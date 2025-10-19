KKTC bugün seçime gidiyor! Cumhurbaşkanı adayı Hüseyin Gürlek adaylıktan çekildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün 200 binden fazla seçmen Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa gidiyor. Seçimde KKTC mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bağımsız aday olurken, ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman olmak üzere 5 aday daha yarışacak. Seçimlerde bağımsız aday olan Hüseyin Gürlek, Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün 200 binden fazla seçmen Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa gidiyor.
SEÇİMDE 7 ADAY YARIŞACAK
A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz'ün açıklamalarından satır başları...
Sabah itibarıyla KKTC halkı Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidecek. Son dakika sürpriz bir gelişmeyi açıklayalım: Bağımsız aday Hüseyin Gürlek mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı. Gürlek açıklamasında milli duruşun önemine işaret ederek "İki devletli çözümün çok önemli olduğuna ve yaklaşık 5 yıldan beri anavatan Türkiye ile uyum içerisinde çalışan Ersin Tatar'ın adaylığının önemli olduğunu ve seçimlerde Tatar lehine çekildiğini" açıkladı.
TATAR VE ERHÜRMAN'IN ADI ÖNE ÇIKIYOR
Hüseyin Gürlek'in çekilmesinin ardından 8 aday ile başlayan seçim süreci 7 aday ile sabah saatlerinde seçmenler oylarını kullanabilecek. 218 bin 313 kayıtlı Türk seçmenin bulunduğu KKTC'de ciddi bir katılım bekleniyor. Adaylar arasında ise mevcut Cumhurbaşkanı bağımsız aday Ersin Tatar ve Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın adı öne çıkarken 2 aday arasında kıyasıya bir yarış bekleniyor.
OY ÇOĞUNLUĞU SAĞLANAMAMASI DURUMUNDA İKİNCİ TUR SEÇİME GİDİLECEK
KKTC'de seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı (salt çoğunluk) takdirde cumhurbaşkanı seçilecek. Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak.
İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanacak. Adaylar bugün seçim yasaklarının başlayacağı 18.00'e kadar seçim kampanyasını sürdürebilecek.
KKTC'DE GEÇMİŞ CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİ
KKTC'de cumhurbaşkanı, 5 yılda bir halk tarafından seçiliyor ve herhangi bir dönem kısıtlaması bulunmuyor.
KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ülkeyi 1985-2005 döneminde bağımsız olarak seçimlere girerek yönetti. Denktaş, 2000'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı Derviş Eroğlu'nun adaylıktan çekilmesi ve aday sayısının 1'e inmesi nedeniyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilmiş, 2005'teki seçimde aday olmamıştı.
2005'te gerçekleşen cumhurbaşkanı seçiminde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Mehmet Ali Talat, yüzde 55,59 oy oranı ile KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı olurken, 2010'da UBP'nin adayı Derviş Eroğlu yüzde 50,35 oy oranı ile KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı olmuştu.
2015'te yapılan seçimler sonucu KKTC'nin 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olurken, 2020'deki seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu göreve gelerek 5. Cumhurbaşkanı seçilmişti..
