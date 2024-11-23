CANLI TAKİP | İsrail'den Lübnan'a bombardıman! Çok sayıda bina patlayıcılarla havaya uçtu
İşgalci İsrail, Gazze'de 1 yılı aşkın süredir katliamlarını sürdürürken bu sefer de gözünü Lübnan'a dikti. İsrail ordusunun hem Filistin'de hem de Lübnan'da korkunç saldırıları devam ediyor. Son olarak İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki stratejik öneme sahip Hıyem beldesinde çok sayıda ev ve binayı patlattı.
Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail, bölgedeki tansiyonu her geçen gün tırmandırıyor. Gazze'nin ardından gözünü İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki stratejik öneme sahip Hıyem beldesinde çok sayıda ev ve binayı patlattı.
İSRAİL ORDUSU, LÜBNAN’DA ÇOK SAYIDA EV VE BİNAYI PATLATTI
Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusunun, Hıyem'de "çok şiddetli patlamalar gerçekleştirdiğini, bu durumun kasabadaki evlerin ve binaların patlayıcılarla yıkılmasından kaynaklandığını" bildirdi.
Ajans, patlamaların sesinin çevre kasabalardan da duyulduğunu ve etkisinin hissedildiğini aktardı.
İsrail ordusu, Hıyem kasabasına yoğun hava ve topçu bombardımanı düzenlemişti.
Lübnan Sağlık Bakanlığına göre 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 3 bin 645 kişi hayatını kaybetti.
Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.
İSRAİL'DEN GAZZE'YE HASTANE SALDIRISI
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kemal Advan Hastanesi doktorlarından Said Cevdet ve bazı hastalar, İsrail İHA'sı tarafından atılan bomba sonucu yaralandı.
İsrail ordusunun iki gündür Kemal Advan Hastanesini sıkı abluka altında tuttuğu ve bombaladığını aktaran sağlık kaynakları, hastaneye her türlü gıda, ilaç ve yakıt yardımının ulaşmasının da engellendiğini kaydetti.
Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye, perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hastanenin girişi ve acil servisine "Quadcopter" tipi dronlarla saldırı düzenlediğini belirtmişti.
İsrail ordusu, 5 Ekim'den bu yana, Gazze Şeridi'nin kuzeyine yoğun saldırılar düzenliyor.
G7 UCM'NİN TUTUKLAMA EMRİNİ PAZARTESİ GÖRÜŞECEK
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, G7 ülkeleri olarak Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrini, 25 Kasım'da başlayacak G7 Dışişleri Bakanları toplantısında görüşeceklerini duyurdu.
3 ÜLKEDEN “KARARA UYARIZ” MESAJI
Avustralya, Litvanya ve Estonya, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emri kararına saygı duyduklarını bildirdi.
Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Siviller korunmalıdır. Rehineler serbest bırakılmalıdır. Hızlı, güvenli ve engelsiz insani yardım sivillere ulaşmalıdır. Yardım çalışanları, hayat kurtarıcı çalışmalarını sürdürebilmeleri için korunmalıdır" DEDİ.Litvanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise ülkenin UCM'nin tutuklama kararına bağlı kalınacağı bildirildi."Mahkeme bir tutuklama emri çıkardığında, bunun uygulanması UCM Roma Statüsü'ne taraf olan ya da UCM'nin yargı yetkisini kabul eden tüm devletler ve bölgeler için bağlayıcıdır" ifadesine yer verilen açıklamada, Litvanya'nın "UCM'nin bağımsızlığına ve tarafsızlığına saygı duyduğu" aktarıldı.
Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da X hesabından bir paylaşım yaparak, "Estonya, taraf olduğu UCM'nin tutuklama kararlarını dikkate almaktadır. Uluslararası hukuk ve kurallara dayalı uluslararası düzenin korunması bizim için önemlidir" dedi.
UCM, dün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.
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