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CANLI | Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2024 17:35 Güncelleme: 20.11.2024 18:47
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Ukrayna Rus topraklarına uzun menzilli İngiliz Storm Shadow füzeleriyle bir saldırı gerçekleştirdi. İngiltere daha önce Ukrayna'nın Storm Shadow seyir füzelerini Ukrayna toprakları içinde kullanabileceğini söylemişti ancak hükümet birkaç aydır bu füzelerin Rusya içindeki hedefleri vurmak üzere kullanılmasına izin verilmesi için ABD'ye baskı yapıyordu.

Bloomberg'in bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Ukrayna Rus topraklarına uzun menzilli İngiliz Storm Shadow füzeleriyle bir saldırı gerçekleştirdi.

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17:32 20 Kasım 2024

UKRAYNA'DAN RUSYA'YA SALDIRI

Bloomberg'in bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Ukrayna Rus topraklarına uzun menzilli İngiliz Storm Shadow füzeleriyle bir saldırı gerçekleştirdi.

Başbakan Keir Starmer'ın sözcüsü, ofisinin operasyonel konular hakkında yorum yapmayacağını söyledi.

İngiltere daha önce Ukrayna'nın Storm Shadow seyir füzelerini Ukrayna toprakları içinde kullanabileceğini söylemişti ancak hükümet birkaç aydır bu füzelerin Rusya içindeki hedefleri vurmak üzere kullanılmasına izin verilmesi için ABD'ye baskı yapıyordu.

ABD Başkanı Joe Biden bu hafta Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerini vurmak için ABD yapımı silahları kullanmasına izin verecek şekilde politikasını değiştirmişti.

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