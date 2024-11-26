CANLI | İşgal ordusundan Beyrut'a ağır bombardıman! İsrail ateşkes için saat verdi
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine ve doğusuna hava saldırısı düzenledi. Ateşkes konuşulurken İsrail'in Beyrut'a düzenlediği bombardıman A Haber'de anbean aktarıldı. Ayrıca İsrail televizyonu, Lübnan'da Tel Aviv yönetimi ile Hizbullah arasındaki olası ateşkesin bu akşam açıklanacağını ve yarın sabah yürürlüğe gireceğini aktardı.
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarında 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları, güneydeki Nebatiye iline bağlı köy ve kasabaları bombaladı.
İSRAİL ATEŞKES İÇİN SAAT VERDİ!
Kanal 12'de yer alan haberde, adı açıklanmayan üst düzey yetkililer, Lübnan'da olası ateşkesin bu akşam açıklanacağını belirtti.
Söz konusu ateşkesin yarın sabah yürürlüğe gireceği ifade edildi. Öte yandan Lübnan'ın El-Cedid televizyonu, olası ateşkesin Türkiye saatiyle 23.00’te ABD ve Fransa'nın yapacağı ortak açıklamayla duyurulacağını paylaştı.
ATEŞKES ÇOK YAKIN
ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan'da ateşkese varılmasına yönelik müzakereler kapsamında geçen hafta Beyrut ve İsrail'i ziyaret etmişti.
Biden'ın Danışmanı Hochstein, 20 Kasım'da Beyrut'ta yaptığı açıklamada ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti. Soykırımcı İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, Lübnan'da Tel Aviv ile Hizbullah arasında ateşkese varılmasına "yakın olduklarını" belirtmişti.
CANLI YAYINDA BEYRUT'A BOMBARDIMAN
Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları, güneydeki Nebatiye iline bağlı köy ve kasabaları bombaladı.
BOMBARDIMAN ANLARI A HABER CANLI YAYININDA
İsrail'in ateşkesin gölgesinde Beyrut'taki katliamı A Haber canlı yayınında aktarıldı.
ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
Saldırılarda 8 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusunun Sayda kentine düzenlediği saldırıda ise 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Lübnan'ın doğusundaki Baalbek-Hermel'deki Nebi Şit beldesine düzenlenen İsrail saldırısında ise 4 kişinin öldüğü aktarıldı.
İSRAİLLİ YETKİLİLER ATEŞKESE KARŞI
İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Hizbullah ile ateşkes anlaşmasını ele almak üzere bugün toplanması beklenirken, İsrailli siyasiler ve Lübnan sınırındaki yerleşim yerlerinin belediye başkanları anlaşmaya karşı çıkıyor.
The Times of Israel gazetesinin haberinde, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bugün akşam saatlerinde Hizbullah ile ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere bir araya geleceği belirtildi.
Kanal 12 televizyonunun haberinde ise ateşkes metninin pazartesi günü netleştirildiği, kabine toplantısından önce anlaşmanın bozulması için "şiddetli bir şey olması gerektiği" yorumuna yer verildi.
İsrail basınında Hizbullah ile ateşkes anlaşmasının netleştirildiğine ilişkin haberlere rağmen, İsrailli siyasiler ve kuzeydeki belediye başkanları anlaşmaya tepki gösterdi.
Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud üyesi ve Güvenlik Kabinesi üyesi Avi Dichter, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah ile ateşkes konusunda karar vermek için yeterli detayları bilmediğini belirterek, ateşkesi "BMGK'nin 1701 sayılı kararının aynısı olması halinde" desteklemeyeceğini kaydetti.
ATEŞKESE "TESLİM OLMA" YORUMU
İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırında yer alan Metula yerleşim birimi Belediye Başkanı David Azoulay, Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, Hizbullah ile ateşkes anlaşmasının "teslim olma anlaşması" olduğunu savundu.
Lübnan sınırındaki Kiryat Shmona yerleşim birimi Belediye Başkanı Avichai Stern de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah ile ateşkes anlaşmasının "kuzeyde 7 Ekim saldırısının tekrarını hızlandırdığı ve bunun olamayacağını" öne sürdü.
Stern, ateşkes anlaşmasını eleştirerek, “Tam zaferden tam teslimiyete nasıl geçtiğimizi anlamıyorum." ifadelerine yer verdi. Muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz da Netanyahu’ya Hizbullah ile ateşkes anlaşmasını kamuoyuyla paylaşması çağrısında bulundu.
İsrail muhalefetindeki Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman da anlaşmaya karşı çıkarak, “Lübnan ile yapılan anlaşmanın İsrail açısından korkunç olduğunu” savundu.
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