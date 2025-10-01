CANLI | Küresel Sumud Filosu alarma geçti! İsrail gemileri filoya doğru ilerliyor | Türk Aktivist A Haber'de: Birkaç saat içinde saldırı olabilir
İsrail'in ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Global Sumud Filosu, bugün Gazze'ye ulaşacak. Gemiden bulunan aktivistler yüksek riskli bölgeye girdiklerini duyururken yapılan açıklamada filo üzerinde İHA hareketliliğin arttığı belirtildi. İsrail gemilerinin yaklaşması ile filo alarma geçti. Küresel Sumud Filosu'nda bulunan aktivist Muhammed Fatih A Haber canlı yayınında özel açıklamalardan bulundu. Muhammed Fatih, Üzerimizde uçaklar uçuyor. Birkaç saat içinde saldırı olabilir" dedi.
İsrail'in ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta Gazze'ye doğru yola çıkan Global Sumud Filosu, Gazze'ye adım adım yaklaşıyor. Filonun ulaşmasına son 2 saat kala yapılan açıklamada yüksek riskli bölgeye girdiği bildirildi. Filodan yapılan bir diğer açıklamada alarmda oldukları ve İsrail tarafından İHA hareketliliğinin arttığını belirtti. İşte yaşananlar...
ALMA GEMİSİNİN SON GÖRÜNTÜSÜ
İsrail savaş gemilerinin Küresel Sumud Filosu’na müdahale ettiği ilk gemi olan Alma’nın son görüntüleri ortaya çıktı.
GEMİ MÜRETTEBATINDAN DUA EDENLERE SELAM VAR
Sumud Filosu’ndaki Kaptan Nikos gemisindeki aktivistler dünyanın her yerinden Özgür Gazze için dua edenleri selamladı.
İLK MÜDAHALE: ALMA GEMİSİ'NE
İSRAİL SUMUD'U ÇEVRELEDİ: ROTANIZI DEĞİŞTİRİN
Küresel Sumud Filosu, "İsrail Savunma Kuvvetleri (İDF) bizimle iletişime geçti ve rotamızı değiştirmemizi talep etti" ifadelerini kullandı. İsrail, filoda yer alan Alma gemisini her iki taraftan kuşattı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu ilerleyişine devam ederken, İsrail'in yakın zamanda filoya müdahale etmesi bekleniyor. İsrail'e ait yaklaşık 20 savaş gemisinin radarlarda tespit edilmesinin ardından açıklama yapan Küresel Sumud Filosu, "İDF bizimle iletişime geçti ve rotamızı değiştirmemizi talep etti" ifadelerini kullandı.
Küresel Sumud Filosu, daha sonra İsrail gemilerine telsizle anonsta bulunarak, "Bir kez daha tekrarlıyoruz. Bizler, Gazze'deki Filistinli kardeşlerimiz için düzenlenen barışçıl, şiddet içermeyen, insani bir dayanışma misyonuyuz. Misyonumuz uluslararası yasalara uygundur. Bu misyonu engelleme veya sekteye uğratma girişimleri ise uluslararası yasalara aykırıdır. Tüm dünyanın bizimle olduğunu bilmenizi isteriz. Filomuza yönelik her türlü düşmanca eylemden siz sorumlu tutulacaksınız" dedi.
Küresel Sumud Filosu Komite Üyesi Yasemin Acar, İsrail gemilerinin şu anda filodaki gemilerden biri olan Alma'yı kuşattığını belirterek, "İsrail ordusu şu anda Alma gemisini her iki taraftan kuşatmış durumda, çok yaklaştılar, biz de pozisyonumuzu alıyoruz ve durdurulmaya hazırız" dedi.
Aktivistler, müdahaleye hazırlık olarak can yeleklerini giyerek bulundukları gemilerin güvertelerinde toplanırken, İsrail'in saatler içinde müdahale etmesi bekleniyor.
MÜDAHALELER BAŞLADI
Türk aktivist Emin Aydın, 12 İsrail gemisinin görüldüğünü ve öndeki gemilere yönelik müdahalelerin başladığını aktardı. Aktivist Aydın, "İsrail, bizi engellemek için saldırı düzenleyebilir. Lütfen bize dua edin; dualarınıza talibiz. Kaptanımız bizi güverteye çağırdı ve can yeleklerimizi giymemizi istiyor. Tek ümidimiz Gazze’ye varmak. İçimizde en ufak bir korku yok; her an saldırıya hazırız." dedi.
