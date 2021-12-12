Açık Lise sınavları ne zaman açıklanacak 2021? AÖL sınav sonuçları bugün, yarın açıklanır mı? İşte tarihler...
Açık Lise sınavları ne zaman açıklanacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 4-10 Aralık tarihleri arasında yapılan açık lise sınavları çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşan testler hâlinde gerçekleştirildi. Öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, Açık Lise sınavları ne zaman açıklanacak 2021? AÖL sınav sonuçları bugün, yarın açıklanır mı? İşte tarihler...
Açık Lise sınavları ne zaman açıklanacak 2021? AÖL sınav sonuçları bugün, yarın açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL sonuçları ile ilgili sorgulamalar son günlerde epey arttı. Öğrenciler çevrim içi olarak sınavlara katılım sağlarken 10 Aralık son gündü. Bu tarihten sonra adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. İşte, Açık Lise sınavları ne zaman açıklanacak 2021? AÖL sınav sonuçları bugün, yarın açıklanır mı? İşte tarihler...
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açık lise 1. Dönem sınavlarına ilişkin sonuçların erişime açılması halinde haberimizin içeriğine erişim linki ekleyeceğiz. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
AÖL SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.
Başarı puanı hesaplamasında;[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]formülü kullanılacaktır. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?
Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak.
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