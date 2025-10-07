07 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Suriye Türkmen Harekatı Başkanı Hasan Ziyad Türkmen A Haber'de: Normalleşme adımları örgütlerce sabote ediliyor
Suriye Türkmen Harekatı Başkanı Hasan Ziyad Türkmen A Haber’de: Normalleşme adımları örgütlerce sabote ediliyor

Suriye Türkmen Harekatı Başkanı Hasan Ziyad Türkmen A Haber'de: Normalleşme adımları örgütlerce sabote ediliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.10.2025 01:48
Güncelleme:07.10.2025 01:48
Suriye'de bugün gerçekleşen seçimlerin ardından Halep kentinde terör örgütü SDG ile Suriye güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar meydana geldi. Suriye Türkmen Harekatı Başkanı Hasan Ziyad Türkmen, A Haber ekranlarına bağlanarak Suriye'de yaşanan çatışmaların son durumunu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suriye Türkmen Harekatı Başkanı Hasan Ziyad Türkmen A Haber’de: Normalleşme adımları örgütlerce sabote ediliyor
Normalleşme adımları örgütlerce sabote ediliyor
"Normalleşme adımları örgütlerce sabote ediliyor"
Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Türk aktivist A Haber’de: Bu hareket artık insanlık mücadelesidir
Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Türk aktivist A Haber'de: Bu hareket artık insanlık mücadelesidir
Halep’te sokaklar karıştı! Uzman isimden A Haber’de çarpıcı analiz
Halep'te sokaklar karıştı! Uzman isimden A Haber’de çarpıcı analiz
Suriye’nin Halep kentinde şiddetli çatışma
Suriye'nin Halep kentinde şiddetli çatışma
Bakan Fidan’dan Azerbaycan’da Türk dünyası mesaji
Bakan Fidan'dan Azerbaycan'da Türk dünyası mesaji
MSB’den Denizkurdu-I/2025 tatbikatı
MSB'den Denizkurdu-I/2025 tatbikatı
Avukat Serdar Öktem’e uzun namlulu silahla saldırı! A Haber bölgeden aktardı
Avukat Serdar Öktem'e uzun namlulu silahla saldırı! A Haber bölgeden aktardı
İstanbul’da güven nasıl sağlanıyor?
İstanbul'da güven nasıl sağlanıyor?
Müzakerelerden ateşkes kararı çıkar mı?
Müzakerelerden ateşkes kararı çıkar mı?
Hamas ve İsrail heyetleri Mısır’da! A Haber Gazze sınırında
Hamas ve İsrail heyetleri Mısır'da! A Haber Gazze sınırında
A Haber katil İsrail’in Gazze saldırısını görüntüledi
A Haber katil İsrail’in Gazze saldırısını görüntüledi
Hedef enerjide tam bağımsız Türkiye
"Hedef enerjide tam bağımsız Türkiye"
Daha Fazla Video Göster