GEMİDE ŞEHİTLİK DUALARI YÜKSELİYOR
Küresel Sumud Filosu'na yaklaşan İsrail gemilerine her an hazır olan mürettebat, güvertede şehitlik duaları okuyor. A Haber ekranlarına bağlanan Türk aktivist Emin Aydın, “Önde bulunan gemilerimize çok yaklaştılar. Her an gemilere çıkabilirler. Bizler hep birlikte şehitlik duaları ediyoruz” dedi.
TÜRK AKTİVİST A HABER'DE: BİRKAÇ SAAT İÇİNDE SALDIRI OLABİLİR
Küresel Sumud Filosu'nda bulunan aktivistler alarma geçti. A Haber canlı yayınına katılan Türk Aktivist Muhammed Fatih üzerlerinden İsrail savaş uçaklarının geçtiğiniz belirterek "Birkaç saat içinde saldırı olabilir" dedi.
Türk Aktivist Muhammed Fatih: 6 mil ötemizde bir donanmanın bulunduğuna dair ciddi bir ihtimal var. Yaklaşık yarım saat önce bölgede çok yoğun bir gemi hareketliliği gözlemlendi. Büyük ihtimalle, yarım saat içinde doğrudan temas halinde olabiliriz. Bu noktalar, daha önce saldırıların gerçekleştiği yerler. 13’ten fazla geminin bir hat üzerinde konuşlandığına dair bilgiler mevcut. Ayrıca üzerimizden savaş uçaklarının geçtiği bildiriliyor. İnsani koridor açmak, yardımları Gazze’ye ulaştırmak ve tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu ablukanın sona erdirilmesi artık ertelenemez bir sorumluluktur. Görünen o ki, önümüzde bizleri bekleyen ciddi bir tehlike var.
Bebeklerin de bulunduğu sivilleri katleden bir toplulukla karşı karşıya gelebiliriz. Ablukanın ardından gemilerimizin durdurulup alıkonulması durumu söz konusu olabilir. Bu durum en iyi senaryo. Daha kötü senaryolarda daha ağır saldırılar ve görülebilir. Filomuza yönelik saldırı riski bulunuyor. Burada görevli olanlar bu ihtimalleri bilerek hareket ediyoruz. Bizler, yardım götürmek ve ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak için bir araya gelmiş bir topluluğuz ve gerektiğinde karşılık vermeye hazırız.
SUMUD FİLOSUNA SALDIRI ALARMI
Türk Aktvist Emin Aydın, 12 İsrail gemisinin 10 mil kadar yaklaştığı gemiye 10 dakika uzaklıkta olduğunu açıkladı. Aydın, "Yaklaşık 10 dk önce 6 mil açığımızda bekleyen 14-15 tane İsrail gemisi olduğunun haberini aldık. Bu benden aldığınız son mesaj olabilir. Bir müdahele bekliyoruz. Eğer bir müdahale olmazsa inşallah yarın Gazze kıyılarında olacağız" dedi.
"BU GECE HAYATI DURDURUN"
31 Ağustos’ta İspanya’nın Barcelona kentinden yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail ablukası altındaki Gazze’ye ulaşmasına sadece 100 mil kaldı. Son gelişmeleri A Haber ekranlarında aktaran Türk aktivist Muhammed Fatih, “Lütfen ayakta olun; hayatı durdurun ve bize destek verin” diyerek destek çağrısında bulundu.
Türk aktivist Muhammed Fatih, canlı yayından şu ifadeleri aktardı:
"100 milin altında yolculuğumuz kaldı. Eğer Siyonist güçler tarafından saldırıya uğramazsak yarın gündüz saatlerinde varacağımızı düşünüyorum. Gazze’ye çocuklarla birlikte varmaya az kaldı. Yarın sabah Gazze'ye ulaşmayı umuyoruz. Teknemizde insani yardım götürüyoruz. Bizde çocuk maması, konserve ve sağlık malzemeleri var. Cenab-ı Allah’tan tek niyetimiz bu ablukayı kırmak ve Gazze’li kardeşlerimizle kucaklaşmak; bunu bize nasip etsin.
