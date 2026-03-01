CANLI YAYIN

Orta Doğu'da ateş çemberi! ABD ve İsrail'den İran'a saldırı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Orta Doğu'da ateş çemberi! ABD ve İsrail'den İran'a saldırı

ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırı başlatırken Tahran yönetimi "Hayber'in Fethi" adıyla misilleme operasyonları gerçekleştirdi. İran, hava sahasını uçuşlara kapattı, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerini hedef aldı. İran, Dini Lideri Ayetullah Hamaney'in ölümünü doğruladı. Karşılıklı saldırılar peş peşe geldi.

ABD ve İsrail, İran'a yönelik aylardır sürdürdüğü savaş tehdidini resmen başlattı. Tahran'da 28 Şubat sabahı patlamalar meydana gelirken, İran ise "Hayber'in Fethi" operasyonunu başlatarak ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerini vurdu.

İŞTE ABD - İSRAİL - İRAN SAVAŞINDA 1-2 MART TARİHLERİNDE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

ABD ve İsrailden İrana savaşABD ve İsrailden İrana savaş ABD VE İSRAİL'DEN İRAN'A SAVAŞ

CANLI ANLATIM

08:49

ABD SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

ABD'ye ait bir F-15 savaş uçağı, Kuveyt'te düşürüldü. Uçağın pilotu fırlatma koltuğunu kullanarak hayatta kaldı. Kuveyt'te düşen Amerikan uçağından sağ kurtulan pilot, bölge sakinleri tarafından bir arabanın bagajına konularak bölgeden uzaklaştırıldı.

KUVEYT’TE ABD’YE AİT F-15 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ
08:33

İRAN’I KİM YÖNETECEK? TRUMP: “ÜÇ İYİ SEÇENEK VAR”

ABD Başkanı Donald Trump, İran’daki mevcut yönetimi devirmeyi hedefleyen savaşın ardından ülkenin gelecekteki liderliğine ilişkin elinde bir “üç kişilik kısa liste” bulunduğunu söyledi.

Trump, The New York Times gazetesine verdiği röportajda, İran’ı kimin yöneteceğine dair “çok iyi üç seçenek” belirlediklerini ifade etti. Ancak bu isimleri açıklamaktan kaçındı.

“Şu anda onları açıklamayacağım. Önce işi bitirelim,” diyen Trump, İran’ın gelecekteki yönetimine ilişkin planların henüz kamuoyuyla paylaşılmayacağını belirtti.

08:28

GKRY: İNGİLİZ AKROTİRİ ÜSSÜ VURULDU

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İran'ın İngiliz Akrotiri Üssü'nü vurduğunu açıkladı. 

08:09

TEL AVİV'DE SİRENLER ÇALIYOR

İran, sabah saatlerinde İsrail'e füze saldırısı başlatırken, kentte alarmlar çalıyor. 
07:38

İRAN’DAN BM'YE ÇAĞRI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve İsrail’i, ülkenin lideri en üst düzey resmi makamı Ali Hamaney’i hedef alan eylemleri nedeniyle uluslararası hukuku ağır şekilde ihlal etmekle suçladı.

Erakçi, sosyal medya hesabından, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyi üyelerine hitaben kaleme aldığı mektubu yayımladı.

Buna göre, Erakçi, İran lideri Hamaney'e saldırının uluslararası hukuk ve örfün bağlayıcı ilkelerinin yanı sıra 1973 tarihli Uluslararası Koruma Altındaki Kişilere Karşı Suçların Önlenmesi Sözleşmesi’nde yer alan ilkelere de aykırı olduğunu belirtti.

Erakçi, "Bu eylem, ilgili ihlalde bulunan devletlerin uluslararası sorumluluğunu doğurmaktadır. Ayrıca ABD Başkanı, İsrail Başbakanı ve bu suç teşkil eden fiilin planlanması, emredilmesi, onaylanması, işlenmesi ya da herhangi bir şekilde yardım ve yataklık edilmesine katılan tüm kişilerin bireysel cezai sorumluluğunu da beraberinde getirmektedir." ifadelerini kullandı.

