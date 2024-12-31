Dünyada yeni yıl coşkusu: O ülkeler 2025'e "merhaba" dedi!

13:00 31 Aralık 2024

Noel Adası olarak da bilinen ve Mikronezya'daki Kiribati ada ülkesinin bir parçası olan Kiritimati yeni yıla yerel saatle 00.00'da (TSİ ile 13.00/Doğu Saati ile 05.00) girdi.

Büyük Okyanus'un orta kesiminde takımadalardan oluşan ada ülkesinin başkenti Güney Tarava.