“ULUSLARARASI SİSTEM SINIFTA KALDI”
Akın akın yardımlar gelecek. İki gün önce İtalya’dan ikinci filo yola çıktı. Vicdan Gemisi ile sağlık ve medya ekiplerinden oluşan bir ekip yolda geliyor. Yani Cenab-ı Allah bu ablukayı kırmayı nasip etsin.
BM ve üye ülkeler, soykırımı önlemek ve insani yardım koridoru açmak konusunda başarısız kaldı. Uluslararası sistem bu konuda sınıfta kaldı. Devletler sınıfta kaldı. Kırk küsur gemiden yüzlerce aktivist, doktor ve gazeteci, bu ablukayı kırmak için yola çıktık. Yolculuk çok zor; daha önce alışık olmadığımız bir seyahat.
"BU GECE HAYATI DURDURUN"
Organizasyon sona yaklaşıyor. Lütfen ayakta olun; hayatı durdurun ve bize destek verin. Çok kritik saatlerdeyiz. Hava kararıyor. Olası bir saldırı ihtimaline karşı alarm durumuna geçeceğiz. Lütfen bu gece hayatı durdurun. Gözünüz ve kulağınız Sumud’da olsun. Bu filonun engellenmesine müsaade etmeyin. İsrail’in gözü meydanlarda; onlardan korkuyorlar. Bundan dolayı meydanları doldurun ve ciddiyetimizi gösterin."
MSB: SUMUD'DAN 3'Ü TÜRK 11 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
MSB: Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında şu ana kadar yardım talebinde bulunan 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişi Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca karaya tahliye edilmiştir.
İLETİŞİM ARAÇLARIMIZA DİJİTAL SALDIRI VAR
Sumud filosundan A Haber canlı yayınına bağlanan Türk aktivist Emin Aydın, "İletişim araçlarımıza dijital saldırı var. Uyurken bile can yeleklerimiz çıkarmıyoruz.Biz Gazze’ye ulaşmak istiyoruz. Tek üzüntümüz oraya ulaşmamak olur. Eğer bir baskın olmazsa yakın zamanda Gazze kıyılarını göreceğiz." dedi.
Emin Aydın’ın canlı yayında açıklamaları şöyle:
Dün gece Aşdod Limanı’ndan askeri gemilerin ayrıldığı haberini aldık. Alarm durumuna geçtik ve kimse uyumadı. Gece saatler 5’i gösterdiğinde filonun lider gemilerinden olan Alma gemisiyle tüm bağlantılar kesildi. Etrafta askeri botları gördük. Bu olaydan 10 dakika sonra tekrar iletişim sağlayabildik. Dijital bir karartma uygulamışlar.
Tüm ihtimallere karşı farklı iletişim cihazları kullanıyoruz ama buna rağmen iletişim kesildi. Hiçbir şekilde bağlantı sağlanmadı. İsrail gemileri dün gece taciz de bulundu. Amaçları bizleri vazgeçirmekti. Biz kararlıyız ve bundan vazgeçmiyoruz. Gazze’ye gitmekten vazgeçmiyoruz ve aşırı riskli bölgedeyiz.
Biz Gazze’ye ulaşmak istiyoruz. Tek üzüntümüz oraya ulaşmamak olur. Eğer bir baskın olmazsa yakın zamanda Gazze kıyılarını göreceğiz.
Biz yola çıkmadan önce hem avukatlar hem güvenlik uzmanları neler yapmamız gerektiğini anlattı. Acil durumlardan neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. 30 saniye gibi kısa bir sürede hemen can yeleklerini giyiyoruz. Hava karardığı zaman herkes can yeleklerini giyiyor. Uyuma imkanı olursa can yelekleri ile uyuyoruz.
"GAZZE'YE ÇOK AZ KALDI"
Gazze'ye insani yardım götürmek için 40 ülkeden 500'den fazla aktivistle yola çıkan Sumud filosu, yüksek riskli bölgeye girdi. Filoda yer alan Türk aktivist Dilek Tekocak A Haber’de özel açıklamalarda bulundu.
Türk aktivist Dilek Tekocak: Akdeniz’den Gazze yolundan herkese selamlar… Gazze’ye artık 100 deniz mili uzaklıktayız. Kısa süre sonra Gazze kıyılarını göreceğiz. Onlar da o kıyılardan Sumud filosunu görecekler.
