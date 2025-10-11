Trump’tan Gazze Planı’na ilişkin açıklama: Herkes savaştan yoruldu

Hamas ile İsrail arasında yürütülen müzakerelerin ardından ateşkes anlaşmasına varıldı. İsrail, 10 Ekim saat 12.00 itibarıyla Gazze'de ateşkesin resmen başladığını açıkladı. Öte yandan İsrail, 11 Hamas tutuklusu esirin de serbest bırakılacağını duyurdu. Gazze'de sabah saatlerinden bu yana katil İsrail'e ait tankların çekilmeye başladığı da görüldü. Öte yandan ABD basını, Trump'ın 'Gazze Liderler Zirvesi' düzenleyeceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin pazartesi Mısır'da düzenlenecek törene birçok ülke liderinin katılacağını belirterek, "Ateşkesin devam edeceğini düşünüyorum, herkes savaştan yoruldu." dedi. Trump, öte yandan cenazelerin pazartesi günü döneceğini belirterek 28 cenazenin teslim alınacağını da söyledi. Konuya ilişkin A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz ise bölgeden önemli açıklamalarda bulunarak Trump'ın ana hedefinin Gazze Planıyla birlikte Netanahu'dan kurtulmak olduğunu söyledi.