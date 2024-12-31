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Dünyada yeni yıl coşkusu: O ülkeler 2025'e "merhaba" dedi!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.12.2024 14:27 Güncelleme: 31.12.2024 14:37
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Dünyada yeni yıl coşkusu!

Noel Adası olarak da bilinen ve Mikronezya'daki Kiribati ada ülkesinin bir parçası olan Kiritimati yeni yıla TSİ ile 13.00'da (Doğu Saati ile 05.00) ilk giren ülke oldu. Kirimati'nin ardından Pasifik'teki ada ülkesi Yeni Zelanda'da 2025'e "merhaba" dedi. İşte yeni yıla giren ülkeler ve dünyadaki renkli kutlamalardan yansıyanlar...

Dünyada yeni yıl heyecanı yaşanıyor. Mikronezya'daki Kiribati ada ülkesinin bir parçası olan Kiritimati'nin ardından Yeni Zellanda'da yeni yıla "merhaba" dedi.

İşte dünyanın çeşitli noktalarındaki yeni yıl heyecanı ve kameralara yansıyan görüntüler...

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14:00 31 Aralık 2024

YENİ ZELANDA 2025'E "MERHABA" DEDİ

Yeni Zelanda, havai fişek gösterisiyle 2025 yılına girdi.

Yeni Zelanda, 2025’e "merhaba" dedi. Ülke, yeni yılı TSİ 14.00’te havai fişek gösterisiyle karşıladı. Auckland kentinde toplanan binlerce kişi, Sky Tower'da gerçekleştirilen gösteriyle yeni yıla coşkuyla girdi.

YENİ ZELANDA 2025’E MERHABA DEDİ
13:00 31 Aralık 2024

NOEL ADASI KİRİBATİ YENİ YILA GİRDİ

Noel Adası olarak da bilinen ve Mikronezya'daki Kiribati ada ülkesinin bir parçası olan Kiritimati yeni yıla yerel saatle 00.00'da (TSİ ile 13.00/Doğu Saati ile 05.00) girdi.

Büyük Okyanus'un orta kesiminde takımadalardan oluşan ada ülkesinin başkenti Güney Tarava.

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