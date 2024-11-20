CANLI | Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı

17:32 20 Kasım 2024

Bloomberg'in bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Ukrayna Rus topraklarına uzun menzilli İngiliz Storm Shadow füzeleriyle bir saldırı gerçekleştirdi.

Başbakan Keir Starmer'ın sözcüsü, ofisinin operasyonel konular hakkında yorum yapmayacağını söyledi.

İngiltere daha önce Ukrayna'nın Storm Shadow seyir füzelerini Ukrayna toprakları içinde kullanabileceğini söylemişti ancak hükümet birkaç aydır bu füzelerin Rusya içindeki hedefleri vurmak üzere kullanılmasına izin verilmesi için ABD'ye baskı yapıyordu.

ABD Başkanı Joe Biden bu hafta Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerini vurmak için ABD yapımı silahları kullanmasına izin verecek şekilde politikasını değiştirmişti.

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