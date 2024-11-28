CANLI | Katil İsrail ateşkesi deldi! Lübnan'ın güneyine hava saldırısı
Katil İsrail, Lübnan ile anlaşmaya ateşkesi resmen deldi. İşgal ordusu, ateşkes sonrası ilk kez Lübnan’ın güneyine hava saldırısı düzenledi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, İsrail ordusunun bölgede "Hizbullah faaliyeti tespit ettiğini" ileri süren Adraee, İsrail güçlerinin "ateşkes anlaşmasının ihlalini önlemek için Lübnan'ın güneyinde konuşlandırıldığını" öne sürdü.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının ateşkesin ikinci gününde Lübnan'ın güneyine saldırı düzenlediğini duyurdu.
İSRAİL'DEN LÜBNAN'IN GÜNEYİNE HAVA SALDIRISI
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının ateşkesin ikinci gününde Lübnan'ın güneyine saldırı düzenlediğini duyurdu. Avichay, açıklamasında, Hizbullah'a ait olduğunu öne sürülen orta menzilli roket deposunu hedef aldığını iddia etti.
İsrail ordusunun bölgede "Hizbullah faaliyeti tespit ettiğini" ileri süren Adraee, İsrail güçlerinin "ateşkes anlaşmasının ihlalini önlemek için Lübnan'ın güneyinde konuşlandırıldığını" öne sürdü.
LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE SEYAHAT YASAĞI
Ordu Sözcüsü Adraee ayrıca, bugün yerel saatle 17.00'dan yarın sabah saat 07.00'a kadar Lübnan'ın güneyinde seyahatin yasaklandığını duyurdu.
Açıklamada, Litani Nehri'nin güneyinde yaşayanların yerlerinden ayrılmamaları istendi.
Ordu Sözcüsü Adraee, bu sabah saat 06.00'da Lübnan'ın güneyinde 10 belde ve köye yaklaşılmaması tehdidinde bulunmuştu.
ATEŞKES SONRASI LÜBNAN'A İSRAİL SALDIRILARINDA 2 KİŞİ YARALANMIŞTI
Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab beldesini topçu atışlarıyla hedef almıştı.
İsrail ordusuna ait topçu birlikleri, Taybe beldesinin meydanını, el-Hıyam beldesini ve Sehl Mercaiyun'u vurmuştu.
İsrail ordusuna ait tanklar da el-Vizani beldesini hedef almış ve el-Hıyam'da otomatik silah sesleri duyulmuştu.
Ayrıca İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mercaiyun'a bağlı Merkeba beldesinde de bir meydanı hedef alması sonucu 2 kişi yaralanmıştı.
Hasbaya beldesinde de İsrail tankları Kefr Şuba'nın çevresine 2 saldırı düzenlemişti.
Öte yandan, İsrail ordu radyosunun haberinde, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Merkeba beldesinde "yasaklı bölgeden uzaklaştırmak için" bir aracın yakınını hedef aldığı ve olayda yaralananların olduğu belirtilmişti.
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