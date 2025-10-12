A Haber Mısır’da! Gazze Zirvesi’ne hangi ülke liderleri katılacak?

12 Ekim 2025, Pazar

Giriş: 12.10.2025 00:28
Mısır'da gerçekleşecek Gazze'deki ateşkese yönelik Liderler Zirvesi'nin ardından gözler Şarm El Şeyh kentine çevrildi. Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından 20'den fazla ülkenin liderlerinin zirveye katılacağı belirtilirken A Haber muhabirleri Ata Gündüz Kurşun Kudüs'ten, Esra Akyürek ise Kahire'den Mısır'daki son durumu aktardı.
