CANLI | İstanbul'da Rusya-Ukrayna Barış Zirvesi! Masadan hangi kararlar çıktı? Putin ile Zelenskiy görüşecek mi?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde küresel krizlerin çözüm merkezi olan İstanbul, Ukrayna-Rusya savaşının da nihayete erdirilmesi noktasında tarihi bir ev sahipliği yaptı. Tüm dünyada gözler bugüne çevrilirken, temasların ilk ayağı olan Türkiye-ABD-Ukrayna arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Barış görüşmelerinin son ayağı olan Türkiye-Rusya-Ukrayna zirvesi ise yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Zirve sonrası açıklama yapan Ukrayna ve Rusya, 1000'er esirin takası için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Rusya ayrıca Ukrayna'nın liderler görüşmesi talep ettiğini bildirdi. Bakan Fidan ise görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün, dünya barışı için önemli bir gündü." ifadesini kullandı. Öte yandan Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşebileceğini, bunun ancak iki ülke arasında belirli anlaşmalara varılması durumunda mümkün olacağını açıkladı.
Yürüttüğü güvenilir dış politikası ile krizlerin çözümünde öncü rol üstlenen Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yaptı. İstanbul'daki müzakerelerde, Rusya ve Ukrayna heyeti, barışın şartlarını görüştü.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
PUTIN İLE ZELENSKİY GÖRÜŞECEK Mİ?
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, müzakere heyetlerinin belirli anlaşmalara varması halinde bir araya gelebileceğini söyledi.
Peskov, Putin ile Zelenskiy'nin görüşme ihtimaline ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Böyle bir görüşme, iki tarafın heyetlerinin çalışmaları sonucunda, heyetler arasında belirli mutabakatlara varılması halinde mümkün. Bunun mümkün olduğunu düşünüyoruz." dedi.
Dmitriy Peskov, görüşmenin "tam da yapılacak çalışmalar sonucunda ve iki taraf arasında anlaşma şeklinde belirli sonuçlara ulaşılması halinde" mümkün olacağını vurguladı.
Peskov açıklamasında, ilk adımın İstanbul'da varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi olduğunu, anlaşmalar arasında bin esir karşılığında bin esir değişiminin de yer aldığını ifade etti.
STARMER: RUSYA BARIŞ KONUSUNDA CİDDİ DEĞİL
Starmer, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 6. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, topluluğun Avrupa'yı ilgilendiren ortak sorunları ele almada önemli bir platform olduğunu belirtti.
Dünyanın, istikrarsızlığın hüküm sürdüğü yeni bir çağın içinde olduğuna işaret eden Starmer, Avrupa ile İngiltere arasında eski tartışmaları sürdürmeyi değil geleceğe odaklanmayı istediklerini dile getirdi.
Starmer, "Avrupalı müttefiklerimizle ilişkilerimizi önemli ölçüde artırdık. Bu işbirliği güvenlik getirme sözümüzün önemli bir göstergesi." dedi.
Temmuz'da göreve gelen hükümetinin İngiltere-Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nin ilkini pazartesi günü Londra'da yapacaklarını belirten Starmer, "Göç, büyüme, güvenlik gibi karşı karşıya olduğumuz birçok sorun ortak sorundur ve ortaklaşa çözebiliriz." diye konuştu.
Bu sorunların başında Ukrayna'da kalıcı ve adil bir barışın tesis edilememesinin geldiğine vurgu yapan Starmer, İngiltere'de Rusya'ya yönelik açıklanan yaptırımları hatırlattı.
Ukrayna'da bir barış gücü oluşturmak için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yürüttükleri çalışmaları anımsatan Starmer, "Geçen hafta (Alman Şansölyesi) Fredrich Merz ve (Polonya Başbakanı) Donald Tusk ile Kiev'de (Ukrayna Devlet Başkanı) Volodimir Zelenskiy ile buluştuk. Bu yalnızca dayanışmamızın önemli bir sembolü değil, aynı zamanda 80 yıl önce sona eren İkinci Dünya Savaşı'nda uğuruna savaştığımız değerlerin aynı olduğunun göstergesidir." ifadesini kullandı.
Starmer, Putin'in koşulsuz olarak barış için müzakere masasına oturması gerektiğini belirterek, "Bir ultimatom verdik, buna devam etmeye hazır olmalıyız." dedi.
Putin'in barış konusunda ciddi olmadığını söyleyen Starmer, Ukrayna'nın barışı isteyen taraf olduğunu ifade etti.
İngiltere'nin bu konuda üzerine düşeni yapacağının mesajını veren Starmer, Avrupa'nın ortak güvenlik ve istikrarı için ihtiyaç duyulan adımların atılması gerektiğini vurguladı.
Starmer, düzensiz göçün de Avrupa için önemli bir sorun olduğuna işaret etti.
İnsan kaçakçılarının en zayıf insanlar ve bölgeleri hedef aldığını ve "göç sistemi için bir leke" olduğunu kaydeden Starmer, "Bu, sınırlarımızı aşan ancak hep birlikte yüzleştiğimiz bir sorun." dedi.
MACRON'DAN PUTIN'İN ATEŞKES TALEBİNE YANIT VERMEMESİNE TEPKİ
Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 6. Zirvesi kapsamında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Macron, burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın da telefon üzerinden katıldığı ortak bir görüşme gerçekleştirdi.
Macron, görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, Zelenskiy ve adı geçen Avrupalı mevkidaşlarıyla, İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılan barış müzakerelerini görüştüklerini ifade etti.