Biz hala uluslararası sularda ilerliyoruz. Kısa süre sonra Filistin karasularına varacağız. Sumud filosu dünyanın her yerinden aktivistlerle Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıktı. Bizim amacımız ablukanın kırılmasını sağlamak ve soykırımın bitmesini sağlamak. Bunlar için etkili bir adım atmak üzere yola koyulduk.
Bizim yola çıktığımızdan beri tek hedefimiz var. Gazze’ye ulaşmak ve insani yardım götürmek. Bizim amacımız buradaki yardımları asıl sahibine teslim etmek. Taşıdıklarımız tabi ki Gazze’nin ihtiyacını karşılayacak değil bu çok sembolik bir yardım. Gazze’nin günlük ortalama en az 600 TIR yardıma ihtiyacı var. Bizim amacımız ablukayı kaldırmak için bir adım atabilmek.
İSRAİL SALDIRIYA HAZIRLANIYOR
Katil İsrail Sumud Filosu'nu tehdit etmeye devame diyor. İsrail gazetesi The Times of Israel, "İsrail makamları, çok sayıda gemiyi engellemek ve yüzlerce aktivisti sınır dışı edilmek ya da gözaltına alınmak üzere kıyıya çıkarmak için hazırlık yapıyor. Bu karmaşık operasyonun, Yahudilikte yılın en kutsal günü olan ve çarşamba akşamı başlayacak Yom Kippur sırasında en kritik noktaya ulaşabileceği belirtiliyor." ifadelerini kullandı.
SUMUD FİLOSU GAZZE'YE İLERLİYOR
Küresel Sumud Filosu Gazze'ye doğru kararlılıkla ilerliyor.
"3 SAAT SONRA GAZZE KIYILARINI GÖRECEĞİZ"
Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye hareketi sürüyor. Filo, daha önce ablukayı delmek için bölgeye ulaşmaya çalışan teknelerin İsrail müdahalesine maruz kaldığı yüksek riskli bölgeye giriş yaptı.
Sumud filosunda yer alan Ayçin Kantoğlu yer aldığı teknede A Haber canlı yayınına katıldı ve özel açıklamalardan bulundu. Ayçin Kantoğlu, “3 saat sonra Gazze kıyılarında göreceğiz.” dedi.
HEDEFİMİZ YARDIMLARI ULAŞTIRACAK MESAFE
Ayçin Kantoğlu’nun A Haber’de yaptığı açıklamalar şöyle: Artık çok az bir yolumuz kaldı. 3 saat sonra Gazze kıyılarını görebileceğiz ve Gazze kıyılarında olan insanlar da bizleri görebilecek. Artık Gazze’ye o kadar yakınız. Bizim yer aldığımız tekne gece boyunca 2 kez kuşatıldı. Teknede alarmlar çaldı ve bizler pozisyonumuzu aldık.
Bir İsrail teknesini ben de gördüm. Etrafımızda bir tur attı ve sonra gerileyip görüş alanımızdan çıktılar. Biraz uyuduktan sonra kalktık ve nöbete başladık. Moralimiz iyi ve Gazze’ye ulaşmak istiyoruz. Gazze ulaştıktan sonra kara çıkmak için de planlamalar yapıldı. Bizim amacımız beraberimizde getirdiğimiz yardımları onlara ulaştıracak mesafeye kadar ilerlemek.
İsrail tekneleri görünmeden telefonlarımız kesiliyor. Radyo frekansına da girip orada da bir takım çağrılar yapıyorlar. Girit açıklarında drone saldırıları yaparken Abba şarkıları dinletmişlerdi. Eğer müdahale yakınsa böyle şeyler yapıyorlar. Ancak şu anda iyiyiz ve bir sorun yok.
TÜRK DONANMASINI GÖRDÜK
Şu anda etrafımızda herhangi bir ülkenin gemisi yok bizim yaptığımız sivil bir inisiyatif. Hiçbir ülkenin ya da donanmanın vaadiyle bu yola çıkmadık. İtalyanlar 2 gemi yolladı dün da geri çekeceklerini bildirdiler. İspanyolların gemisini daha göremedik. Şükürler olsun ki bizim İHA ve SİHA’larımızı bir de Kızılayımızın yardımlarını teslim eden Türk donanmasını gördük. Şu anda Sumud filosunun gemileri dışında başka bir gemi de yok. Sumud filosu son dönemeci yani riskli bölgeyi yalnız gidecek. Yola yalnız devam ediyoruz böyle olması doğrudur çünkü bu bir sivil harekettir.
