16 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Trump-Putin Alaska'dan ayrıldı! Trump açıklama yapmaktan kaçındı mı?
Trump-Putin Alaska’dan ayrıldı! Trump açıklama yapmaktan kaçındı mı?

Trump-Putin Alaska'dan ayrıldı! Trump açıklama yapmaktan kaçındı mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2025 03:38
Toplantının hemen ardından uçağına binen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump uçağa binene kadar hareket etmedi. İlk etapta toplantı sonrası Fox'a değerlendirme yapacağı belirtilen Trump'ın ise açıklama yapmadan uçağa bindiği görüntüler kaydedildi. Bu da akıllara açıklama yapmaktan kaçındı mı? Sorulularını getirdi.
Trump-Putin Alaska’dan ayrıldı! Trump açıklama yapmaktan kaçındı mı?
Trump-Putin Alaska’dan ayrıldı!
Trump-Putin Alaska'dan ayrıldı!
Putin - Trump görüşmesi sona erdi!
Putin - Trump görüşmesi sona erdi!
Alaska’da Trump-Putin görüşmesi başladı!
Alaska'da Trump-Putin görüşmesi başladı!
Trump, Alaska’da Putin’i karşıladı
Trump, Alaska'da Putin'i karşıladı
Pakistan’da sel ve heyelanda en az 219 kişi hayatını kaybetti
Pakistan'da sel ve heyelanda en az 219 kişi hayatını kaybetti
Trump ile Putin Alaska’da
Trump ile Putin Alaska'da
Putin Alaska’da!
Putin Alaska'da!
Trump Alaska’da!
Trump Alaska'da!
Görüşmelerin en az 6 ila 7 saat saat sürmesi beklenebilir
"Görüşmelerin en az 6 ila 7 saat saat sürmesi beklenebilir"
Bugün ateşkes kararına varılmazsa hiç mutlu olmayacağım
"Bugün ateşkes kararına varılmazsa hiç mutlu olmayacağım"
Putin ve Trump basın toplantısını burada yapacak!
Putin ve Trump basın toplantısını burada yapacak!
Başkan Erdoğan Gazze için makale kaleme aldı!
Başkan Erdoğan Gazze için makale kaleme aldı!
Daha Fazla Video Göster