Trump ile yaptıkları telefon görüşmesinde, Putin'in 2. kez Amerikalıların ateşkesle ilgili taleplerine yanıt vermemesinin "kabul edilemez" olduğunu söylediğini aktaran Macron, ateşkesin sağlanamadığını ve müzakerelerde karar verici yetkililer arasında toplantı yapılamadığını vurguladı.
"ERDOĞAN VE TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ"
Barış müzakereleri sonrası Ukrayna heyeti açıklamalarda bulundu. Heyet, "Henüz çok rahatlayamayız. Çözülmesi gereken konular var. Liderlerin görüşmesi gerekiyor. Türkiye ve Erdoğan'a minnettarız." ifadelerini kullandı.
RUSYA HEYETİ KONSOLOSLUKTAN AYRILDI
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesine yönelik İstanbul'da barış masası kuruldu. Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde kurulan barış masasında Türkiye-ABD-Ukrayna ile Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantıları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıların sona ermesinin ardından Rus heyet, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nden ayrılarak Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geçti. İçeride kısa bir süre kalan heyet ardından Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğundan çıkış yaptı.
"DÜNYA BARIŞI İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜNDÜ"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmelerin ardından yaptığı paylaşımda "Bugün dünya barışı için önemli bir gündü." dedi.
İşte Bakan Fidan'ın açıklamaları:
Bugün, dünya barışı için önemli bir gündü.
Yoğun diplomatik çabalar sonucunda, Rusya ve Ukrayna heyetleri İstanbul’da, Türkiye’nin kolaylaştırıcılığında bir görüşme gerçekleştirdiler.
Toplantının neticesinde, güven artırıcı bir önlem olarak her iki ülkeden biner kişinin takas edilmesi konusunda anlaştılar.
Ayrıca ateşkese ulaşılmasını mümkün kılacak koşulların yazılı şekilde karşı tarafla paylaşılması hususunda mutabık kaldılar.
Taraflar tekrar bir araya gelmek konusunda da prensipte anlaştılar.
Türkiye olarak Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışa ulaşılmasını mümkün kılacak her türlü çabayı sergilemeye devam edeceğiz.
ÇİN'DEN BARIŞ GÖRÜŞMELERİNE DESTEK
Çin, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında başlayan barış müzakerelerine desteğini bir kez daha dile getirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.
Çin'in barışı teşvik etmeye yönelik tüm çabaları ve Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan görüşmeleri desteklediğinin altını çizen Sözcü Lin, "Umarız taraflar herkesin kabul edebileceği adil, kalıcı ve bağlayıcı barış anlaşmasına ulaşmak için çalışmayı sürdürür." dedi.
Lin, Ukrayna sorununa diyalog ve müzakere yoluyla nihai bir siyasi çözümün bulunmasını umduklarını belirtti.
İSTANBUL BARIŞ MÜZAKERELERİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti.
Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşılamıştı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'i Ankara'da bekleyeceğini açıklayarak, 15 Mayıs'ta Ankara'ya gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.
Öte yandan, Putin, müzakereler için İstanbul'a Rus heyetini göndermiş, Türkiye'ye gelmemişti.
BİR AÇIKLAMA DA RUSYA'DAN
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Ukrayna ile müzakere sonucundan memnun olduklarını ve temasları sürdürmeye hazır olduklarını söyledi.
Medinskiy, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerin ardından basına açıklamalarda bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in inisiyatifiyle Ukrayna tarafıyla doğrudan yapılan müzakerelerin sona erdiğini kaydeden Medinskiy, "Müzakerelerde elde ettiğimiz sonuçlardan genel olarak memnunuz ve temasları sürdürmeye hazırız." dedi.
Medinskiy, müzakerelerde üzerinde anlaşmaya vardıkları hususlar hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti: "Önümüzdeki günlerde 1000 kişiye 1000 kişilik büyük bir esir takası yapılacak. Ukrayna tarafı, devlet başkanları düzeyinde doğrudan görüşme talep etti. Bu talebi kayda aldık. Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek. Bunu makul görüyoruz."
ESİR TAKASI KARARI
Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, "(Rusya'yla) 1000 kişiye karşılık 1000 kişinin takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık." dedi.
Umerov, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapılan ve Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakereleri kapsamında düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bakan Umerov, toplantıda ateşkes ve esir takası konuları ile liderler düzeyinde olası bir toplantının görüşüldüğünü belirterek "(Rusya'yla) 1000 kişiye karşılık 1000 kişinin takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık." ifadesini kullandı.
Umerov, farklı modaliteler üzerinde de çalıştıklarını aktararak "Meslektaşlarımız temas halinde ve tüm belgeleri değiş tokuş edeceğiz. Şimdi esir takası yapmaya ihtiyacımız var. Yakında bir sonraki aşamanın ne olduğunu size bildireceğiz." diye konuştu.
3'LÜ GÖRÜŞME SONA ERDİ
Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılan ve Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakereleri kapsamında düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı sona erdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk, Rus ve Ukraynalı heyetler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren toplantıda Türk heyetinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'in başkanlık ettiği Rus heyetinde, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve yetkililer hazır bulundu.
Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık ettiği Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad, Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi ve yetkililer yer aldı.
TÜRKİYE-UKRAYNA-RUSYA GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI
Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmeler Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açılış konuşmasıyla Dolmabahçe'de başladı. Ukrayna ve Rusya heyetleri, Bakan Fidan'ın başkanlığındaki toplantıda bir araya geldi. İki ülkenin müzakerelerine Türkiye arabulucu olarak katılırken, ABD de gözlemci statüsünde dahil oldu.
