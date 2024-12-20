CANLI | Noel pazarının içine araçlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Tepkiler peş peşe geldi

23:55 20 Aralık 2024

Yaşanan olaya tepkiler peş peş geldi.

GÜVENLİĞİMİZE VE SAVUNMAMIZA YATIRIM YAPMALIYIZ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Dünya, giderek daha çalkantılı bir yer haline geliyor. Avrupalılar olarak kendi güvenliğimize ve savunmamıza yatırım yapmalıyız.

Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff yaşanan olaya tepki göstererek, "Noele yaklaştığımız şu günlerde korkunç bir olay." dedi.

Almanya genelinde Noel pazarlarının kapatılacağı açıklandı.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Berlin'de, 19 Aralık 2016'daki başka bir olayda, bir saldırgan kamyonla Noel pazarına girmiş, 13 kişinin ölümüne, onlarca insanın yaralanmasına yol açmıştı.

Sonrasında, bu olayı takip eden günlerde İtalya'daki bir çatışmada öldürüldüğü belirtilmişti.

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