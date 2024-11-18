Başkan Erdoğan'dan Brezilya'da diplomasi trafiği!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için geldiği Brezilya'da, yoğun diplomasi trafiği gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan, liderler ile bir araya gelerek, ülkeler arasındaki stratejik ortaklığın ve ticaretin geliştirilmesine yönelik hamleleri ele alacak.
G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere alana eşi Emine Erdoğan'la gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva tarafından karşılandı.
Erdoğan ziyaret kapsamında geldiği Brezilya'da kritik ikili temaslar gerçekleştiriyor.
BAŞKAN ERDOĞAN RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile program esnasında diyalog gerçekleştirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN G20 LİDERLER ZİRVESİ'NE KATILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde, “Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek” temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’ne katıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN BREZİLYA DEVLET BAŞKANI SILVA İLE GÖRÜŞTÜ
İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi için gittiği Brezilya’da Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva ile bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Erdoğan görüşmede Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkilerin gelişiminde üst düzey diyaloğun önemli olduğunu, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
Başkan Erdoğan, Brezilya’nın İsrail saldırganlığı karşısındaki duruşunun takdire şayan olduğunu, Türkiye’nin İsrail’e silah ve mühimmat satışının engellenmesi için Birleşmiş Milletler nezdinde girişim başlattığını, Filistin’de kalıcı ateşkesin tesisi, insani yardımların kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırılması ve iki devlet temelinde adil bir çözüm için Türkiye’nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti.
Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in Gazze başta olmak üzere dünyadaki çatışmaları engelleyemediğini, krizlere çözüm üretmekte yetersiz kaldığını, Brezilya’nın G20 dönem başkanlığında ‘Küresel Yönetişim Reformu’nu gündeme getirmesinin isabetli olduğunu ifade etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yastıklardaki sarı lekeleri anında yok edecek yöntem! Tek ürün yeterli
- Tarım Kredi Market 16-29 Kasım indirimleri başladı! Kaşar Peynir 175.00 TL, Peynir 139.90 TL, Yayık tereyağı 92.50 TL'den satışta
- Ehliyet yenileme son tarih ne zaman, uzatıldı mı? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır, ücreti ne kadar?
- Bakanlık duyurdu: KYK 2 aylık burs ve kredi ödeme tarihleri 2024-2025 | KYK burs/kredi ödemeleri ne kadar, zamlandı mı?
- Benzine indirim! Araç sahiplerini sevindirecek haber: Gece yarısı itibarıyla değişecek
- Kamu personel ilanlarını peş peşe duyurdu! Kontenjanlar ve şartlar belli oldu: Beden işçisi, öğretim görevlisi…
- Sosyal yardım alana müjde: Evde yakınına bakana %11.87'lik zam yolda! 9.077 TL alana 2025 Ocak'ta...
- HAC ek kontenjan kayıtları ne zaman? 2025 HAC 2. kayıt takvimi | DİYANET HAC ücreti ne kadar, kaç TL?
- Zeka testi: Kitap okuyan çocuk görselindeki 3 farkı 15 saniyede bulabilir misin?
- Kan şekerinizi anında dize getirecek! İbn-i Sina reçetesi: Kahvaltıdan önce…
- Korelilerin vazgeçemediği yöntemi duyunca şaşıracaksınız! Ayakkabılarınıza bir adet koymanız yeterli
- Emekliye yeni maaş hesabı ortaya çıktı! Memur, 4C, SSK, Bağ-Kur'luya 4'lü anahtar yöntem: Kuruşu kuruşuna 2025 tablosu