"SAVAŞIN BİTMESİ İÇİN ÇABA SARFEDİYORUZ"
İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında başladı. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da katıldığı toplantıda Rusya heyetinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Şefi Igor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin bulunuken Ukrayna heyetinde ise Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Serhiy Kyslytsia, Ukrayna Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Birinci Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi bulunuyor.
'SAVAŞI NASIL SONA ERDİREBİLECEĞİMİZ KONUSUNDA ÇABA SARF EDİYORUZ'
Toplantının açılış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump’ın barış çağrılarına, Sayın Putin ve Sayın Zelenski’nin kulak vermiş olmalarını oldukça önemli buluyoruz. Rusya ve Ukrayna’nın doğrudan görüşmeye hazır olmaları bu kritik aşamayı mümkün kılmıştır. Takdir edersiniz ki gelinen aşamada iki yol bulunmaktadır. Yollardan biri, bizi barışa götürecek bir süreci başlatacak, diğeri ise daha fazla yıkıma ve can kaybına yol açacaktır. Taraflar bu yollardan hangisini seçeceklerine kendileri, kendi iradeleriyle karar verecekler. Savaşın başından bu yana, bu savaşı nasıl sona erdirebileceğimiz konusunda çaba sarf ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da tarafları bir araya getirmek için yoğun gayret göstermiştir. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin Ankara ziyareti müzakerenin başlatılması yönünde önemli bir adım olmuştur. Görüşmelere katılan Rus heyetini ağırlamaktan da aynı derecede memnuniyet duyuyoruz. Her iki tarafın temsilcilerini İstanbul’da misafir ediyor olmamız, savaşın sona erdirilmesine yönelik güçlü irademizi gözler önüne sermektedir. Bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum; bu toplantı Mart 2022'den bu yana taraflar arasında gerçekleşen ilk düzey doğrudan temas niteliğini taşımaktadır. Barış yolunda ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmek zorundayız" dedi.
'ATEŞKESİN BİR AN EVVEL HAYATA GEÇİRİLMESİ KRİTİK ÖNEM TAŞIMAKTADIR'
Bakan Fidan "Savaş can almaya devam ederken ateşkesin bir an evvel hayata geçirilmesi kritik önem taşımaktadır. Ateşkesin müzakerelerle eş zamanlı olarak sağlanması yönünde de önümüzde bir fırsat bulunmaktadır. Burada bir hususu, bir hadise vurgulamak isterim. Bundan sonraki aşamayı yapacağımız tercihler ve atacağımız adımlar doğrultusunda hep beraber belirleyeceğiz. Bu görüşmelerin bir liderler toplantısının temelini oluşturması da oldukça önemli. Yapıcı bir anlayışla müzakere ederek barışa ulaşmanın mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz. Şu hususu bir kez daha açıkça vurgulamak istiyorum; Türkiye, savaşı sona erdirme ve barışı sağlama yönündeki çabalarınızda her daim yanınızda olacaktır. Barış için mümkün olan her türlü katkıyı sunmaya da hazırız. Hepinize bir kez daha İstanbul'a hoş geldiniz diyor ve yapılacak teknik müzakerelerde taraflara, sizlere başarılar diliyorum" diye konuştu.
UKRAYNA SAVUNMA BAKANI: TAM VE KOŞULSUZ ATEŞKESE HAZIRIZ
Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna'nın "en üst düzeyde doğrudan müzakerelere" ve "tam ve koşulsuz ateşkese" hazır olduğunu bildirdi. Umerov, Ukrayna'nın ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya da dahil olmak üzere kilit müttefikleriyle toplantı öncesinde duruşunu koordine ettiğini belirterek, bunu "kalıcı ve adil bir barışa ulaşmak için gerçek yollar bulma" çabası olarak nitelendirdi.
Umerov, "Barış ancak Rusya somut eylemlere hazır olursa mümkün olur" diyerek, Ukrayna'nın "en az 30 gün boyunca tam ateşkes" ve esir takası talepleri olduğunu kaydetti. Ukraynalı bakan, "Adil ve kalıcı bir barış için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bunu başarmak için çabalarımızı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.
RUS HEYETİ PUTİN'İ SÜREKLİ BİLGİLENDİRİYOR!
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul'daki müzakereleri takip ettiklerini belirterek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, tüm bilgileri çevrim içi olarak alıyor, sürekli rapor veriliyor." dedi.
Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere İstanbul’daki barış müzakerelerini değerlendirdi.
Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki olası temaslara ilişkin konuşan Peskov, "Putin ve Trump arasındaki temaslar, Ukrayna ile ilgili bir çözüm, ikili ve uluslararası ilişkiler, bölgesel konular bağlamında son derece önemli ancak bunun için dikkatli bir hazırlık gerekiyor." ifadesini kullandı.
İstanbul’daki Rus heyetinin Moskova ile sürekli iletişim halinde olduğuna işaret eden Peskov, "Putin tüm bilgileri çevrim içi olarak alıyor, sürekli rapor veriliyor." dedi.
Peskov, İstanbul’daki barış müzakerelerinin önemini vurgulayarak, "Doğal olarak artık tüm gözler İstanbul'daki müzakerelerin nasıl geliştiğini izliyor. Yakın zamanda doğrudan Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başlayacağını umuyoruz. Şimdilik söyleyecek bir şey yok, görüşmelerin başlamasını bekleyelim." diye konuştu.
TÜRKİYE-ABD-RUSYA GÖRÜŞMESİ BAŞLADI
Barış müzakereleri için İstanbul'a gelen Rus heyeti, Dolmabahçe'ye ulaştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Direktörü Michael Anton ve Rus heyeti başkanı Medinsky'nin katıldığı Türkiye-ABD-Rusya görüşmeleri başladı.
UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA: KOŞULSUZ ATEŞKES İÇİN İSTANBUL'DAYIZ
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, İstanbul'daki barış müzakerelerinde Rusya-Ukrayna savaşında koşulsuz ateşkes sağlanmasının kendileri için öncelikli olduğunu ifade etti.
Yermak, Telegram hesabından açıklamada, savaşı sonlandırmak yönünde İstanbul'da düzenlenen barış müzakereleri kapsamında yaptığı görüşmeler hakkında bilgi paylaştı.
Yermak, Ukrayna heyeti olarak İstanbul'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un'un Diplomatik Danışmanı Büyükelçi Emmanuel Bonne ve Almanya Dışişleri Bakanlığı Siyasi Direktörü Günter Sautter ile bir araya geldiklerini aktardı.
Söz konusu görüşmeleri, ABD ve Avrupalı yetkililer ile Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında yapılacak toplantı öncesi gerçekleştirdiklerini kaydeden Yermak şu ifadeleri kullandı: "Ukrayna barışa ve kalıcı, koşulsuz ateşkese hazırdır. Biz en üst düzeyde görüşme ve müzakerelere de hazırız. Ukrayna heyeti bugün koşulsuz ateşkesi sağlamak için İstanbul'da. Bu bizim önceliğimiz. Bir diğer önemli konu ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve nedense Türkiye'ye gelemeyen (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in doğrudan görüşmesidir."
GÖRÜŞME SONA ERDİ
İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı sona erdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk, Amerikalı ve Ukraynalı heyetler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
Bir saat süren toplantıya katılan ABD heyetinde ülkenin Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg yer aldı.
Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov hazır bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da düzenlenecek barış müzakerelerine katılacak Ukrayna heyetinin oluşturulmasına ilişkin kararnameyi dün imzalamıştı.
Aynı yerde gerçekleştirilecek Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın ise 12.30'da başlaması planlanıyor.
GÖRÜŞMEDEN İLK KARE!
Türkiye-ABD-Ukrayna zirvesi devam ederken görüşmeden ilk görüntü geldi.
İLK GÖRÜŞME BAŞLADI
HEYETLER DOLMABAHÇE'DE
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bitmesine yönelik Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da kurulacak barış masası için heyetler Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde giriş yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat 2022'de Ukrayna'da "özel askeri operasyon" başlatıldığını ilan etmesiyle başlayan Rusya-Ukrayna savaşında yaklaşık 3 yıl geride kalırken, heyetler Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da kurulacak barış masasında bir araya gelecek.
Barış masasına oturacak olan heyetler Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne giriş yaptı.
ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBIO İSTANBUL'DA
ZİRVELERİN SAATİ BELLİ OLDU
BARIŞ ZİRVESİ YARIN SAAT 10.00'DA
Rusya Müzakere Heyeti Başkanı Vladimir Medinsky, "Yarın saat 10.00'dan itibaren Ukrayna tarafının toplantıya gelmesini ve görüşmelere başlamasını bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
BARIŞ MÜZAKERELERİNİ SÜRDÜRECEK HEYETLER NETLEŞTİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlığındaki ABD heyeti, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyeti ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti, yarın İstanbul'da olacak.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da düzenlenecek barış müzakerelerine katılacak Ukrayna heyetinin oluşturulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.
Türkiye, Rusya ve ABD'li yetkililer ile görüşmek için oluşturulan heyete Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlık edecek.
Heyette şu isimler yer alacak: “Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad, Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi, Ukrayna Genelkurmay Başkan Yardımcısı Oleksii Shevchenko, Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkan Yardımcısı Vadym Skibitskyi, Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Başkan Yardımcısı Yevhenii Shynkarev, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Başkan Yardımcısı Oleksandr Dyakov, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Merkez Hukuk Dairesi Uluslararası ve Operasyonel Hukuk Dairesi Başkanı Oleksii Malovatskyi, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğünün Kıdemli Subayı Oleksandr Sherikhov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı Destek Birimi Protokol Subayı Heorhii Kuzmychev, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Oleksandr Bevz.”
Ayrıca Zelenskiy, Ukrayna heyetinin Rus heyeti ile görüşmesinin önünde engel olan, 4 Nisan 2022 tarihli “Ukrayna heyetinin Ukrayna’nın güvenlik garantilerine ilişkin anlaşma taslağı hazırlanması ve koordinasyonuna ilişkin Rusya ile görüşmelere katılması” konusundaki kararnameyi iptal etti.
Rus heyetine de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy'in başkanlık edeceği açıklanmıştı.
Heyette, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.
Heyetin uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Rusya Devlet Başkanlığı İnsani alanda Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Rusya Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkeleri İkinci Daire Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Rusya Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunacak.
RUS HEYETİ İLE GÖRÜŞME SONA ERDİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmesi sona erdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Medinskiy başkanlığındaki heyet ile görüşmesi bitti.Yarın farklı formatlarda bir dizi görüşme yapılacağını belirten kaynaklar, ABD-Ukrayna-Türkiye ve Rusya-Ukrayna-Türkiye şeklinde üçlü görüşmeler yapılmasının gündemde olduğunu bildirdi.ABD, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında dörtlü formatta görüşme yapılıp yapılmayacağı konusunun henüz kesinleşmediği bilgisi paylaşıldı.
DOLMABAHÇE'DEN İLK GÖRÜNTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinskiy ile bir araya geldi. O anlara ilişkin ilk görüntü geldi.
BARIŞ ZİRVESİ YARIN! BAKAN FİDAN VE 3 HEYET BİR ARAYA GELECEK
Dışişleri kaynakları, "Bakan Fidan, Rubio başkanlığındaki ABD heyeti, Umerov başkanlığındaki Ukrayna heyeti ve Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti yarın İstanbul'da olacak" ifadelerine yer verdi.
