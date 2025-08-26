Trump'tan Gazze için geri adım! İnsani kriz ne zaman sona erecek? "Kesin bir şey yok"

Fotoğraf-AA

ABD Başkanı, "Kesin bir şey yok, bu durum uzun zamandır devam ediyor. Burada binlerce yıldan bahsediyoruz. Oradaki durum kesin bir şey olmadan devam ediyor. Umarım hem Gazze'deki hem de Rusya ile Ukrayna'daki sorunlar çok çabuk çözülür." değerlendirmesini yaptı