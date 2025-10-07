07 Ekim 2025, Salı
Suriye Türkmen Harekatı Başkanı Hasan Ziyad Türkmen A Haber'de: Normalleşme adımları örgütlerce sabote ediliyor
Suriye'de bugün gerçekleşen seçimlerin ardından Halep kentinde terör örgütü SDG ile Suriye güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar meydana geldi. Suriye Türkmen Harekatı Başkanı Hasan Ziyad Türkmen, A Haber ekranlarına bağlanarak Suriye'de yaşanan çatışmaların son durumunu aktardı.