CANLI TAKİP | İsrail'den Lübnan'a bombardıman! Çok sayıda bina patlayıcılarla havaya uçtu

14:08 22 Kasım 2024

Avustralya, Litvanya ve Estonya, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emri kararına saygı duyduklarını bildirdi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Siviller korunmalıdır. Rehineler serbest bırakılmalıdır. Hızlı, güvenli ve engelsiz insani yardım sivillere ulaşmalıdır. Yardım çalışanları, hayat kurtarıcı çalışmalarını sürdürebilmeleri için korunmalıdır" DEDİ.Litvanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise ülkenin UCM'nin tutuklama kararına bağlı kalınacağı bildirildi."Mahkeme bir tutuklama emri çıkardığında, bunun uygulanması UCM Roma Statüsü'ne taraf olan ya da UCM'nin yargı yetkisini kabul eden tüm devletler ve bölgeler için bağlayıcıdır" ifadesine yer verilen açıklamada, Litvanya'nın "UCM'nin bağımsızlığına ve tarafsızlığına saygı duyduğu" aktarıldı.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da X hesabından bir paylaşım yaparak, "Estonya, taraf olduğu UCM'nin tutuklama kararlarını dikkate almaktadır. Uluslararası hukuk ve kurallara dayalı uluslararası düzenin korunması bizim için önemlidir" dedi.

UCM, dün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.