RUS HEYET BAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞÜYOR
Rusya ve Ukrayna heyetlerinin barış görüşmeleri kapsamında İstanbul'da bir araya gelmeleri bekleniyor. Bu kapsamda İstanbul'a gelen Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy Başkanlığındaki Rus heyeti, saat 20.30 sıralarında Dolmabahçe'ye giriş yaptı. Ukrayna heyetinin de gelmesi beklenirken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi. Bakan Fidan ve Rus heyet arasındaki görüşme başladı.
BAKAN FİDAN RUS HEYETİ İLE GÖRÜŞECEK
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin yazılı açıklamasına göre Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Müşaviri Medinskiy başkanlığındaki Rus heyetiyle bir araya gelecek.
Medinskiy başkanlığındaki heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve uzmanların yer alması bekleniyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin, 11 Mayıs'ta 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti.
Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşılamıştı.
RUS HEYETİ DOLMABAHÇE'DE!
RUBIO'DAN NET MESAJ! "TRUMP-PUTIN GÖRÜŞMEDİKÇE BAŞARAMAYIZ"
RUS HEYETİ DOLMABAHÇE'YE GİDİYOR
Rus heyeti saat 20.15'te Dolmabahçe'de olmak üzere yola çıktı.
RUSYA HEYET BAŞKANI: HEDEF UZUN VADELİ BARIŞ SAĞLAMAK
Rusya’nın İstanbul barış müzakerelerindeki heyet başkanı Medinskiy "Biz müzakerelere, İstanbul’da 2022’de Ukrayna tarafından bozulan barış görüşmelerinin devamı olarak bakıyoruz. Ukrayna ile müzakerelerdeki hedefimiz, krizin temel nedenlerini ortadan kaldırarak uzun vadeli barışı sağlamak" dedi.
ZELENSKIY: RUSYA'YA BAĞLANAN YENİ BÖLGELERİ TANIMAYACAĞIZ
Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerin başlamasından önce Zelenskiy, Rusya Federasyonu'na bağlanan yeni bölgeleri Rus bölgeleri olarak tanımayı reddettiğini söyledi.
ZELENSKİ: ERDOĞAN'A SAYGIMIZDAN İSTANBUL'A HEYET YOLLAMAYA KARAR VERDİK
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: "ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygımızdan ötürü, İstanbul'a (barış müzakerelerine) heyet yollamaya karar verdik" dedi.
Putin, barış istiyorsa görüşmeliyiz. Putin'e sesleniyorum: Hadi gelin, görüşelim. Biz, dünyayı gezip müzakere edecek Rus arayamayız. Putin, İstanbul'a gelmiyorsa ben Ankara'dayım. Buraya gelmeli.
Rusya'nın bu tutumu Erdoğan'a ve ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan ciddi bir saygısızlıktır.
Kırım, Ukrayna'nındır. Başkan Erdoğan da her görüşmemizde Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini ve Kırım'daki işgali kabul etmeyeceklerini söylüyor. Kendilerine teşekkür ediyorum.
İşgal altındaki topraklarımızın Rusya'ya ait olduğunu hiçbir şekilde tanımayacağız. Hiçbir müzakerede Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceğiz.
ZELENSKİY HEYET GÖNDERECEK
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'a müzakere heyetinin yarın gideceğini açıkladı.
2 SAAT 40 DAKİKALIK GÖRÜŞME
TRUMP'TAN RUSYA-UKRAYNA BARIŞ SÜRECİYLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna arasındaki barış süreci görüşmeleriyle ilgili açıklama yaptı. ABD lideri, "Putin ve ben bir araya gelene kadar hiçbir şey olmayacak." dedi.
KREMLİN: UKRAYNA HEYETİ HALA MASADA YOK
Kremlin, açıklamasında, "Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor ama Ukraynalılar burada değil" ifadelerini kullandı.
RUSYA'DAN ZELENSKİY'E SERT SÖZLER: EZİK SOYTARI
AFP haber ajansının haberine göre, Rusya, Türkiye’de gerçekleştirilmesi beklenen görüşmeler öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye “soytarı” ve “ezik” dedi.
Zelenski'nin Rus heyetini "adeta bir aldatmaca" sözleriyle tarif etmesinin ardından konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Aldatmaca kelimesini kim söylüyor? Bir soytarı mı? Bir ezik mi? Hiçbir şekilde hiçbir eğitimi olmayan biri..." ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ BAŞLADI
ABD HEYETİ GÖRÜŞMEDE OLACAK MI?
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış görüşmelerinin ertelendiği iddialarını yalanladı. Bakanlık, görüşmenin başlangıcı ile ilgili saatin belirlenmediğini bildirdi ve bu nedenle bir ertelemenin söz konusu olmadığını belirtti. Bakanlık kaynakları ayrıca ABD'li bir heyetin de görüşme için Türkiye'ye geldiğini duyurdu.
ZELENSKIY'DEN TÜRKİYE'DE İLK AÇIKLAMA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'nin ev sahipliğindeki Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine atıf yaparak "Görüşmelerin üst düzey kısmına gelince biz, görüşmelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelerek başlayacağız." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelen Zelenskiy, Esenboğa Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, İstanbul'da düzenlenecek Rusya-Ukrayna müzakerelerini değerlendirdi.
Görüşmeleri organize etmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Zekenskiy, "Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, doğrudan müzakerelerin yapılması için toplantı organize etmesinden dolayı teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.
Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için doğrudan müzakerelerin yapılması yönünde "sinyal alınca" Ukrayna tarafı olarak bunu hemen onayladıklarını anlatan Zelenskiy, bu sebeple bugün Ankara'ya geldiklerini kaydetti.
Zelenskiy, "Görüşmelerin üst düzey kısmına gelince biz, görüşmelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelerek başlayacağız." ifadesini kullanarak şöyle devam etti: "Biz, ABD tarafıyla da bağlantıdayız. Onların da üst düzeyde Türkiye'de olacaklarını düşünüyorum."
Ukrayna'nın müzakereler için üst düzey heyeti ile geldiğini, heyette Dışişleri Bakanı, devlet başkanlığı yetkilileri, asker ve istihbarat görevlilerin yer aldığını aktaran Zelenskiy, "Rus heyetinin seviyesi adeta bir aldatmaca. Erdoğan'la görüşmenin ardından bundan sonraki adımları kararlaştıracağız. Rus temsilcilerin yetkisinin ne olduğunu anlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
ZELENSKIY ANKARA'DA
Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.
PUTIN İSTANBUL'A GELECEK Mİ?
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İstanbul'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine ilişkin yakın zamanda bir hazırlık yapılmadığını bildirdi.
Peskov, gazetecilere Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak Rusya-Ukrayna müzakereleri ve beraberindeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
İstanbul'da Trump ile Putin'in görüşmesine yönelik bir hazırlığın yapılıp yapılmadığına ilişkin soruyu cevaplayan Peskov, "Şimdilik yakın bir zamanda (görüşme için) herhangi bir hazırlık yapılmıyor. Bu hususta anlaşmaya varılmadı, konuyla ilgili görüşme yapılmadı." ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in, 11 Mayıs'ta Rusya ve Ukrayna arasında ön koşulsuz doğrudan müzakereler yapılması konusunda girişimde bulunduğunu hatırlatan Peskov, "Rus heyeti şu anda İstanbul'da. Sabahtan beri henüz orada olmayan Ukrayna tarafındaki muhataplarını bekliyor." dedi.
Rus heyetinin Türkiye'ye gitmeden önce Putin ile hazırlık toplantısı yaptığını aktaran Peskov, bu toplantıda ilgili bakan ve yetkililerin rapor sunduğunu ve bu raporların etraflıca müzakere edildiğini dile getirdi.
Peskov, Putin'in, bu toplantı sonrasında İstanbul'da müzakere pozisyonunu belirlediğini ve heyeti görevlendirdiğini ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in İstanbul'a gidip gitmeyeceğine ilişkin soruya Peskov, "İstanbul'da Ukrayna tarafını bekleyen müzakerecilerden oluşan bir Rus heyeti var. Ukrayna tarafı henüz orada değil." cevabını verdi.
Trump'ın gerekirse barış süreci için Türkiye'ye gelmeye hazır olduğunu söylediğinin hatırlatılması ve Putin'in gelme ihtimalinin sorulması üzerine Peskov, "Görüşmelerin nasıl ilerleyeceğini bilmiyoruz. Heyetimiz Ukraynalıları bekliyor, henüz gelmediler. Müzakerelerin iyi gitmesini ve herkesin müzakerelerin verimli geçmesi için elinden gelen her türlü çabayı göstermesini beklememiz gerekiyor." diye konuştu.
Putin'in Rusya-Ukrayna müzakerelerinin gelecekteki turlarına katılıp katılmayacağına ilişkin de değerlendirmede bulunan Peskov, Rus müzakerecilerden oluşan bir ekibin zaten hazırlandığını ve müzakere pozisyonunun belirlendiğini anımsattı.
Bundan sonra ne tür ve hangi düzeyde katılımın olacağını söylemek için erken olduğunu kaydeden Peskov, Ukraynalı müzakerecilerin gelip gelmeyeceğini ve müzakerelerin nasıl gideceğini bilmediklerini dile getirdi.
RUSYA DUYURDU! KRİTİK TOPLANTI NE ZAMAN?
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İstanbul'daki barış görüşmelerinin öğleden sonra yapılacağını açıkladı.
MÜZAKERELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sputnik'e konuşan bir kaynak, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde planlanan müzakerelerin öğle saatlerinde başlayacağını ifade etti.
FRANSA: ACİL VE KOŞULSUZ ATEŞKES BEKLİYORUZ
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İstanbul barış müzakerelerinden "acil" ve "koşulsuz" ateşkes beklediklerini söyledi.
DÜNYA BASININDAN DOLMABAHÇE'YE YOĞUN İLGİ
Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde gerçekleşmesi beklenen Ukrayna-Rusya müzakere heyeti arasındaki görüşmeye yerli ve yabancı basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.
PUTİN'DEN MÜZAKERE ÖNCESİ ÜST DÜZEY TOPLANTI
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul müzakereleri öncesi, görüşmelere katılacak Rus heyeti ve bazı yetkililerle dün akşam toplantı yaptığını bildirdi.
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in dün akşam Rus yetkililerle toplantı yaptığını söyledi.
İstanbul müzakerelerine yönelik toplantıda Rus heyetinin hazır bulunduğuna işaret eden Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Sergey Şoygu, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov ve Rusya Ulusal Muhafızları Komutanı Viktor Zolotov'un da toplantıya katıldığını ifade etti.
RUS HEYETİ İSTANBUL'DA
İstanbul müzakerelerine katılacak Rus heyetinin Türkiye'ye ulaştığı bildirildi.
Rus haber ajansı Tass, isimsiz kaynağa dayandırdığı haberinde, Ukrayna ile müzakere edecek Rus heyetinin İstanbul'a ulaştığı ve müzakerelerin TSİ 10.00'da Dolmabahçe'de başlamasının beklendiği belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onaylamıştı.
