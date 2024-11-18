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Başkan Erdoğan'dan Brezilya'da diplomasi trafiği!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.11.2024 19:36 Güncelleme: 18.11.2024 20:42
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için geldiği Brezilya'da, yoğun diplomasi trafiği gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan, liderler ile bir araya gelerek, ülkeler arasındaki stratejik ortaklığın ve ticaretin geliştirilmesine yönelik hamleleri ele alacak.

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere alana eşi Emine Erdoğan'la gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva tarafından karşılandı.

Erdoğan ziyaret kapsamında geldiği Brezilya'da kritik ikili temaslar gerçekleştiriyor.

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19:32 18 Kasım 2024

BAŞKAN ERDOĞAN RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile program esnasında diyalog gerçekleştirdi.

19:31 18 Kasım 2024

BAŞKAN ERDOĞAN G20 LİDERLER ZİRVESİ'NE KATILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde, “Adil bir dünya ve sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek” temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’ne katıldı.

01:40 18 Kasım 2024

BAŞKAN ERDOĞAN BREZİLYA DEVLET BAŞKANI SILVA İLE GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi için gittiği Brezilya’da Brezilya Devlet Başkanı Lula Da Silva ile bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Brezilya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede Türkiye ile Brezilya arasındaki ilişkilerin gelişiminde üst düzey diyaloğun önemli olduğunu, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Brezilya’nın İsrail saldırganlığı karşısındaki duruşunun takdire şayan olduğunu, Türkiye’nin İsrail’e silah ve mühimmat satışının engellenmesi için Birleşmiş Milletler nezdinde girişim başlattığını, Filistin’de kalıcı ateşkesin tesisi, insani yardımların kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırılması ve iki devlet temelinde adil bir çözüm için Türkiye’nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in Gazze başta olmak üzere dünyadaki çatışmaları engelleyemediğini, krizlere çözüm üretmekte yetersiz kaldığını, Brezilya’nın G20 dönem başkanlığında ‘Küresel Yönetişim Reformu’nu gündeme getirmesinin isabetli olduğunu ifade etti.

 

23:32 17 Kasım 2024

BAŞKAN ERDOĞAN BREZİLYA'DA!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Brezilya’nın Rio de Janeiro kentine ulaştı.

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