CANLI | İstanbul'da Gazze Zirvesi: Dışişleri bakanları Gazze için toplandı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da 7 ülkenin katılımıyla Gazze'deki ateşkesle ilgili son gelişmeler ve insani durumun ele alınacağı toplantı başladı.
Dışişleri Bakanı Fidan, bugün İstanbul'da gerçekleştirilen Gazze konulu toplantıya ev sahipliği yapıyor.
İŞTE ANBEAN GELİŞMELER
GAZZE TOPLANTISI BAŞLADI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, Gazze'deki ateşkes ile ilgili son gelişmeler ve insani durumun ele alınacağı toplantı İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde başladı.
Toplantıya, Dışişleri Bakanı Fidan'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları katılıyor. Toplantı öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile katılımcı ülkelerin dışişleri bakanları aile fotoğrafı çektirdi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.
TOPLANTI SAAT KAÇTA NEREDE?
BAKAN FİDAN VURGULAYACAK: MÜSLÜMAN ÜLKELERE BİRLİK ÇAĞRISI
Bakan Fidan'ın toplantıda, İsrail'in ateşkesi sona erdirmek için bahaneler ürettiğine dikkat çekmesi, İsrail'in provokatif eylemlerine karşı uluslararası toplumun kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğine değinmesi ve ateşkesin kalıcı bir barışa evrilmesi için Müslüman ülkelerin eş güdüm içinde hareket etmesinin önemini vurgulaması bekleniyor.
Ayrıca, Bakan Fidan mevkidaşları ile gerçekleştireceği toplantıda, Gazze'ye giren insani yardımın yetersiz olduğunu, bu hususta İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtmesi, yeterli miktarda insani yardımın kesintisiz biçimde Gazze'ye ulaştırılmasının insani ve hukuki bir zorunluluk olduğunu kaydetmesi ve bu hususta İsrail'e baskı uygulanması gerektiğini ifade etmesi, Gazze'nin güvenliğinin ve idaresinin Filistinliler tarafından üstlenilmesini sağlayacak düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtmesi, Filistin halkının meşru haklarının ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafaza edilmesinin önemine değinmesi ve BM platformlarında atılacak adımlara dair istişarelerin ve yakın eş güdümün sürdürülmesinin önemini vurgulaması öngörülüyor.
ELE ALINACAK KONULAR NELER?
Toplantıda, İsrail'in ateşkesi sık sık ihlallerinin yanı ısra, bölgedeki insani kriz, Refah Sınır Kapısı'nın hala açılmamış olmasının yanı sıra bölgenin yeniden kalkındırılmasının masaya yatırılması bekleniyor.
HANGİ ÜLKELER KATILACAK?
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu toplantının, BM 80. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında, 23 Eylül tarihinde New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelen ülkelerin (Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün) Dışişleri Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.