Buna göre, Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.
Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.
Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.
Medinskiy, 2022'deki görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık yapmıştı.
ABD VE UKRAYNALI MEVKİDAŞLAR ANTALYA'DA GÖRÜŞTÜ
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na ev sahipliği yapan Antalya'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.
Sybiha, X sosyal medya platformundan, Antalya'da düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde ABD'li mevkidaşı Rubio ile bir araya geldiğini bildirdi.
"Atılacak adımların mantığını detaylı şekilde ele aldık ve yaklaşımlarımızı paylaştık." ifadesini kullanan Sybiha, ABD'ye barış müzakerelerine yönelik katılımı için teşekkür ettiğini aktardı.
Sybiha, ABD ile işbirliğini ilerletmeye hazır olduklarını kaydederek "Rusya'nın, Ukrayna'nın yapıcı adımlarına karşılık vermesi kritik önemde. Şu ana kadar bu gerçekleşmedi. Moskova, barışı reddetmenin bir bedeli olduğunu anlamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
UKRAYNA'YI TEMSİL EDECEK İSİMLER BELLİ OLDU
Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek müzakerelerde Ukrayna'yı temsil edecek isimler belli oldu.
Heyette, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Ihor Jovkva ve çok sayıda yetkili yer alacak.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE MÜZAKERELER
Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de başlayan saldırısıyla patlak veren savaşta Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri büyük ölçüde ilhak edildi.
Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından ilhakıyla Ukrayna, topraklarının yaklaşık beşte birinde kontrolü kaybetti.
ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya geniş ekonomik ve askeri yardımlarda bulunurken, geniş bir alanı ilhak eden Rusya'ya ağır yaptırımlar uyguladı.
Belarus'taki görüşmelerin ardından Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları 10 Mart 2022'de Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya geldi.
Türkiye tarafları 29 Mart 2022’de de İstanbul’da buluşturdu. İstanbul müzakerelerinde tarafların sağladığı uzlaşma, Buça şehrinde sivillerin öldürüldüğü yönündeki suçlamalarla bozulurken, İngiltere ve ABD'nin anlaşmaya karşı çıktığı iddiaları ortaya atıldı.
Savaşın şiddetlenmesine karşın barış için çabalarını sürdüren Türkiye, Birleşmiş Milletlerin (BM) de desteğiyle tarafları aynı yıl yeniden bir araya getirerek, dünyada geniş yankı uyandıran Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın imzalanmasını sağladı.
Her iki tarafla da görüşebilen ender liderlerden olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış görüşmeleri için ev sahipliği ve arabuluculuk teklifini sürdürürken, ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle de diplomasi yeniden hareketlilik kazandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs’ta, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etti.
Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşıladı.
TRUMP GELECEK Mİ?
KREMLİN DUYURDU! PUTIN İSTANBUL'A GELMEYECEK
Rusya, yarın İstanbul'daki Ukrayna görüşmesine katılacak müzakere heyetinde yer alacak isimleri yayınladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tarafından onaylanan heyette, Putin'in ismi yer almadı. Rus heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky liderlik edecek.
Heyette, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin Mikhail Yuryevich, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin ve Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Igor Kostyukov ile 4 uzman isim yer alıyor.
ZELENSKIY ANKARA'DA BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK
Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, İstanbul'daki görüşme öncesi Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'daki görüşmeye katılması halinde İstanbul'a geçeceğini aktarmıştı. Zelenskiy, "Putin'i Türkiye'de bekliyoruz. Rusya'nın 'Putin Ankara'ya değil, sadece İstanbul'a gelir' gibi manipülasyonlarına izin vermeyeceğiz" demişti.
ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBİO, ANTALYA'YA GELDİ
Rubio, özel uçakla Antalya Havalimanı'na indi.
ABD'li Bakan Rubio, Türkiye'nin ev sahipliğinde Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılacak ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI'NIN SEMBOL YÜZÜ KURİLO'DAN TÜRKİYE'YE MİNNETTAR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta, üç yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etti.
Erdoğan da Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.
Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplumda gözler, yarın Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılacak barış görüşmelerine çevrildi.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sembol yüzü Kurilo, İstanbul'daki barış müzakerelerine ilişkin beklentilerini AA muhabiriyle paylaştı.
"TÜRKİYE'YE VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MİNNETTARIM"
İstanbul'daki barış müzakerelerine işaret eden Kurilo, savaşı sona erdirecek bir ateşkes ya da barış anlaşmasına daha önce hiç bu kadar yakın olunmadığını belirterek, her Ukraynalı gibi barış istediğini söyledi.
Avrupa Birliği (AB) ve ABD'ye de savaşın sona ermesine yönelik çabaları için teşekkür eden Kurilo, "Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a barışın sağlanması için platform sunduğundan dolayı gerçekten minnettarım." dedi.
Barışın gerçekleşeceğine dair şüpheleri olduğunu dile getiren Kurilo, Putin’in müzakere masasında Ukrayna’dan kabul edilmesi mümkün olmayan taleplerde bulunacağını savundu. Rus liderin, yasa dışı şekilde ilhak edilen Kırım gibi bölgelerin Rus toprağı olarak tanınmasında ısrar edeceğini kaydetti.
Kurilo, "Oralar bizim topraklarımız. Anayasamızda açıkça 'Ukrayna bir bütündür, bölünemez. Bölünemez veya devredilemez.' ifadesi geçiyor." diye konuştu.
- Avrupa'ya eleştiri
Uluslararası toplumun Ukrayna'da barış için zamanında daha fazla adım atması gerektiğini vurgulayan Kurilo, "Avrupa, hem daha fazla hem de daha erken harekete geçebilirdi." değerlendirmesinde bulundu.
