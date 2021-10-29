Liseler için sorumluluk sınav tarihleri açıklandı mı? Sorumluluk sınavına kimler girebilecek? MEB son dakika...

Liseler için sorumluluk sınav tarihleri açıklandı mı? Sorumluluk sınavına kimler girebilecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 31 Aralık 2021 tarihine kadar kesin kayıtların yapılması gereken öğrenciler lise ek sorumluluk sınavlarına katılım gösterecek. Böylelikle öğrencilerin gözleri 2021 lise sorumluluk sınavı tarihine ilişkin yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte, liseler için sorumluluk sınav tarihleri açıklandı mı? Sorumluluk sınavına kimler girebilecek?

LİSELERDE EK SORUMLULUK SINAV TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Ek sorumluluk sınavları yalnızca bu sene geçerli olmak üzere kasım ayında gerçekleştirilecek. MEB sorumluluk sınav tarihi ise henüz belli olmadı.