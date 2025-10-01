CANLI | Küresel Sumud Filosu Gazze'ye yaklaşıyor! Türk aktivist A Haber'de açıkladı: İletişim araçlarımıza dijital saldırı var

09:17 01 Ekim 2025

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye hareketi sürüyor. Filo, daha önce ablukayı delmek için bölgeye ulaşmaya çalışan teknelerin İsrail müdahalesine maruz kaldığı yüksek riskli bölgeye giriş yaptı.

Sumud filosunda yer alan Ayçin Kantoğlu yer aldığı teknede A Haber canlı yayınına katıldı ve özel açıklamalardan bulundu. Ayçin Kantoğlu, “3 saat sonra Gazze kıyılarında göreceğiz.” dedi.

HEDEFİMİZ YARDIMLARI ULAŞTIRACAK MESAFE

Ayçin Kantoğlu’nun A Haber’de yaptığı açıklamalar şöyle: Artık çok az bir yolumuz kaldı. 3 saat sonra Gazze kıyılarını görebileceğiz ve Gazze kıyılarında olan insanlar da bizleri görebilecek. Artık Gazze’ye o kadar yakınız. Bizim yer aldığımız tekne gece boyunca 2 kez kuşatıldı. Teknede alarmlar çaldı ve bizler pozisyonumuzu aldık.

Bir İsrail teknesini ben de gördüm. Etrafımızda bir tur attı ve sonra gerileyip görüş alanımızdan çıktılar. Biraz uyuduktan sonra kalktık ve nöbete başladık. Moralimiz iyi ve Gazze’ye ulaşmak istiyoruz. Gazze ulaştıktan sonra kara çıkmak için de planlamalar yapıldı. Bizim amacımız beraberimizde getirdiğimiz yardımları onlara ulaştıracak mesafeye kadar ilerlemek.

İsrail tekneleri görünmeden telefonlarımız kesiliyor. Radyo frekansına da girip orada da bir takım çağrılar yapıyorlar. Girit açıklarında drone saldırıları yaparken Abba şarkıları dinletmişlerdi. Eğer müdahale yakınsa böyle şeyler yapıyorlar. Ancak şu anda iyiyiz ve bir sorun yok.

TÜRK DONANMASINI GÖRDÜK

Şu anda etrafımızda herhangi bir ülkenin gemisi yok bizim yaptığımız sivil bir inisiyatif. Hiçbir ülkenin ya da donanmanın vaadiyle bu yola çıkmadık. İtalyanlar 2 gemi yolladı dün da geri çekeceklerini bildirdiler. İspanyolların gemisini daha göremedik. Şükürler olsun ki bizim İHA ve SİHA’larımızı bir de Kızılayımızın yardımlarını teslim eden Türk donanmasını gördük. Şu anda Sumud filosunun gemileri dışında başka bir gemi de yok. Sumud filosu son dönemeci yani riskli bölgeyi yalnız gidecek. Yola yalnız devam ediyoruz böyle olması doğrudur çünkü bu bir sivil harekettir.



İSRAİL TUTUKLAMA HAZIRLIKLARI

Herkesin kendine göre hazırlıkları vardır. Biz hazırız onlar da hazır olabilir. Bir şeyden korkup çekilecek değiliz. Bu silahlı bir eylem değil bizler sivil insanlarız. 50 yaşını aşmış bir insanım buna benzer bir tecrübeyi de daha önce yaşamadım. Birçok farklı insan var burada ve içinde şiddet olmayan bir direniş içindeyiz. Bir müdahaleye karşı elden geldiğince hazırlanıyoruz. Umuyorum İsrail bir kez daha böyle bir suça karışmaz.



SURDA BİR GEDİK AÇTIYSAK NE MUTLU BİZE

Çok heyecanlıyım benim içinde olduğum gemide 40 yakın aktivist var. 4 Türk olarak bu gemideyiz. Eğer yeterince yakınlaşırsak tekneden atlayıp Gazze’ye ulaşmak için yüzmeyi bile plandık. Eğer oraya varabilirsek öncelikle çocuklara sarılmak ve onlardan af dilemek istiyoruz. 1 aydan fazladır yoldayız ve Gazze ayak basarak bunu sonlandırmak istiyorum. Umarım ablukayı kırmak nasip olur. Biz engellerlerse bizim arkamızdan gelecek olanlar bu işi tamamlayacaklar.

Gazze 2 senedir benim gözümde uyku bırakmadı. Hepimiz için aslında böyle. İnşAllah buna bir son vereceğiz ve Gazze’ye ulaşacağız. Bu yaşananlara son vermek için bu filo bir işaret fişeği yakacak. Soykırımı sonlandırmak kolay bir iş değil ama surda bir gedik açmayı başardıysak ne mutlu.



GAZZE KIYISINA VARALIM SONRA ALLAH KERİM.

Elimizden gelen her şeyi yapacağız ve her şeyi plandık ancak Gazze kıyısına varalım sonra Allah kerim. Filomuzda 2 lider gemi vardı biri Girit’de kaldı benze bir sabotaj yaşadı. Bir gecede aniden arızalandı ve bir daha çalışmadı. Şu anda 2 lider gemi var. Bunlar Alma ve Serious gemiler bende Serious gemisinde yer alıyorum. Şu anda deniz üstünde bir çok irili ufaklı gemi var. El ele Gazze’ye gidiyoruz. Ailemi seviyorum onlara dönmek kavuşmak istiyorum ama önce Gazze’ye kavuşmak istiyorum. Benim önceliğim Gazze.

Dünyaya bir mesajım var; lütfen siyonizme hiçbir meydanda ister bir şehrin meydanı ister sosyal medya olsun alan bırakmayın. Gazze’ye varacağız ve orada ki insanlara elimizi uzatacağız ama bunu yaparken sizlerin desteği bizim yelkenimizin rüzgarı bunu sakın unutmayın