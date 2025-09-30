Türkiye Gazze toplantısına katılacak! 20 maddelik Gazze planı Hamas’ta

Katar dışişleri bakanlığı, 20 maddelik "Gazze'de ateşkes planının" Hamas'a iletildiğini duyurdu. Ayrıca Türkiye'nin Gazze için yapılacak olan arabuluculuk toplantısına katılacağı da açıklandı.

