12 Ekim 2025, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
A Haber Mısır'da! Gazze Zirvesi'ne hangi ülke liderleri katılacak?
Mısır'da gerçekleşecek Gazze'deki ateşkese yönelik Liderler Zirvesi'nin ardından gözler Şarm El Şeyh kentine çevrildi. Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından 20'den fazla ülkenin liderlerinin zirveye katılacağı belirtilirken A Haber muhabirleri Ata Gündüz Kurşun Kudüs'ten, Esra Akyürek ise Kahire'den Mısır'daki son durumu aktardı.