İran'ın BM Şartı’nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu vurgulayan Erakçi, BM Genel Sekreteri Guterres ve Güvenlik Konseyini, Hamaney’e yönelik saldırının hesabının sorulması için derhal somut ve etkili adımlar atmaya çağırdı.

07:33

İSRAİL'DEN BEYRUT'A SALDIRI

İsrail'in Beyrut'a saldırısında en az 10 kişi öldü.
07:29

İRAN’DAN BÖLGE ÜLKELERİNE SALDIRI

İran, ABD-İsrail saldırılarının ardından, İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık vermeyi sürdürüyor.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, başkent Manama’daki Selman Limanı yakınında bulunan bir tersanede bakımdaki yabancı bir gemide, düşürülen bir füzenin şarapnelleri nedeniyle yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, olayda 1 Asyalı işçinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı ve yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

AA muhabirine konuşan yerel kaynaklar, Manama’daki ABD üssüne yakın bir noktanın da hedef alındığını aktardı.

BAE VE KUVEYT'TE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

BAE’nin Dubai kentinin de akşam saatlerinde İran’ın saldırılarının hedef olduğu iddia edildi.

Görgü tanıkları, hava savunma sistemlerinin ateşlendiğini ve gökyüzünde patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

Yetkililerden konuya ilişkin resmi bir can kaybı açıklaması yapılmadı.

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada ise sabaha karşı ülkenin orta kesimlerinde tespit edilen "düşman hava hedeflerine" hava savunma sistemleriyle müdahale edildiği ve bunların engellendiği duyuruldu.

Açıklamada herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Öte yandan, Kuveyt resmi haber ajansına göre, Ticaret ve Sanayi Bakanı Usame Budi, bölgedeki askeri tırmanış nedeniyle iç piyasada istikrarı korumak amacıyla tüm gıda ürünlerinin ihracatını yasaklama kararı aldı.

07:10

"ABD İLE MÜZAKERE ETMEYECEĞİZ"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Washington ile müzakereleri yeniden başlatma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlayarak, ABD ile müzakere yapmayacaklarını duyurdu.

Laricani, ABD ile müzakere için Tahran'ın yeni girişimlerde bulunduğu yönündeki haberler hakkında Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Laricani'nin Washington ile müzakereleri yeniden başlatma girişiminde bulunduğunu ve bu isteğin Umman Sultanlığı aracılığıyla sunulduğunu öne süren haberini alıntılayan Laricani, "ABD'yle müzakere yapmayacağız." ifadesini kullandı.

Laricani, bir başka paylaşımında da ABD Başkanı Donald Trump'ın İran hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Trump'ın bölgeyi boş hayallerle kaosa sürüklediğini vurgulayan Laricani, "Şimdi Amerikan askerlerinin daha fazla kaybından endişe ediyor. Kendi yanılsamalarıyla, yarattığı ‘Önce Amerika’ sloganını ‘Önce İsrail’e’ dönüştürdü ve Amerikan askerlerini İsrail’in güç hırsı uğruna feda etti." ifadelerine yer verdi.

Laricani, Trump'ı, "yeni yalanlarla Amerikan askerlerine ve ailelerine bedel ödetmekle" suçladı.

06:37

LÜBNAN’DA BAŞBAKAN SELAM KABİNEYİ ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

İsrail'in başta Beyrut olmak üzere çok sayıda bölgeye saldırı düzenlemesinin ardından, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam kabineyi acil toplantıya çağırdı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre Başbakan Selam, kabinesini sabah 8'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda acil toplantıya çağırdı.

Toplantıda gece saatlerinden bu yana yaşanan gelişmelerin ve alınacak önlemlerin görüşüleceği kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut’ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinden (İsrail'e) gerçekleştirilen roket saldırılarının sorumsuz bir eylem ve arkasında hangi tarafın bulunduğuna bakılmaksızın kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılar başlatmasından bu yana Lübnan’dan ilk kez İsrail'e saldırı düzenlenmişti.

06:19

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

İran'ın başkenti Tahran ve Kerec kentlerinde gece saatlerinde patlama seslerinin geldiği bildirildi.

Tesnim Haber Ajansının haberinde, Tahran ve batısındaki Kerec kentinden patlama seslerinin geldiği belirtildi.

