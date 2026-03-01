Orta Doğu'da ateş çemberi! ABD ve İsrail'den İran'a saldırı
ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırı başlatırken Tahran yönetimi "Hayber'in Fethi" adıyla misilleme operasyonları gerçekleştirdi. İran, hava sahasını uçuşlara kapattı, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerini hedef aldı. İran, Dini Lideri Ayetullah Hamaney'in ölümünü doğruladı. Karşılıklı saldırılar peş peşe geldi.
ABD ve İsrail, İran'a yönelik aylardır sürdürdüğü savaş tehdidini resmen başlattı. Tahran'da 28 Şubat sabahı patlamalar meydana gelirken, İran ise "Hayber'in Fethi" operasyonunu başlatarak ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerini vurdu.
İŞTE ABD - İSRAİL - İRAN SAVAŞINDA 1-2 MART TARİHLERİNDE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
ABD SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ
ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağı, Kuveyt'te düşürüldü. Uçağın pilotu fırlatma koltuğunu kullanarak hayatta kaldı. Kuveyt'te düşen Amerikan uçağından sağ kurtulan pilot, bölge sakinleri tarafından bir arabanın bagajına konularak bölgeden uzaklaştırıldı.
İRAN’I KİM YÖNETECEK? TRUMP: “ÜÇ İYİ SEÇENEK VAR”
ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki mevcut yönetimi devirmeyi hedefleyen savaşın ardından ülkenin gelecekteki liderliğine ilişkin elinde bir “üç kişilik kısa liste” bulunduğunu söyledi.
Trump, The New York Times gazetesine verdiği röportajda, İran’ı kimin yöneteceğine dair “çok iyi üç seçenek” belirlediklerini ifade etti. Ancak bu isimleri açıklamaktan kaçındı.
“Şu anda onları açıklamayacağım. Önce işi bitirelim,” diyen Trump, İran’ın gelecekteki yönetimine ilişkin planların henüz kamuoyuyla paylaşılmayacağını belirtti.
GKRY: İNGİLİZ AKROTİRİ ÜSSÜ VURULDU
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İran'ın İngiliz Akrotiri Üssü'nü vurduğunu açıkladı.