İSRAİL TUTUKLAMA HAZIRLIKLARI
Herkesin kendine göre hazırlıkları vardır. Biz hazırız onlar da hazır olabilir. Bir şeyden korkup çekilecek değiliz. Bu silahlı bir eylem değil bizler sivil insanlarız. 50 yaşını aşmış bir insanım buna benzer bir tecrübeyi de daha önce yaşamadım. Birçok farklı insan var burada ve içinde şiddet olmayan bir direniş içindeyiz. Bir müdahaleye karşı elden geldiğince hazırlanıyoruz. Umuyorum İsrail bir kez daha böyle bir suça karışmaz.
SURDA BİR GEDİK AÇTIYSAK NE MUTLU BİZE
Çok heyecanlıyım benim içinde olduğum gemide 40 yakın aktivist var. 4 Türk olarak bu gemideyiz. Eğer yeterince yakınlaşırsak tekneden atlayıp Gazze’ye ulaşmak için yüzmeyi bile plandık. Eğer oraya varabilirsek öncelikle çocuklara sarılmak ve onlardan af dilemek istiyoruz. 1 aydan fazladır yoldayız ve Gazze ayak basarak bunu sonlandırmak istiyorum. Umarım ablukayı kırmak nasip olur. Biz engellerlerse bizim arkamızdan gelecek olanlar bu işi tamamlayacaklar.
Gazze 2 senedir benim gözümde uyku bırakmadı. Hepimiz için aslında böyle. İnşAllah buna bir son vereceğiz ve Gazze’ye ulaşacağız. Bu yaşananlara son vermek için bu filo bir işaret fişeği yakacak. Soykırımı sonlandırmak kolay bir iş değil ama surda bir gedik açmayı başardıysak ne mutlu.
GAZZE KIYISINA VARALIM SONRA ALLAH KERİM.
Elimizden gelen her şeyi yapacağız ve her şeyi plandık ancak Gazze kıyısına varalım sonra Allah kerim. Filomuzda 2 lider gemi vardı biri Girit’de kaldı benze bir sabotaj yaşadı. Bir gecede aniden arızalandı ve bir daha çalışmadı. Şu anda 2 lider gemi var. Bunlar Alma ve Serious gemiler bende Serious gemisinde yer alıyorum. Şu anda deniz üstünde bir çok irili ufaklı gemi var. El ele Gazze’ye gidiyoruz. Ailemi seviyorum onlara dönmek kavuşmak istiyorum ama önce Gazze’ye kavuşmak istiyorum. Benim önceliğim Gazze.
Dünyaya bir mesajım var; lütfen siyonizme hiçbir meydanda ister bir şehrin meydanı ister sosyal medya olsun alan bırakmayın. Gazze’ye varacağız ve orada ki insanlara elimizi uzatacağız ama bunu yaparken sizlerin desteği bizim yelkenimizin rüzgarı bunu sakın unutmayın
İSRAİL GEMİSİ "ALMA" GEMİSİNİN ÇOK YAKININA YANAŞTI
İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'na liderlik eden "Alma" gemisinin çok yakınına, İsrail'e ait bir geminin yaklaştığı bildirildi.
Küresel Sumud Filosu'nda bulunan ve ismi paylaşılmayan Al Jazeera muhabirinin açıklamasına göre, İsrail'e ait bir gemi, filoya liderlik eden Alma gemisinin çok yakınına kadar yanaştı.
İsrail gemisi, Alma gemisinin iletişim sistemlerini ve motorunu bozarak gemiyi çalışamaz hale getirirken, Alma gemisindeki katılımcılar, önceden belirlenen güvenlik protokolleri doğrultusunda telefonlarını denize attı.
İsrail gemisi daha sonra bölgeden ayrılırken Küresel Sumud Filosu, Gazze Şeridi kıyılarına doğru rotasına devam ediyor.
"Alma" gemisindeki katılımcılarla bir süre kaybedilen iletişim yeniden sağlandı.