05:59

ABD-İSRAİL'İN SALDIRILARINDA 170 ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmenin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şu ana kadar ABD-İsrail saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmen yaşamını yitirdi." ifadeleri kullanıldı.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

05:48

RUMLAR PATLAMANIN İHA KAYNAKLI OLDUĞUNU AÇIKLADI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Güney Kıbrıs'taki İngiltere'ye bağlı egemen üs alanında meydana gelen olayda İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanıldığını ve sınırlı hasar meydana geldiğini belirtti.

Letymbiotis, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, gece yarısı Akrotiri Üssü'nde (İngiliz egemen üssü) yaşanan olayla ilgili çeşitli kaynaklardan bilgi aldıklarını aktararak, "Olayda İHA kullanılmış ve sınırlı hasar oluşmuştur. Yetkili makamlar, derhal öngörülen güvenlik protokollerini devreye sokmuş ve hem Birleşik Krallık hükümeti hem de İngiliz üslerinin yönetimiyle sürekli koordinasyon halinde durumu yakından takip etmektedirler." ifadesini kullandı.

Letymbiotis, Milli Güvenlik Kurulunun GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile devamlı istişare halinde olduğuna da işaret ederek, konuyla ilgili daha fazla bilgi edindikçe kamuoyuyla paylaşacaklarını vurguladı.

Güney Kıbrıs'ta bulunan Akrotiri Üssü'nde gece patlama sesleri duyulmuş, ardından burada konuşlu bazı savaş uçaklarının havalandıkları gözlemlenmişti.

05:43

İSRAİL'DEN LÜBNAN'DAKİ 53 KÖYE TAHLİYE UYARISI

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Lübnan’ın güneyi ile Bekaa Vadisi’nde 50’den fazla yerleşim biriminin hedef alınacağını duyurdu, bu bölgelerde yaşayanlara evlerini derhal boşaltmaları yönünde çağrıda bulundu.

Waweya, söz konusu yerleşimlerde yaşayanların en az 1000 metre uzaklıktaki açık alanlara gitmeleri çağrısında bulundu.

BİNLERCE KİŞİ KUZEYE DOĞRU GÖÇE BAŞLADI

İsrail’in saldırı tehdidinin ardından Lübnan’ın güneyi ve Bekaa Vadisi’ndeki binlerce kişi ülkenin kuzeyine doğru göç etmeye başladı.

İsrail'in saldırı tehdidiyle evlerini terk etmek zorunda kalanlar, yollarda yoğun trafik oluşturdu.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut’ta patlama sesleri yükselmişti.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılar başlatmasından bu yana Lübnan’dan ilk kez İsrail'e saldırı düzenlenmişti.

05:38

İNGİLTERE’DEN KARŞILIK

İngiltere, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan Akrotiri'deki İngiliz Egemen Üssü'nün "şüpheli bir insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla" hedef alındığını ve buna karşılık verildiğini bildirdi.

BBC'nin haberine göre, İngiltere Savunma Bakanlığı, GKRY'deki RAF Akrotiri üssüne yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, GKRY'de bulunan Akrotiri’deki İngiliz Egemen Üssü’nün "şüpheli bir insansız hava aracı saldırısının" hedefi olduğu belirtilerek, "Bölgedeki kuvvet korumamız en üst düzeydedir ve üs, insanlarımızı savunmak için karşılık vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bu gece Güney Kıbrıs'ta bulunan Akrotiri Üssü'nde patlama sesleri duyulmuş, ardından burada konuşlu bazı savaş uçaklarının havalandıkları gözlemlenmişti.

05:33

İRAN'A SALDIRILARIN YENİ GÖRÜNTÜSÜ

ABD ve İsrail ordusu tarafından yapılan hava saldırılarında İran uçaklarının vurulduğu anlar ortaya çıktı. 

İRAN UÇAKLARI BÖYLE VURULDU: CENTCOM'DAN O ANLARI PAYLAŞTI
Ahaber
05:31

İSRAİL LÜBNAN’DA HİZBULLAH’IN ÜST DÜZEY İSİMLERİNİ HEDEF ALDI

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hizbullah’ın üst düzey isimlerine yönelik saldırı düzenlediğini öne sürdü.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gerçekleştirilen saldırılarda Hizbullah’ın üst düzey isimlerinin hedef alındığı iddia edildi.

