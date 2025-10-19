19 Ekim 2025, Pazar
KKTC'de bağımsız aday seçimden çekildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün 200 binden fazla seçmen Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa gidiyor. Seçimde KKTC mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bağımsız aday olurken ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman yarışacak. Seçimlerde bağımsız aday olan Hüseyin Gürlek, Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.