İSPANYA’DAN "YÜKSEK RİSKLİ BÖLGEYE GİRMEYİN" ÇAĞRISI
İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, insani yardım koridoru açmak ve İsrail'in ablukasını kırmak için deniz yoluyla Gazze'ye yaklaşan Küresel Sumud Filosu'na "yüksek riskli bölgeye girmeyin" çağrısında bulundu.
İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Başbakanlık kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, hükümet, Küresel Sumud Filosu'na İsrail askerlerinin olası müdahalesine karşı "yüksek riskli bölge" olarak adlandırılan deniz sınırına girmemesi tavsiyesinde bulundu.
İspanya Başbakanlık kaynakları, "Hükümet, mevcut koşullar altında filonun yasak bölgeye girmemesini şiddetle tavsiye ediyor çünkü bunu yapmak kendi güvenliğini ciddi şekilde riske atacaktır. Filonun misyonu takdire şayan ve meşrudur ancak üyelerinin hayatları her şeyden önce gelmelidir." ifadelerini kullandı.
Aynı kaynaklar ayrıca, İspanya'nın bölgeye gönderdiği askeri geminin, "gerektiğinde kurtarma operasyonları yürütmek üzere operasyonel menzil içinde olduğunu ancak mürettebatının ve filonun fiziksel güvenliğini riske atacağı için İsrail ordusu tarafından belirlenen yasak bölgeye giremeyeceğini" belirtti.
KATİL İSRAİL’DEN MÜDAHALE HAZIRLIĞI
Siyonist İsrail’in devlet televizyonu KAN, yaklaşık 50 teknenin “müdahale alanına” doğru ilerlediğini duyurdu. Haberde, İsrail donanmasının Sumud Filosu’na müdahale ederek teknelere el koymaya hazırlandığı ifade edildi.
İSRAİL GEMİ VE BOTLA FİLOYU TACİZ ETTİ
Katil İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nda bulunan aktivist Hüsamettin Eyüpoğlu A Haber’e bağlanarak son durumu aktardı.
İşte Eyüpoğlu’nun açıklamalarından derlenenler:
İLETİŞİMİ KESTİLER
Şu anda Gazze’ye 135 mil yakındayız. Kırmızı bölgeyi geçmiş bulunuyoruz. Dün gece saat 3’ten sonra büyük bir İsrail savaş gemisi ve botlarla filonun kenarlarındaki iki bota tacizde bulundular. İletişimi kestiler. Teyakkuz halindeydik. Gün ağarınca onlar kayboldular. Yolumuza devam ediyoruz.
FİLO NE ZAMAN GAZZE’DE OLACAK?
Hızımız normale geri döndü. Bu hızla gidersek inşallah yarın öğleden sonra Gazze’de oluruz.
1 ay önce yola çıkıldı. Gecikme oldu bunun nedeni müdahaleler oldu. Dronlar saldırdı. Hiç bizi yıldırmadı. Bütün herkes 46 ülkeden farklı arkadaşlar var. Her bir sabotaj her bir müdahaleden sonra daha da bilenmiş şekilde yola devam ediliyor. 130 mil kaldı. Bundan sonra artık müdahale bekliyoruz ama inşallah onlar da akıllarını değiştirirler. Açıkladıkları planda samimilerse güvenlik geçiş sağlarlar. Çünkü biz sadece insani yardım taşıyoruz. Oraya Gazzeli kardeşlerimize yardım etmeye gidiyoruz. Samimilerse bize güvenli geçiş sağlarlar.
DÜN GECE NELER YAŞANDI?
Filonun formasyonu gereği hareket etme formasyonumuz var. Her tekne birbirine 100’er 150’şer metre takip eder. Kenardaki teknelere müdahale yapıldı. Onlarla iletişimimiz kesildi. Onlara ulaşamadık. Dronlarla Zodyaklarla tacizler yapıldı. Bu denemeydi muhtemelen. Gün ağardığında kayboldu. Gündüz böyle şeylere cesaret edemiyorlar.
120 DENİZ MİLİ SINIRINA YAKLAŞTIĞI BİLDİRİLDİ
İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun "120 deniz mili sınırına yaklaştığı" bildirildi.
Küresel Sumud Filosu'nun, sosyal medya hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.