Beyrut’ta Hizbullah’ın "üst düzey isimleri" ve Lübnan’ın güneyinde örgütün "kilit bir isminin" hedef alındığı öne sürülen açıklamada, saldırılara ilişkin ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı vurgulandı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut’ta patlama sesleri yükselmişti.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılar başlatmasından bu yana Lübnan’dan ilk kez İsrail'e saldırı düzenlendi.

04:08

LÜBNAN'IN VURULMA ANLARI A HABER'DE

ABD, İsrail ordusuyla birlikte İran'a saldırı dalgası başlatmasının ardından savaş Lübnan'a da sıçradı. İsrail ordusunun Lübnan genelinde hava saldırısı başlattığını duyurmasının ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükseldi. Lübnan'ın vurulma anları A Haber ekranlarına gelirken görüntülerde binanların hedef alındığı gözlendi. 

İSRAİL LÜBNAN'A HAVA SALDIRISI BAŞLATTI! VURULMA ANLARI A HABER'DE

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail jetlerinin Hizbullah'ın füze saldırısına karşılık olarak Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Hizbullah'ın İran yönetimi adına hareket ettiği belirtilen açıklamada, füze saldırısına güçlü karşılık verileceği vurgulandı.

Açıklamanın ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri duyuldu. Öte yandan, Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada İsrail'e yönelik füze saldırılarını üstlendi. Açıklamada, Hayfa'nın güneyine füze saldırıları yapıldığı bildirildi.

İsrail basınına göre, Hizbullah'ın attığı füzeler İsrail’in lazerli hava savunma sistemiyle durduruldu.

03:53

BEYRUT'TA PATLAMA SESLERİ

İsrail ve ABD İran’a yönelik saldırılarını sürdürürken, İsrail ordusu Lübnan’dan füze atıldığını öne sürdü. 

İsrail ordusu İran'ın ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdiği duyurulurken, Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtildi. ABD ve İsrail’in İran’a saldırılar başlatmasından bu yana Lübnan’dan ilk kez İsrail'e saldırı oldu.

İsrail basını, bunun, Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkesten bu yana Hizbullah'ın düzenlediği en şiddetli saldırı olduğunu yazdı. Öte yandan, İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Lübnan’dan 6 füze atıldığını aktardı.

Hizbullah, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesi üzerine yayımladığı taziyede saldırı düzenleyeceklerine işaret etmişti.

03:06

ABD-İSRAİL SALDIRILARINDA EN AZ 20 KİŞİ ÖLÜ

ABD-İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyindeki Nilüfer Meydanı'na düzenlediği saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Tahran'da, kentin kuzeyinde yer alan Nilüfer Meydanı ve çevresi hedef alındı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, paylaşılan görüntülerde Nilüfer Meydanı ve çevresindeki binalarda büyük tahribat görüldü.

02:47

TRUMP: TÜM HEDEFLERE ULAŞANA KADAR SALDIRILAR SÜRECEK

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıları sonucunda İran'daki askeri komuta kademesinin "yok edildiğini" savunarak, "Şu anda savaş operasyonları tüm gücüyle devam ediyor ve tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek." dedi.

Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı yaklaşık 6 dakikalık bir videoda ülkesi ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını değerlendirdi.

İran'da bulunan Devrim Muhafızları Ordusu'na ait yüzlerce yeri vurduklarını ve İran'a ait 9 gemiyi imha ettiklerini anlatan Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de öldürüldüğünü belirtti.

“İKİ HAFTA ÖNCE BİR ŞEYLER YAPABİLİRLERDİ”

İran'ın "tüm askeri komuta kademesinin" yok olduğunu ve kalanların teslim olmak ve dokunulmazlık istediklerini savunan Trump, "Şu anda savaş operasyonları tüm gücüyle devam ediyor ve tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek. Çok güçlü hedeflerimiz var. İki hafta önce bir şeyler yapabilirlerdi ama bunu başaramadılar." diye konuştu.

