27 Ağustos 2025, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri Trump'tan Gazze için geri adım! İnsani kriz ne zaman sona erecek? "Kesin bir şey yok"

Trump'tan Gazze için geri adım! İnsani kriz ne zaman sona erecek? "Kesin bir şey yok"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 26.08.2025 23:13 Güncelleme: 26.08.2025 23:25
ABONE OL
Trump’tan Gazze için geri adım! İnsani kriz ne zaman sona erecek? Kesin bir şey yok

Gazze'deki soykırım tüm kanlı şiddeti ile sürerken katliam ortağı ABD bu durumun sonlanmasına yönelik çelişkili açıklamalarda bulunuyor. Daha önce Gazze'deki durumun 'birkaç hafta içinde' sona ereceğini söyleyen Trump bu kez farklı bir açıklama yaparak ''Kesin bir şey yok, bu durum uzun zamandır devam ediyor. Burada binlerce yıldan bahsediyoruz. Oradaki durum kesin bir şey olmadan devam ediyor. Umarım hem Gazze'deki hem de Rusya ile Ukrayna'daki sorunlar çok çabuk çözülür.' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Gazze'deki durumun çok kötü olduğuna işaret ederek "Bence önümüzdeki 2-3 hafta içinde oldukça iyi ve kesin bir sonuca varacağız ama bunu söylemek zor, çünkü onlar binlerce yıldır savaşıyorlar, ancak bu sona ermek zorunda." demişti.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

GERİ ADIM! "BİRKAÇ HAFTA" YERİNİ "KESİN BİR ŞEY YOK"A BIRAKTI

Gazze'deki süreçle ilgili "birkaç hafta içinde kesin bir sonuç olabileceği" yönündeki sözlerinden geri adım atan Trump "Kesin bir şey yok, bu durum uzun zamandır devam ediyor. Umarım hem Gazze'deki hem de Rusya ile Ukrayna'daki sorunlar çok çabuk çözülür." dedi.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında, Gazze'deki insani krizle ilgili bir soruyu yanıtladı.

Trump, dün yaptığı ve Gazze'de birkaç hafta içinde kesin bir sonucun ortaya çıkabileceği yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, bu konuda kesin bir şey beklemenin pek mümkün olmadığını söyledi.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

ABD Başkanı, "Kesin bir şey yok, bu durum uzun zamandır devam ediyor. Burada binlerce yıldan bahsediyoruz. Oradaki durum kesin bir şey olmadan devam ediyor. Umarım hem Gazze'deki hem de Rusya ile Ukrayna'daki sorunlar çok çabuk çözülür." değerlendirmesini yaptı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump’tan Gazze için geri adım! İnsani kriz ne zaman sona erecek? Kesin bir şey yok Trump’tan Gazze için geri adım! İnsani kriz ne zaman sona erecek? Kesin bir şey yok Trump’tan Gazze için geri adım! İnsani kriz ne zaman sona erecek? Kesin bir şey yok
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör