CANLI | Güney Kore'de sıkıyönetim! Devlet Başkanı kararı duyurdu
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, YTN televizyonuna yaptığı açıklamada sıkı yönetim ilan edildiğini duyurdu. Yeol, ülkeyi komünist güçlerden korumayı, kararına gerekçe olarak sundu. Yoon, "Güney Kore'yi Kuzey Kore'nin komünist güçlerinin tehditlerinden korumak ve devlet karşıtı unsurları ortadan kaldırmak için" olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Meclis ve siyasi partilerin faaliyetleri yasaklandı. Öte yandan Güney Kore'de Genelkurmay Başkanı General Park An-su'nun sıkıyönetim komutanı olarak atandığı bildirildi.
Güney Kore Devlet Başkanı, muhalefeti devlet karşıtı faaliyetlerde bulunmakla suçlayarak ülkede olağanüstü hal ilan etti. Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, DP'den sıkıyönetim hakkında yapılan açıklamada, partili milletvekilleri Ulusal Meclis'e çağırıldı. İşte dakika dakika yaşananlar...
MUHALEFET SIKIYÖNETİMİN "ANAYASAYA AYKIRI" OLDUĞUNU SAVUNDU
Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, DP'den sıkıyönetim hakkında yapılan açıklamada, partili milletvekilleri Ulusal Meclis'e çağırıldı.
DP lideri Lee, sıkıyönetim kararını "anayasaya aykırı ve halka karşı bir hareket" olarak nitelendirerek, "Devlet Başkanı Yoon, sebepsiz yere sıkıyönetim ilan etti. Tanklar, zırhlı araçlar, silahlı ve kılıçlı askerler yakında ülkeyi kontrol edecek." ifadesini kullandı.
ÜLKEDE ULUSAL MECLİSE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI
Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilan etmesinin ardından Ulusal Meclis yerleşkesine erişim, korumalar ve polis tarafından engellendi.
Yerel saatle 23.30 itibarıyla Ulusal Meclis kapılarında nöbet tutan korumalar ve polis memurları, sadece milletvekillerinin, parlamento personelinin ve akredite muhabirlerin kimlik kontrolünden sonra girişine izin verdi.
Yoon'un sıkıyönetim ilanının ardından Meclis önünde toplanan onlarca vatandaş ile polis arasında arbede yaşandığı belirtildi.
YOON'UN PARTİSİ DE KARARA İTİRAZ ETTİ
İktidardaki Halkın Gücü Partisinin lideri Han Dong-hoon da sıkıyönetim kararını "yanlış" diye tanımlayarak itirazda bulundu.
Han, sıkıyönetim ilanının hemen ardından yaptığı açıklamada, "kararı halkla birlikte engelleyeceklerini" ifade etti.
Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Bakan Cho Tae-yul'un, söz konusu kararın ardından üst düzey yetkililerle toplantı kararı aldığı bildirildi.
Güney Kore Maliye Bakanı Choi Sang-mok da sıkıyönetim ilanından sonra yaptığı açıklamada, Merkez Bankası, Mali Hizmetler Komisyonu ve Mali Denetim Servisinden yetkililerle toplantı yapacağını açıkladı.
MECLİS VE SİYASİ PARTİLERİN FAALİYETLERİ YASAKLANDI
Güney Kore'de sıkıyönetim ilanının ardından, Sıkıyönetim Komutanı General Park An-soo yeni önlemleri duyurdu. Alınan tedbirler kapsamında, ülkedeki tüm siyasi faaliyetler ve toplu eylemler yasaklandı.
General Park yaptığı açıklamada, “Milli Meclis, yerel konseyler, siyasi partiler ve siyasi dernekler dahil olmak üzere tüm siyasi faaliyetler ile toplantılar ve gösteriler sıkıyönetim gereği askıya alınmıştır,” ifadelerini kullandı.