"DAHA FAZLA AMERİKAN ASKERİ ÖLEBİLİR"

Trump, şu ana dek 3 Amerikan askerinin öldüğüne işaret ederek, "Ne yazık ki daha fazla kayıp olacak. Bu iş böyle. Muhtemelen daha fazlası olacak ama bunun olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyeceklerini yineleyen Trump, İran'ın "terörün sponsorluğunu yapan" bir ülke olduğunu savundu. Trump, bununla da mücadele ettiklerini belirtti.

İRAN HALKINA "ÜLKENİZİ GERİ ALIN" ÇAĞRISI YAPTI

İran halkına ve İranlı güvenlik unsurlarına da seslenen Trump, "Devrim Muhafızları'na, İran askerine ve polisine bir kez daha silahlarını bırakıp tam dokunulmazlık elde etmelerini tavsiye ediyorum, yoksa ölümle karşı karşıya kalacaklar. Özgürlüğü arzulayan tüm vatanseverleri cesur, atılgan ve kahramanca davranmaya ve ülkelerini geri almaya çağırıyorum. Amerika sizinle birlikte." şeklinde konuştu.

01:31

ABD İRAN'IN BALİSTİK FÜZE RAMPALARINI VURMA ANINI PAYLAŞTI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait balistik füze rampalarının imha edildiği anların görüntüsünü paylaştı.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, İran'ın balistik füze rampalarının imha edildiği görüntüye yer verildi.

ABD İRAN’IN BALİSTİK FÜZE RAMPALARINI İMHA ETTİ: CENTCOM O GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Füze rampalarının imha anının siyah-beyaz videoyla gösterildiği paylaşımda, "İran rejiminin balistik füzeleri pervasızca kullanması ve yayması, on yıllardır tehlikeli bir tehdit oluşturuyordu." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Şimdi, Başkanın (Donald Trump) talimatıyla, ABD güçleri bu tehdidi ortadan kaldırıyor."

01:18

İRAN DEVLET TELEVİZYONU HACKLENDİ

İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na (IRIB) bağlı Kanal 3'te yayın akışı siber saldırıyla kesildi. Ekrana yönetim karşıtı mesajlar ve ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran halkına yönelik konuşması yansıtıldı.   
  
İran Radyo ve Televizyon Kurumu'na (IRIB) bağlı Kanal 3 yayını siber saldırıya uğradı. Normal yayın akışının kesildiği kanalda, programların yerine İran yönetimini hedef alan mesajlar yayımlandı. Ekrana yansıyan görüntülerde, "Tüm hükümet çöküş sürecinde" ifadeleri yer alırken, bir diğer mesajda "İran halkı, kendi geleceği ve ülkelerinin geleceğini şekillendirecek kişiler hakkında yalnızca kendisi karar vermelidir" denildi. 
  
Yayın kesintisi sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran halkına hitaben yaptığı konuşma Farsça altyazıyla ekrana getirildi. Trump ve Netanyahu, konuşmalarında İran yönetimini hedef alarak, İran halkını harekete geçmeye çağırdı. Netanyahu konuşmasında, "Terör rejimine ait binlerce hedefi vurduk. Cesur İran halkının kendisini esaret zincirlerinden kurtarması için gerekli şartları oluşturacağız. Bu nedenle size sesleniyorum İran vatandaşları, bu fırsatı kaçırmayın. Bu, nesilde bir kez gelen bir fırsattır. Elleriniz kollarınız bağlı oturmayın. Çünkü yakında sizin anınız gelecek, sokağa çıkmanızın isteneceği an" ifadelerini kullandı. 

00:42

İRAN FÜZELERİ KUDÜS'Ü VURDU

İsrail'in ABD ile birlikte saldırılar düzenlediği İran'dan akşam saatlerinde atılan füzenin Kudüs bölgesinde bir yola düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada, füzenin yola isabet etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5'i hafif olmak üzere 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, füzenin yolda büyük bir çukur açtığı ve bazı araçların hasar gördüğü görüldü.

İRAN FÜZELERİ KUDÜS'E DÜŞTÜ
23:27

BAĞDAT'TA PROTESTOCULAR ARASINDA ÇATIŞMA

Irak’ın Bağdat kentinde, ABD-İran arasındaki savaşı protesto etmek için toplanan göstericiler arasında çatışma çıktı.