak ya da kredi notunu yükseletecek olan öğrenciler MEB'den gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, AÖL sınav tarihleri ne zaman? 2021-2022 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? İşte cevaplar...
AÖL sınav tarihleri ne zaman? 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri tamamlandı. Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler heyecan içinde 1. dönem sınavlarına hazırlanıyor. Kayıtların tamamlanmasının ardından sınav için takvim belirlendi. Peki, AÖL sınav tarihleri ne zaman? 2021-2022 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? İşte haberin detayları...
AÖL 1. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınav giriş belgesi 1 Aralık 2021 Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar, AÖL'ün öğrenci girişi sistemi üzerinden sınava girecekleri yer bilgisini öğrenebilecek.
AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
2021-2022 AÖL 1. dönem sınavları 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak. Sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecek.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?
Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.
Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?
* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
* Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
* Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirm eyapılacaktır.
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- MEB duyurdu! AÖL sınav tarihleri ne zaman? 2021-2022 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?
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