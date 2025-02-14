CANLI | Esir takasında 6'ıncı tur: 3 İsrailli serbest! Trump'ın Gazze tehdidine Kassam'dan anlamlı mesaj
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti. Yaşanan gelişme sıcaklığını korurken gözler bugüne çevrildi. Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının altıncı turunda, Hamas 3 İsrailli esiri serbest bırakırken gözler 369 Filistinli için İsrail'e çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, "Yarın (15 Şubat) Gazze konusunda sert bir duruş sergileyeceğim." derken Kassam Tugayları'ndan Trump'a yanıt niteliğinde bir mesaj geldi.
Hamas tarafından bugün yapılan açıklamada,19 Ocak'tan bu yana yürürlükte olan Gazze'de ateşkes ve rehine takası anlaşması kapsamında serbest bırakılacak 3 İsrailli rehinenin isimleri duyuruldu. İsrail ile Hamas arasındaki 6'ncı esir takasının bugün öğleden önce gerçekleşmesi bekleniyor. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...
İSRAİLLİ ESİRLER SERBEST!
Kassam Tugayları ve Kızılhaç ekipleri arasında esirlerin teslimi için gerekli imzalar atıldı.
İsrail'e gittiklerinde basınına konuşmaları yasaklanacak olan İsrailli esirler, Gazze'de röportaj veriyor.
GAZZE'DE ESİR TAKASI BAŞLADI
Gazze'de İsrail ile Hamas arasında gerçekeleşen anlaşma kaosamında eisr takası için Kızılhaç ekipleri Han Yunus'taki alana ulaştı.
Birazdan imzaların atılmasıyla esir takasının gerçekleşmesi bekleniyor.
AKSA TUFANI OPERASYONU'NUN GANİMETLERİ ESİR TAKASINDA
Kassam Tugayları'nın seçkin" birlikleri, esir takasına İsrail ordusundan ele geçirilen özel kuvvetler kıyafetleri ve silahlarıyla katıldı.
KASSAM'DAN İSRAİLLİ ESİRE ALTIN HEDİYESİ
KASSAM TUGAYLARI: TEK BİR GÖÇ VAR O DA KUDÜS'E
Gazze’de 3 İsrailli esirin Kızıl Haç ekiplerine teslim edileceği tören için hazırlıklar başladı.
Hamas tarafından kurulan platformun üzerinde "Hızla Karşıya Geçtik!" ifadeleri yer aldı.
Sol tarafta ise "Tek bir göç var, o da Kudüs'e." sloganı kullanıldı.
ARAP HALKLARI ZİRVESİ: TRUMP'IN PLANINI REDDEDİYORUZ
Arap dünyasından siyasetçiler, düşünürler ve hukukçuların katılımıyla gerçekleştirilen Arap Halkları Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri yerinden etme planı "Filistin satılık değildir" vurgusuyla reddedildi.
Arap Konseyi isimli sivil toplum kuruluşu, çevrim içi olarak "Balfour Deklarasyonundan Trump Deklarasyonuna: Filistin Satılık Değildir" başlığıyla "Arap Halkları Zirvesi" düzenledi.
Yoğun katılımın olduğu zirvenin sonuç bildirisinde Trump'ın Gazze planının tehlikeleri anlatıldı.
ABD Başkanı Trump'ın yeniden inşa bahanesiyle Gazze'de Filistin varlığını ortadan kaldırmayı amaçladığı aktarıldı.
Ayrıca ABD planlarının Gazze ile sınırlı kalmadığı ve işgal altındaki Batı Şeria'ya kadar uzandığı kaydedilen bildiride, Trump yönetiminin Batı Şeria için İbranice isimler kullanmaya başladığı ifade edildi.
İŞGAL 7 EKİM'DE BAŞLAMADI
Bildiride, "Filistin'deki çatışmanın 7 Ekim 2023'te başlamadığı, Filistin'in işgal edilmesi, topraklarının gasp edilmesi ve Filistin halkının yerinden edilmesiyle başladığı, direnişin ise işgal altındaki halklar için meşru bir hak olduğu" vurgulandı.
Arap ülkelerine de seslenilen zirvede, İsrail ile normalleşmenin durdurulması, tehditler karşısında ciddi tavır alınması, Filistin halkının desteklenmesi ve Arap halklarının Filistinlileri maddi ve siyasi olarak desteklemesinin önünün açılması talep edildi.
"FİLİSTİN ARAPLARIN BİRİNCİ MESELESİ OLMAYA DEVAM EDECEK"
Bildiride, "Filistin meselesi Arapların birinci meselesi olmaya devam edecek ve Arap halkları, Filistin halkının hakları pahasına dayatılan hiçbir çözümü kabul etmeyecektir. Filistin satılık değildir bundan sonra da asla olmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Zirvenin katılımcıları, Trump'ın açıklamalarını, "Trump'ın Yahudilere vaadi" olarak niteleyerek kesin bir şekilde reddetti.
