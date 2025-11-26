Washington'da 2 ABD askeri vuruldu! Yakalanma anları A Haber'de!

09:59 27 Kasım 2025

ABD'nin başkenti Washington D.C'de 2 Ulusal Muhafız askerine silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin 29 yaşındaki Afgan asıllı Rahmanullah Lakanwal olduğu belirlendi. FBI'in saldırıyı "olası terör eylemi" olarak soruşturacağı belirtilirken, ilk olarak öldüğü açıklanan 2 Ulusal Muhafız askerinin durumunun kritik olduğu bildirildi.



ABD'nin başkenti Washington D.C'deki Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız askerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Olayın ardından yaptığı açıklamada saldırıya uğrayan West Virginia Ulusal Muhafızları'nın 2 üyesinin de hayatını kaybettiğini söyleyen West Virginia Valisi Patrick Morrisey, yeni bir açıklama yaparak "Şu anda iki Ulusal Muhafız personelimizin durumu hakkında çelişkili raporlar alıyoruz ve daha net bilgilere ulaştığımızda bunları kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

FBI Direktörü Kash Patel 2 muhafızın olayda "ağır yaralandığını" ve durumlarının kritik olduğunu açıklarken, Washington D.C Belediye Başkanı Muriel Bowser ise, olayın "hedefli saldırı" olarak değerlendirildiğini ifade etti.



"DİĞER ULUSAL MUHAFIZ PERSONELİ KARŞILIK VERDİ"



Washington D.C Polis Şefi Yardımcısı Jeffery Carroll da, saldırganın devriye görevi sırasında muhafızlara yaklaştığını belirterek, "Şüphelinin köşeyi döndükten hemen sonra 2 Ulusal Muhafız üyesine ateş etmeye başladığı tespit edildi" dedi. Silah seslerini duyan bölgedeki diğer Ulusal Muhafız personelinin karşılık verdiğini aktaran Carroll, "Müdahalede bulundular ve şüpheli vurulduktan sonra, kolluk kuvvetleri birkaç dakika içinde olay yerine gelene kadar onu yerde tutabildiler" açıklamasında bulundu.



SALDIRGANIN AFGANİSTAN'DAN GELDİĞİ BELİRLENDİ



ABD basını ise, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlerde FBI'ın ilk etapta saldırıyı "olası terör eylemi" olarak soruşturacağını duyurdu. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin 29 yaşındaki Afgan asıllı Rahmanullah Lakanwal olduğu belirtilirken, şahsın ABD 2021 yılında Afganistan'dan çekildikten sonra ülkeye geldiği Washington eyaletindeki Bellingham bölgesinde yaşadığı aktarıldı.



YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Saldırı sonrasında çekilen ve bölgede alınan yoğun güvenlik önlemlerini gösteren yeni görüntüler ortaya çıkarken, ambulansa bindirilirken fotoğraflanan kişinin ise saldırgana ait olduğu iddia edildi.