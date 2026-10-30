CANLI Polonya’da büyük kriz! Başbakan Tusk’tan Anayasa Mahkemesi’ne polis baskını

Senegal'e gitmek üzere havalanan Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, başkent Varşova'daki gelişmelerin ardından uçuşunu yarıda keserek ülkesine dönme kararı aldı. Nawrocki, yaşanan krizin ortasında Polonya'da bulunması gerektiğini belirterek ziyaret programını iptal etti.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, "Böyle bir durumda Cumhurbaşkanı'nın Polonya'da olması gerekiyor. Senegal'e uçuşumu yarıda kesiyorum. Ülkeme dönüyorum." ifadelerini kullandı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN POLONYA'DAKİ KRİZE SESSİZLİK

Polonya'da gece yarısı gerçekleştirilen polis operasyonu uluslararası kamuoyunda yankı uyandırırken, gözler Avrupa Birliği'ne çevrildi. Her fırsatta hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı vurgusu yapan, Başbakan Donald Tusk yönetimine de destek veren Avrupa Birliği'nin Polonya'daki gelişmelere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

Birliğin, muhalefetin "darbe girişimi" olarak nitelendirdiği gelişmeler karşısındaki sessizliği tartışma konusu oldu. Cumhurbaşkanı Nawrocki'nin ülkeye dönüşüyle birlikte Varşova'daki siyasi krizin daha da derinleşmesi bekleniyor.