Katılımcılar, Trump'ın planının, uluslararası kanunlara ve Birleşmiş Milletler kararlarına meydan okuyan, uluslararası barışı ve güvenliği tehdit eden, sömürgeciliği ve ırkçılığı körükleyen bir suç olduğunu ifade etti.
Trump'ın planının Balfour Deklarasyonu'nun bir uzantısı olduğunu belirten katılımcılar, bu planın "Filistin coğrafyasını ve demografisini Siyonist projeye hizmet edecek şekilde yeniden yapılandırmayı amaçlamakta" olduğuna dikkati çekti.
"DİRENİŞTEN BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK"
Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, zirvede yaptığı konuşmada, Trump'ın Gazze planının "saçma" olduğunu söyledi.
ABD planıyla Filistin halkına karşı tehlikeli hazırlıkların yapıldığını söyleyen Merzuki, "Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin direnişine destek olmak aydınlar, politikacılar ve vatandaşlar olarak hepimizin görevidir. Direnişten başka seçeneğimiz yok." ifadesini kullandı.
"YENİ BİR NEKBE İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"
Bahreynli eski parlamenter ve "Demokrasi ve İnsan Hakları için Selam" isimli sivil toplum kuruluşu Başkanı Cevad Feyruz, Filistin halkının 1948 ve 1967'de sürgün edilmesine dikkati çekerek, "Bugün yeni bir Nekbe ile karşı karşıyayız. Bu haksızlıkla mücadele etmek için tüm meşru uluslararası imkanları harekete geçirmemiz gerekiyor." dedi.
"ETNİK TEMİZLİK AÇIKLAMASI"
Eski Fas Başbakanı Saadeddin el-Osmani, Trump'ın açıklamalarının "saçma ve hukuksuz" olduğunu belirterek, bunun Filistin halkına karşı bir etnik temizlik anlamına geldiğini söyledi.
ÜRDÜN'DEN AÇIKLAMA: FİLİSTİNLİLİER TOPRAKLARINDAN AYRILMAK İSTEMİYOR
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistinlilerin, kendilerini hedef alan yerinden etme planlarına karşın topraklarına bağlı olduklarını ve terk etmek istemediklerini belirtti.
Ürdün Devlet televizyonu El-Memleke'nin internet sitesinde yer alan haberine göre, Safedi, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamında bulunduğu Almanya'nın Münih kentinde, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi.
"KALICI ADALET VE BARIŞ FİLİSTİN DEVLETİYLE SAĞLANABİLİR"
Gazze Şeridi'nin halkını yerinden etmeden yeniden inşasına dayalı bir Arap önerisi üzerinde çalışıldığını belirten Safedi, "Filistinliler topraklarına bağlıdır. Orayı terk etmek istemiyorlar. Topraklarında barış ile yaşamak istiyorlar." sözlerine yer verdi.
Arap ülkelerinin Gazze'nin yeniden inşasına birçok kez katkıda bulunduğunu aktaran Safedi, çatışmayı kökünden çözmenin önemine dikkat çekerek, "kalıcı ve adil barışın işgale son verilmesi ve Filistin topraklarında bir Filistin devleti kurulmasıyla sağlanabileceğini" vurguladı.
TRUMP 12.00'YE İŞARET ETTİ: "GAZZE'YE NE OLACAĞINI BİLMİYORUM"
Trump, Beyaz Saray'da basına açıklamalarda bulundu.
Gazze'de esirlerin bırakılmasıyla ilgili ne beklediği sorusuna Trump, "Saat 12.00'de ne olacağını bilmiyorum. Bana kalsa çok sert bir tavır takınırdım. İsrail'in ne yapacağını söyleyemem." yanıtını verdi.
"Ben farklı bir tavır takınırdım ama duruma bağlı." diyen Trump, esirlerin teslimi konusunda Hamas'ı sözünde durmamakla suçlarken, "Ama şimdi anlıyorum ki tamamen değiştiler. Hamas tamamen değişti. Şimdi yine rehineleri serbest bırakmak istiyorsunuz ama bunun esirleri serbest bırakmayacağız demeleriyle başladığını görmelisiniz." ifadesini kullandı.
"Hamas'a esirleri bırakmak için cumartesi öğlen 12.00'ye kadar izin verdiğinin" altını çizen Trump, Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.
Trump ayrıca, Hamas'ın elinde tuttuğu esir kadınlara kötü davrandığını, serbest bırakılan esirlerin kötü göründüğünü söyledi.
15 Şubat'ta yapılacak esir takasının 6. turunda 3 İsrailli esire karşılık 369 Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyor.
HAMAS, ESİR TAKASINI ASKIYA ALMIŞTI
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının "İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesi" sebebiyle askıya alındığını bildirmişti.
Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece ara bulucu ülkelere, İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun." ifadesini kullanmıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli esirler serbest kalmazsa "ateşkesin biteceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları" tehdidinde bulunmuş ve orduya Gazze içine ve çevresine takviye birlik gönderilmesi talimatı vermişti.
Hamas, 13 Şubat'ta ara bulucu ülkelerin İsrail'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine, anlaşma kapsamında esir takasını uygulamaya devam edeceğini duyurmuştu.
TRUMP'TAN BİR TEHDİT DAHA
NETANYAHU'NUN OFİSİ ESİR TAKASINA İLİŞKİN AÇIKLAMASINI DEĞİŞTİRDİ
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta yapılacak esir takasının 6. turunda serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn olduğunu duyurdu.
Bu gelişmenin ardından İsrail Başbakanlık Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, "serbest bırakılacak 3 esirin isimlerinin arabulucularla Tel Aviv'e ulaştırıldığı" belirtildi.
Serbest bırakılacak esirlerin ailelerinin bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, "Bu liste İsrail tarafından kabul edilebilir." ifadesine yer verildi.
Bu açıklamadan kısa süre sonra Başbakanlık Basın Ofisi, yeni bir açıklama yayınlayarak, öncekinde "yazım hatası yapıldığı" iddia edildi.
"Bu liste İsrail'e ulaştı." yerine yanlışlıkla "Bu liste İsrail tarafından kabul edilebilir." ifadesine yer verildiği savunuldu.
Hamas'ın yarın 3 esiri serbest bırakması halinde ateşkesin sürüp sürmeyeceğine ilişkin ise yorum yapılmadı.
ABD Başkanı Donald Trump, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söylemişti.
Trump'ın bu değerlendirmesinden sonra İsrail yönetiminden esir takasına ilişkin kafa karıştıran açıklamalar gelmişti.
İsrail Başbakanlık Ofisi, 11 Şubat'ta Hamas'ın cumartesi serbest bırakmasını istediği esirlerin sayısına ilişkin birbirinden farklı 3 ayrı açıklama yapmıştı.
NETANYAHU ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBİO İLE GÖRÜŞECEK
İsrail Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu-Rubio görüşmesinin Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisinde yapılacağı belirtildi.
Görüşme sonrası Netanyahu ile Rubio'nun ortak basın toplantısı düzenlemesinin beklendiği ifade edildi.
Yerel basındaki haberde, Rubio'nun İsrail'de ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Yair Lapid ile de bir araya geleceği kaydedildi.
Haberde, Netanyahu-Rubio görüşmesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı ve İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes başta olmak üzere bölgesel konuların ele alınmasının beklendiği aktarıldı.
HAMAS VE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASININ 6. TURUNDA 369 FİLİSTİNLİ SERBEST KALACAK
Hamas’a bağlı Esirler Medya Ofisi, esir takasının altında turunda toplam 369 Filistinli esirin serbest bırakılacağını açıkladı.
Açıklamada, İsrail hapishanelerindeki esirlerden 36'sının müebbet hapis cezasına çarptırılan, 333'ünün ise 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinliler olacağı kaydedildi.
SERBEST BIRAKILACAK 3 İSRAİLLİ ESİRİN İSMİ AÇIKLANMIŞTI
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta yapılacak esir takasının 6. turunda serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn olduğunu duyurmuştu.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Hamas'ın yarın serbest bırakması beklenen 3 esirin isimlerinin arabulucular Katar ve Mısır aracılığıyla Tel Aviv yönetimine ulaştırıldığı ve listenin "kabul edildiği" belirtilmişti.
Hamas, 10 Şubat'ta İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle esir takasının altıncı turunda esirlerin bırakılmasını askıya alındığını bildirmişti.
Dün arabulucu ülkelerin İsrail'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine, Hamas anlaşma kapsamında esir takasını uygulamaya devam edeceğini duyurmuştu.
Esir takasının ilk 5 turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.
HAMAS ESİR TAKASININ 6. TURUNDA SERBEST BIRAKILACAK 3 İSRAİLLİNİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI
eri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta yapılacak esir takasının 6. turunda serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn olduğunu duyurdu.
Esirlerden Chen'in ABD-İsrail ve Troufanov'un Rusya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor.
HAMAS, ESİR TAKASINI ASKIYA ALMIŞTI
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.
Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun." ifadesini kullanmıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli esirler serbest kalmazsa "ateşkesin biteceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları" tehdidinde bulunmuş ve orduya Gazze içine ve çevresine takviye birlik gönderilmesi talimatı vermişti.
Hamas, dün arabulucu ülkelerin İsrail'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine, anlaşma kapsamında esir takasını uygulamaya devam edeceğini duyurmuştu.
Esir takasının ilk 5 turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.
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