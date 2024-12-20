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CANLI | Noel pazarının içine araçlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Tepkiler peş peşe geldi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.12.2024 22:37 Güncelleme: 21.12.2024 00:43
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Almanya’da Noel pazarına saldırı!

Almanya'nın Magdeburg kentinde kimliği belirsiz bir kişinin Noel pazarındaki kalabalığın üzerine araç sürdüğü olayda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybederken 80 kişi de yaralandı. Feci olaya tepkiler peş peşe geldi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Avrupalılar olarak kendi güvenliğimize ve savunmamıza yatırım yapmalıyız" şeklinde konuşurken, Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff ise, "Noele yaklaştığımız şu günlerde korkunç bir olay" açıklamasını yaptı. Saldırı sonrasında Almanya genelinde Noel pazarlarının kapatılacağı açıklandı.

ALMANYA'DA PAZAR YERİNE SALDIRI!

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü 80, kişinin yaralandığı belirtildi.

CANLI ANLATIM
23:55 20 Aralık 2024

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Yaşanan olaya tepkiler peş peş geldi. 

GÜVENLİĞİMİZE VE SAVUNMAMIZA YATIRIM YAPMALIYIZ
Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Dünya, giderek daha çalkantılı bir yer haline geliyor. Avrupalılar olarak kendi güvenliğimize ve savunmamıza yatırım yapmalıyız.

Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff yaşanan olaya tepki göstererek, "Noele yaklaştığımız şu günlerde korkunç bir olay." dedi.

Almanya genelinde Noel pazarlarının kapatılacağı açıklandı.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Berlin'de, 19 Aralık 2016'daki başka bir olayda, bir saldırgan kamyonla Noel pazarına girmiş, 13 kişinin ölümüne, onlarca insanın yaralanmasına yol açmıştı.

Sonrasında, bu olayı takip eden günlerde İtalya'daki bir çatışmada öldürüldüğü belirtilmişti.

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23:41 20 Aralık 2024

SALDIRGAN BÖYLE YAKALANDI

ALMANYA'DAKİ SALDIRGAN BÖYLE YAKALANDI!

Saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı da bildirildi. Öte yandan saldıraganın yakalanma anı kameralara yansıdı.

"ŞEHİR MERKEZİNİ TERK EDİN ÇAĞRISI"
Noel pazarının kapatıldığı ve insanlardan şehir merkezini terk etmeleri istendiği kaydedildi.

Saldırı, Elbe Nehri'nin yakınındaki Magdeburg Belediye binasının yanında kurulan Noel pazarında yaşandı.

 

23:09 20 Aralık 2024

1 KİŞİ ÖLDÜ 80 KİŞİ YARALANDI 

Alman medyasında yer alan haberlerde kimliği belirsiz bir kişinin, aracını Noel pazarındaki kalabalığın üzerine sürdüğü ifade edildi.

Saldırı sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 80 kişinin yaralandığı belirtildi.

 

22:32 20 Aralık 2024

ALMANYA'DA NOEL PAZARINA ARAÇLA SALDIRI

  

ALMANYA’DA ARAÇ NOEL PAZARINDAKİ KALABALIĞA DALDI!

Almanya'nın Magdeburg kentinde kimliği belirsiz bir kişinin Noel pazarındaki kalabalığın üzerine araç sürdüğü olayda, onlarca kişi yaralandı
 

 

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