Gazze'ye doğru yola devam edildiği kaydedilen açıklamada "daha önceki filoların durdurulduğu ve saldırıya uğradığı bölgenin yakınında, 120 deniz mili sınırına yaklaşıyoruz." denildi.
"Kimliği belirsiz" gemilerin filodaki bazı teknelere yaklaştığı ve "bazılarının ışıklarını kapattığı" belirtilen açıklamada, "Katılımcılar, bir müdahaleye hazırlık olarak güvenlik protokollerini uyguladılar. Gemiler artık filodan ayrıldı." ifadesi kullanıldı.
"YAYINLAR NORMALDEN DAHA FAZLA ENGELLENİYOR"
Filo sözcülerinden Wael Naouar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filonun yolculuğuna ilişkin son durumu bildirdi.
Yüksek riskli bölgeye 6 mil önce girdiklerini kaydeden Nouar, Gazze'ye 144 deniz mili kaldığını belirterek, "Gemilerimizin üzerindeki drone sayısı iki katına çıktı ve internet ve radyo yayınları normalden daha fazla engelleniyor. İster bu gece ister yarın olsun, hepimiz müdahale anına hazırız" ifadesini kullandı.
CAN YELEKLERİYLE HAZIR BEKLEYİŞ
Filodaki Adagio gemisinde bulunan Türk aktivist Muhammed Salih, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, filoya 80 kilometre (50 mil) uzaklıkta bir İsrail Donanması gemisinin saptandığını bildirdi.
Salih, "Bu akşam veya yarın gece bir İsrail müdahalesi veya saldırısı bekliyorduk. Büyük olasılıkla bu gece gerçekleşecek. Yüksek alarmdayız. Herkes can yeleklerini giydi ve güvertede hazır bekliyor." açıklamasında bulundu.
KÜRESEL SUMUD FİLOSU 140 MİL DENİZ MESAFESİNDE
Gazze’ye doğru yol alan Global Sumud Filosu ekipleri, bölgede İsrail’in insansız hava aracı (İHA) hareketliliğini artırdığını bildirdi. Aktivistler, “Çevremizde yoğun şekilde dronlar uçuyor” ifadelerini kullandı.
Gemiden yapılan bazı paylaşımlarda ise şu mesaj yer aldı:
“Eğer bize bir şey olursa biliniz ki telefonlarımızı denize atmışızdır ve İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmışızdır.”
Öte yandan filonun Gazze'ye ulaşmasına 140 mil kalırken tahmini olarak 5-6 saat sonra bölgeye ulaşması bekleniyor.
SUMUD FİLOSU YÜKSEK RİSKLİ BÖLGEDE
İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'nun "yüksek riskli bölgeye girdiği" bildirildi. Küresel Sumud Filosu'nun, sosyal medya hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda "Yüksek alarmdayız. Filo üzerindeki İHA hareketliliği artıyor. Birkaç rapor, önümüzdeki saatlerde farklı senaryoların ortaya çıkacağına işaret ediyor." denildi.
KÜRESEL SUMUD FİLOSU
Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.
Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.
Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.
TUNUS'TA KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA DESTEK GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ
Tunus'ta, İsrail ablukasını kırarak insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek gösterisi düzenlendi.
"Ensar Filistin" (Filistin'in Destekçileri) Derneğinin çağrısı üzerine onlarca kişi başkent Tunus'taki Belediye Tiyatrosu önünde toplandı.
Burada konuşan Mağrip Sumud Filosu organizatörlerinden ve Filistin'in Destekçileri Derneği üyesi Cevahir Şenne, gösterinin amacının "Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak için Akdeniz'de kahramanca bir mücadele yürüten" filoyu desteklemek olduğunu söyledi.
"Bu gece başkentteki Belediye Tiyatrosu'nun önünde nöbet tutuyoruz çünkü İsrail güçlerinin Sumud Filosu gemilerine müdahale edeceğini tahmin ediyoruz. Onları gemilerin içinden canlı olarak takip edeceğiz." diye konuşan Şenne, Tunusluları, filo katılımcılarını desteklemek için gösteriye katılmaya çağırdı.
Şenne, "Birkaç saat içinde Sumud Filosu kırmızı bölgeye girecek ve katılımcıların güvenliği bizim için son derece önemli." diye konuştu.
