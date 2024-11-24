CANLI TAKİP | Orta Doğu ateş hattı! Soykırımcı İsrail insanlık suçu işliyor
İşgalci İsrail, Gazze'de 1 yılı aşkın süredir katliamlarını sürdürürken bu sefer de gözünü Lübnan'a dikti. İsrail ordusunun hem Filistin'de hem de Lübnan'da korkunç saldırıları devam ederken katliam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...
Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail, bölgedeki tansiyonu her geçen gün tırmandırıyor.
İŞTE 24 KASIM 2024 TARİHİNDE YAŞANANLAR...
İSRAİL SURİYE-LÜBNAN ARASINDAKİ SINIR KAPISINI HEDEF ALDI
İsrail ordusu, Suriye ile Lübnan arasındaki Cusiyye Sınır Kapısı'na dün hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Ordudan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan tarafında El-Kaa, Suriye tarafında da Cusiyye ismi verilen sınır kapısını Hizbullah’ın silah transferi için kullandığını öne sürerek hedef aldığı duyuruldu.
Açıklamada, saldırının sınır kapısının yakınındaki "askeri altyapıyı" hedef aldığı iddia edilirken Hizbullah'ın sınırı Suriye'den Lübnan'a silah transferi için kullandığı ileri sürüldü.
İsrail ordusu, Lübnan tarafında El-Kaa, Suriye tarafında da Cusiyye ismi verilen sınır kapısını 25 Ekim’de de hedef almıştı.
Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye, geçen ay yapılan saldırılar nedeniyle sınır kapısının hizmet dışı kaldığını duyurmuştu.
İsrail ordusu 14 Ekim'de Lübnan'ın doğusundaki Suriye ile olan sınır kapısı El-Masna’yı da bombalamış ve iki ülke arasındaki başlıca sınır kapısının kapatılmasına neden olmuştu.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) yapılan açıklamada, Lübnan ve Suriye arasındaki iki sınır kapısına İsrail hava saldırılarının, Lübnan'dan Suriye'ye geçmek isteyen insanların "ana yaşam hattını" engellediği belirtilmişti.
Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Lübnan hükümetinin açıkladığı verilere göre, ülke genelinde İsrail saldırıları nedeniyle 1,9 milyona yakın kişi yerinden edildi. Bunların 624 binden fazlası Suriye'ye göç etti.
HİZBULLAH'TAN İSRAİL MEVZİLERİNE 34 MİSİLLEME SALDIRISI
Hizbullah, İsrail ve güney Lübnan'daki İsrail mevzilerine yönelik 34 misilleme saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı. Lübnan'da bir Merkava tankının vurulması sonucu bazı İsrail askerlerinin öldüğü, bazılarının ise yaralandığı bildirildi.
Hizbullah’tan İsrail’in Filistin ve Lübnan’da sürdürdüğü katliamlara misilleme geldi.
Hizbullah’tan yapılan açıklamada, İsrail ve güney Lübnan'daki İsrail mevzilerine yönelik 34 saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.
İsrail'in Kfar Blum yerleşimindeki İsrail birliklerinin bir dizi roket saldırısı ile hedef alındığı belirtilirken, Lübnan'ın el-Bayyaada kasabasında ise bir Merkava tankının Hizbullah güçleri tarafından vurulduğu aktarıldı. Tankta bulunan bazı askerlerin öldüğü, bazılarının ise yaralandığı belirtildi.
İSRAİL SUR’U VURDU: 3 ÖLÜ, 3 YARALI
Resmi Lübnan basınında yer alan haberlere göre ise, İsrail’in Lübnan'ın Sur şehrine düzenlediği saldırılarda 3 kişinin daha hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı bildirildi. İsrail’in Sur’a dün düzenlediği saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.
İŞGALCİLER GAZZE'DE SAĞLIK SİSTEMİNİ HEDEF ALIYOR
İsrail ordusu, yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'ne "Quadcopter" tipi dronlarla saldırı düzenledi.
