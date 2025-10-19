19 Ekim 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları KKTC'de bağımsız aday seçimden çekildi
KKTC’de bağımsız aday seçimden çekildi

KKTC'de bağımsız aday seçimden çekildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.10.2025 01:25
Güncelleme:19.10.2025 01:25
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün 200 binden fazla seçmen Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa gidiyor. Seçimde KKTC mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bağımsız aday olurken ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman yarışacak. Seçimlerde bağımsız aday olan Hüseyin Gürlek, Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
KKTC’de bağımsız aday seçimden çekildi
KKTC’de bağımsız aday seçimden çekildi
KKTC'de bağımsız aday seçimden çekildi
CHP Kahramanmaraş İl Kongresi’nde yumruklar konuştu
CHP Kahramanmaraş İl Kongresi'nde yumruklar konuştu
Gabar Petrol Sahası’nda günlük 80 bin varil üretim
"Gabar Petrol Sahası’nda günlük 80 bin varil üretim"
Kuzey Kıbrıs’ın en büyük destekçisi Türkiye!
Kuzey Kıbrıs'ın en büyük destekçisi Türkiye!
Kayseri’de savunma sanayii sergisi!
Kayseri'de savunma sanayii sergisi!
İsrail’in Gazze’de Türk askeri endişesi
İsrail'in Gazze'de Türk askeri endişesi
Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans
"Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans"
İlk çocuğa 5 bin, ikinci çocuğa her ay 1500 TL destek
"İlk çocuğa 5 bin, ikinci çocuğa her ay 1500 TL destek"
Bakan Göktaş: Aile bizim en güçlü kalemiz
Bakan Göktaş: "Aile bizim en güçlü kalemiz"
SoloTürk’ten nefes kesen gösteri
SoloTürk'ten nefes kesen gösteri
YSK: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
YSK: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
Aile Bakanı Göktaş A Haber’de!
Aile Bakanı Göktaş A Haber'de!
Daha Fazla Video Göster