Kurilo, "(Avrupa) Taurus füzeleriyle misilleme yapmamıza izin verebilir, bize daha fazla hava savunma sistemi, top mermisi ve uzun menzilli füze sağlayabilirdi." dedi.
Bugüne kadar Ukrayna'ya sağlanan yardımlar için minnettar olduklarını belirten Kurilo, "Ancak hala yardımların çok geç geldiğine ve o kritik ilk aşamalarda yeterli olmadığını düşünüyorum. O zamanlar destek daha güçlü olsaydı, bu savaş çoktan bitmiş olabilirdi." ifadesini kullandı.
"(TÜRKİYE) MUHTEŞEM BİR DOĞA VE ÇEVREYE SAHİP GÜZEL BİR ÜLKE"
Savaş başlamadan bir yıl önce Kemer'de tatil yapmak için Türkiye'ye geldiğini söyleyen Kurilo, Türkiye'yi çok beğendiğini, buranın çok renkli ve eşsiz bir ülke olduğunu kaydetti.
İstanbul'a hiç gitmediğini, ancak özellikle mimarisi ve tarihi açısından bu şehir hakkında çok güzel şeyler duyduğunu belirten Kurilo, savaş sona erer ve barışa giden yol Türkiye'den başlarsa yalnızca kendisinin değil, tüm Ukraynalıların Türkiye'ye seyahat etmek isteyeceğini anlattı.
Kurilo, "Türkiye bizim komşumuz, muhteşem bir doğa ve çevreye sahip güzel bir ülke. Türkiye'yi ziyaret edip sizinle konuşmaktan ve kültürünüzü tanımaktan mutluluk duyarız." diye konuştu.
"RUSYA İLE SAVAŞI SONA ERDİRMEK İÇİN HER TÜRLÜ FORMATTA MÜZAKEREYE HAZIRIZ"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yarın İstanbul'da Rusya ile yapılacak görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Rusya ile savaşı sona erdirmek için "her türlü formatta" müzakereye hazır olduklarını açıklayarak, yarın yapılacak olan görüşmede Rusya'yı kimin temsil edeceğine göre bir sonraki "adımlara" karar vereceklerini ifade etti.
Zelenskiy, "Ukrayna her türlü müzakere formatına hazır ve korkmuyoruz. Rusya'dan kimin geleceğini görmek için bekliyorum. O zaman Ukrayna'nın hangi adımları atması gerektiğine karar vereceğim" ifadelerini kullandı. Rusya, henüz yarın İstanbul'daki görüşmeye kimin katılacağını açıklamadı.
ZELENSKİY, ANKARA'DA BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK
Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, İstanbul'daki görüşme öncesi Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul'daki görüşmeye katılması halinde İstanbul'a geçeceğini aktarmıştı. Zelenskiy, "Putin'i Türkiye'de bekliyoruz. Rusya'nın 'Putin Ankara'ya değil, sadece İstanbul'a gelir' gibi manipülasyonlarına izin vermeyeceğiz" demişti.
BREZİLYA DEVLET BAŞKANI LULA DA SİLVA, PUTİN'DEN MÜZAKERELERE KATILMASINI İSTEYECEK
Çin'in başkenti Pekin'de açıklamalarda bulunan Lula da Silva, mevkidaşı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin İstanbul'da görüşmesi için arabuluculuk yapmaya çalışacağını belirtti.
Lula da Silva, "Moskova'ya indiğimde Putin ile konuşmaya çalışacağım. Ona 'Yoldaş Putin, İstanbul'a git ve müzakere et' dememin bana hiçbir zorluğu yok." ifadesini kullandı.
Rusya ve Ukrayna liderlerinin karşılıklı suçlamalar yerine doğrudan diyalog kurmasının daha faydalı olacağını vurgulayan Lula da Silva, "Böylece daha az insan ölecek, daha az miras yok olacak, daha az çocuk hayatını kaybedecek. Hepimiz savaşın nedenlerini biliyoruz; bu nedenler hakkında ayrıntılara girmeye gerek yok. Beni ilgilendiren, barışa katkı sunmaktır." dedi.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE MÜZAKERELER
Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de başlayan saldırısıyla patlak veren savaşta Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri büyük ölçüde ilhak edildi.
Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından ilhakıyla Ukrayna, topraklarının yaklaşık beşte birinde kontrolü kaybetti.
ABD ve Avrupa ülkeleri, Ukrayna'ya geniş ekonomik ve askeri yardımlarda bulunurken geniş bir alanı ilhak eden Rusya'ya ağır yaptırımlar uyguladı.
Belarus'taki görüşmelerin ardından Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları, 10 Mart 2022'de Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya geldi.
Türkiye, tarafları 29 Mart 2022’de de İstanbul'da buluşturdu.
İstanbul müzakerelerinde tarafların sağladığı uzlaşma, Buça şehrinde sivillerin öldürüldüğü yönündeki suçlamalarla bozulurken İngiltere ve ABD'nin anlaşmaya karşı çıktığı iddiaları ortaya atıldı.
Savaşın şiddetlenmesine karşın barış için çabalarını sürdüren Türkiye, Birleşmiş Milletlerin (BM) de desteğiyle tarafları aynı yıl yeniden bir araya getirerek dünyada geniş yankı uyandıran Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın imzalanmasını sağladı.
Her iki tarafla da görüşebilen ender liderlerden olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış görüşmeleri için ev sahipliği ve arabuluculuk teklifini sürdürürken ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle de diplomasi yeniden hareketlilik kazandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs’ta, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etti.
Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşıladı.
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