Yerel kaynaklardan AA'ya yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun saldırısında hastane müdürü Hüsam Ebu Safiyye ve bazı personel yaralandı. Ebu Safiyye ve diğer yaralananlar tedavi altına alındı.
Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye dün, İsrail ordusunun hastanenin acil servisi ve girişini birden fazla kez hedef almasıyla aralarında 13doktor, hemşire ve idari personelin de bulunduğu 12 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sürdürdüğü yoğun saldırılar kapsamında Kemal Advan Hastanesi'ni daha önce de defalarca hedef almıştı.
HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E MİSİLLEME: ASKERİ ÜS HEDEF ALINDI
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki gasbedilmiş Filistin topraklarını ve bir askeri üssü füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını açıkladı.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerinin bulunduğu 17 noktaya saldırı gerçekleştirildiği belirtilirken İsrail ordusu saflarında ölü ve yaralanmaların olduğu kaydedildi.
Açıklamada, İsrail ordusuna ait 3 tankın imha edildiği belirtilerek, İsrail'in kuzeyindeki gasbedilmiş Filistin toprakları ile Şeraga Askeri Üssü'nün füzeler ve İHA'larla hedef alındığı vurgulandı.
İsrail ordusundan ölü ve yaralılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İSRAİL LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEKİ SUR'DA BİR CAMİYİ BOMBALADI
İsrail ordusu, saldırı altında tuttuğu Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde yer alan Tayr Harfa beldesinde bir camiyi bombaladı.
Lübnan haber ajansında yer alan habere göre, İsrail işgal güçleri, Tayr Harfa beldesindeki camiyi önce buldozerler ve ağır makinelerle yıktı.
Ardından bubi tuzakları kuran İsrail askerleri ve camiden geriye kalanları da bombayla patlattı.
Böylece İsrail ordusunun son 2 ayda hedef aldığı cami ve kiliselerin yer aldığı ibadet yerlerinin sayısı 20'ye yükseldi.
Gazze Ş13eridi ve Lübnan'da camileri "kasıtlı" olarak hedef alan İsrail, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırıların üzerinden geçen bir yılı aşkın sürede bölgedeki camilerin yaklaşık yüzde 79'unu yıktı.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur ilçesine bağlı Buyut es-Seyyad beldesindeki bir camiyi de 28 Ekim'de bombalamıştı.
İSRAİL'İN SALDIRILARI LÜBNAN'DA 1,9 MİLYON SİVİLİ YERİNDEN ETTİ
İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 862 bini aştığı bildirildi.
Lübnan Bakanlar Kurulu Başkanlığı, göç hareketi başta olmak üzere İsrail'in saldırılarının yol açtığı zararlar ile ülkedeki son durumu yansıtan verilerin yer aldığı haftalık raporunu yayımladı.
Rapora göre, İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarının başladığı 8 Ekim 2023'ten bugüne kadar ülkede toplam 1 milyon 862 bin 790 kişi yerinden edildi.
İSRAİL'İN SALDIRILARI NEDENİYLE 1,2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLDU
Ülke içinde yerinden edilen kişilerin sayısı 190 bin 102'si hükümetin açtığı barınma merkezlerinde, 1 milyon 47 bin 790'ı ise barınma merkezleri dışında olmak üzere 1 milyon 237 bin 892'ye ulaştı.
Yerinden edilmiş kişilerin konaklaması için bugüne kadar 720'si kamu ve özel eğitim kurumu olmak üzere 1177 merkez açıldı ve bunların 976'sı azami kapasiteye ulaştı.
LÜBNAN'DAN SURİYE'YE 624 BİNDEN FAZLA KİŞİ GEÇTİ
İsrail'in saldırılarını şiddetlendirdiği 23 Eylül'den bu yana 390 bin 656'sı Suriyeli, 234 bin 242'si Lübnan vatandaşı olmak üzere 624 bin 898 kişi, Lübnan'dan Suriye topraklarına geçti.
Öte yandan, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu, Lübnan'a yaklaşık 13 bin 976 hava saldırısı düzenledi.
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