CANLI Polonya’da büyük kriz! Başbakan Tusk’tan Anayasa Mahkemesi’ne polis baskını
Polonya'da siyasi dengeleri sarsan ve devletin zirvesinde krize yol açan tarihi bir yargı krizi patlak verdi. Başbakan Donald Tusk, Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin yurt dışı ziyaretini fırsat bilerek gece yarısı Varşova'daki Anayasa Mahkemesi binasına polis operasyonu düzenletti. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın görevden uzaklaştırılması ve mahkeme binasının polis ablukasına alınması ülkede büyük tepkiye yol açarken, muhalefet yaşananları "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.
Polonya'da Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın görevden uzaklaştırıldığı yönündeki duyurunun ardından mahkeme çevresine polis ekipleri konuşlandırıldı.
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POLONYA CUMHURBAŞKANI ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ
Senegal'e gitmek üzere havalanan Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Varşova'daki gelişmeler üzerine uçuşunu yarıda keserek ülkesine döndü. Nawrocki, havalimanına inişinin ardından konvoy eşliğinde bölgeden ayrıldı.
CUMHURBAŞKANI UÇAĞINI GERİ ÇEVİRDİ: "ÜLKEME DÖNÜYORUM"
Senegal'e gitmek üzere havalanan Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, başkent Varşova'daki gelişmelerin ardından uçuşunu yarıda keserek ülkesine dönme kararı aldı. Nawrocki, yaşanan krizin ortasında Polonya'da bulunması gerektiğini belirterek ziyaret programını iptal etti.
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, "Böyle bir durumda Cumhurbaşkanı'nın Polonya'da olması gerekiyor. Senegal'e uçuşumu yarıda kesiyorum. Ülkeme dönüyorum." ifadelerini kullandı.
AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN POLONYA'DAKİ KRİZE SESSİZLİK
Polonya'da gece yarısı gerçekleştirilen polis operasyonu uluslararası kamuoyunda yankı uyandırırken, gözler Avrupa Birliği'ne çevrildi. Her fırsatta hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı vurgusu yapan, Başbakan Donald Tusk yönetimine de destek veren Avrupa Birliği'nin Polonya'daki gelişmelere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmaması dikkat çekti.
Birliğin, muhalefetin "darbe girişimi" olarak nitelendirdiği gelişmeler karşısındaki sessizliği tartışma konusu oldu. Cumhurbaşkanı Nawrocki'nin ülkeye dönüşüyle birlikte Varşova'daki siyasi krizin daha da derinleşmesi bekleniyor.
MUHALEFETTEN DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ
Polonya'da tansiyonu yükselten gelişmeler, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın görevden uzaklaştırılmasıyla başladı. Kararın duyurulmasının ardından mahkeme binasının çevresine çok sayıda polis ekibi konuşlandırıldı.
Güvenlik güçleri bina çevresinde geniş önlemler alırken, muhalefet cephesi yaşananlara sert tepki göstererek gelişmeleri "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.