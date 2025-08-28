Gazze’de yıkım yeni bir boyut kazandı! Mahalleler boşaltılıyor: İsrail 1500’den fazla evi tahrip etti

Basal, İsrail ordusunun iş makinelerinin yanı sıra bomba yüklü robotlar ve "Quadcopter" tipi dronlar kullanarak günde yedi noktayı hedef aldığını, bu silahların yıkımın boyutunu artırdığını belirtti. Ayrıca, mahalle sakinlerinin yaklaşık yüzde 80'inin Gazze'nin batı ve kuzey bölgelerine göç etmek zorunda kaldığını ifade etti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze kentinin kuzeyini işgal etmeye yönelik planı onaylamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin tamamının işgalinin hedeflendiğini duyurmuştu. İsrail basınında çıkan haberlerde, ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı ancak bu adımın eylül ayından önce gerçekleşmesinin beklenmediği bildirildi.

Plan kapsamında ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinlinin güneye kaydırılması, kentin kuşatılması ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilmesi öngörülüyor. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze merkezindeki mülteci kamplarının işgali planlanıyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Günümüzde yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı bölge, 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.