Sıkıyönetim Komutanı General Park An-soo, sıkıyönetim ilanı kapsamında bir dizi önlem duyurdu; bunlar arasında şunlar yer alıyor:
“Milli Meclis, yerel konseyler, siyasi partiler ve siyasi dernekler ile toplantılar [ve] gösteriler” dahil tüm siyasi faaliyetler
“Liberal demokratik sistemi reddeden veya devirmeye çalışan her türlü eylem, ayrıca sahte haber yayma, kamuoyunu manipüle etme veya yanlış propaganda”
Tüm işçi grevleri, iş yavaşlatma eylemleri ve "toplumsal huzursuzluğu teşvik eden toplantılar" yasaklandı. Emirde, medyanın tamamen Sıkıyönetim Komutanlığı’nın kontrolüne devredileceği duyuruldu.
Öte yandan, grevde olan doktorlar dahil tüm sağlık çalışanlarının 48 saat içinde iş başı yapmaları gerektiği açıklandı. Bu süreye uyulmaması durumunda çalışanların cezai yaptırımlarla karşılaşabileceği uyarısı yapıldı.
Komutan, "Bu bildiriyi ihlal edenler, herhangi bir emir olmaksızın tutuklanacak, gözaltına alınacak ve arama ve el koyma işlemlerine tabi tutulacaktır." dedi.
GENERAL PARK AN-SU, SIKIYÖNETİM KOMUTANI OLARAK ATANDI
Güney Kore'de Genelkurmay Başkanı General Park An-su'nun sıkıyönetim komutanı olarak atandığı bildirildi.
Yonhap'ın haberine göre, sıkıyönetim komutanı olarak atanan General Park tarafından yayımlanan talimatnameye göre, protesto yürüyüşleri de dahil tüm siyasi faaliyetler yasaklandı.
Yerel saatle 23.00 itibariyle yürürlüğe giren talimatnamede, "Tüm medya ve yayınlar, sıkıyönetim komutanlığının kontrolü altındadır." ifadesine yer verildi.
Talimatnamede ayrıca, grevdeki stajyer doktorların da 48 saat içinde işlerinin başına dönmeleri emredildi.
Sıkıyönetim kararlarını ihlal edenler mahkeme kararı olmaksızın tutuklanabilecek.
BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, Güney Kore ile ilgili son durumu değerlendirdi.
ABD'li sözcü, "ABD yönetimi, Güney Kore hükümetiyle temas halinde ve gelişmeleri yakından takip ediyor." ifadelerini kullandı.
MUHALEFET HALKI MECLİSE ÇAĞIRDI
Demokrat Parti'nin lideri Lee Jae-myung, internet üzerinden yaptığı canlı yayında, "Tanklar, zırhlı personel taşıyıcılar, silahlı ve bıçaklı askerler ülkeyi yönetecek. Kore Cumhuriyeti ekonomisi geri dönüşü olmayacak şekilde çökecek. Yurttaşlarım, lütfen Ulusal Meclise gelin" dedi.
Sıkıyönetimin ilan edilmesinin ardından Güney Kore wonu, ABD doları karşısında sert değer kaybı yaşadı. Güney Kore'nin müttefiki ABD henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.
GÜNEY KORE'DE SIKI YÖNETİM!
Güney Kore Devlet Başkanı, muhalefeti devlet karşıtı faaliyetlerde bulunmakla suçlayarak ülkede olağanüstü hal ilan etti.
MUHALEFETİ SUÇLADI
Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol Salı günü yaptığı açıklamada, sıkıyönetim yoluyla özgür ve demokratik bir ülkeyi yeniden inşa edeceğini söyledi. Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanı Yoon, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, muhalefeti "devlet karşıtı faaliyetlere bulaşmakla" suçladı.
"KARŞIT UNSURLARI ORTADAN KALDIRMAK İÇİN..."
Yoon, konuşmasında, "Kuzey Kore'nin komünist güçlerinin oluşturduğu tehditlerden liberal Güney Kore'yi korumak ve devlet karşıtı unsurları ortadan kaldırmak için... Olağanüstü hal ilan ediyorum." dedi.
Sıkıyönetim kararı sonrası Güney Kore Parlamentosu'na girişler yasaklandı. Yoon, 2022'de göreve geldiğinden bu yana muhalefetin kontrolündeki parlamentoya karşı kendi gündemlerini dayatmakta zorlanıyor.
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