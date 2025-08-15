16 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin Alaska'da
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin Alaska’da

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin Alaska'da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.08.2025 22:46
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Alaska'ya ulaştı. İkilinin gerçekleştireceği görüşme kapsamında Putin için hazırlanan kırmızı halı dikkat çekti. Trump ile Rus lider Putin arasındaki görüşmeye Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da katılacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin Alaska’da
Trump ile Putin Alaska’da
Trump ile Putin Alaska'da
Putin Alaska’da!
Putin Alaska'da!
Trump Alaska’da!
Trump Alaska'da!
Görüşmelerin en az 6 ila 7 saat saat sürmesi beklenebilir
"Görüşmelerin en az 6 ila 7 saat saat sürmesi beklenebilir"
Bugün ateşkes kararına varılmazsa hiç mutlu olmayacağım
"Bugün ateşkes kararına varılmazsa hiç mutlu olmayacağım"
Putin ve Trump basın toplantısını burada yapacak!
Putin ve Trump basın toplantısını burada yapacak!
Başkan Erdoğan Gazze için makale kaleme aldı!
Başkan Erdoğan Gazze için makale kaleme aldı!
Zelenskiy’den Alaska zirvesi öncesi barış çağrısı
Zelenskiy’den Alaska zirvesi öncesi barış çağrısı
Trump, Putin ile uçakta mı görüşecek?
Trump, Putin ile uçakta mı görüşecek?
Dünya Atlası BAE! Çölün ortasında yükselen ülke
Dünya Atlası BAE! Çölün ortasında yükselen ülke
ABD’de tartışma yaratan karar!
ABD’de tartışma yaratan karar!
Filistinli mahkumu tehdit etti
Filistinli mahkumu tehdit etti
Daha Fazla Video Göster