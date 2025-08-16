16 Ağustos 2025, Cumartesi

Putin - Trump görüşmesi sona erdi!
Putin - Trump görüşmesi sona erdi!

Putin - Trump görüşmesi sona erdi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2025 01:31
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’daki tarihi zirvesi 3 saat sürdü. Trump’ın kırmızı halıda karşıladığı Putin’le “üçe üç” formatında gerçekleştirilen görüşmede, ABD tarafında Marco Rubio ve Steve Witkoff, Rusya tarafında ise Sergey Lavrov ve Yuri Uşakov yer aldı. İki lider toplantı alanına aynı araçla ilerlerken, zirve sonrası planlanan resmi yemek iptal edildi. İşte tarihi zirvenin ardından ilk görüntüler...
