CANLI YAYIN

CANLI I İsrail'den Beyrut'a yeni saldırı dalgası: Hizbullah'tan Tel Aviv'e misilleme I A Haber ateş hattında

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
CANLI I İsrail'den Beyrut'a yeni saldırı dalgası: Hizbullah'tan Tel Aviv'e misilleme I A Haber ateş hattında

İsrail savaşta yeni bir aşamaya geçerek Beyrut'u bombalamaya başladı. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "Lübnan'ın güneyini Gazze gibi yıkacağız" açıklamasından bir gün sonra ağır bombardıman başlattıklarını duyurdu. Beyrut halkının tahliyesi sürerken, İran'a destek veren Hizbullah'ın Tel Aviv'e karşı misilleme saldırısı başlattı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Beyrut'tan bölgeden son gelişmeleri anbean aktarıyor.

Orta Doğu'da yaşanan gerilim sürekli tırmanırken olaylar giderek büyüyor. Son olarak İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yoğun bir bombardıman başlatırken Hizbullah tarafından Tel Aviv'e yönelik misilleme saldırılarının başlatıldığı belirtildi. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun Beyrut'tan bölgedeki gelişmeleri takip ediyor.

İŞTE BEYRUT'TA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

AHaber CANLI YAYIN

CANLI ANLATIM

22:55

SALDIRILARDA 9 ÖLÜ 17 YARALI

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Nebi Şit beldesine düzenlediği hava saldırılarında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları, ülkenin doğusundaki Baalbak bölgesinde yer alan Nebi Şit beldesine 9 hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırılarda 9 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeye hava saldırıları düzenledi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217'e yükseldiğini, 798 kişinin yaralandığını açıklamıştı. 

22:22

İSRAİL'İN SALDIRILARINA HİZBULLAH'TAN MİSİLLEME

Katil İsrail ordusu, Lübnan genelinde Hizbullah ve İran ile bağlantılı hedeflere yönelik geniş kapsamlı bir hava harekatı başlattı. Beyrut'taki saldırıların ardında bölgedeki mahallelere tahliye uyarıları yapılırken Hizbullah'tan saldırılara misilleme saldırırları başlatıldı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun sıcak bölgedeki son durumu paylaştı. 

İSRAİL'DEN BEYRUT'A YENİ SALDIRI DALGASI! HİZBULLAH'TAN MİSİLLEME HAMLESİ

BEYRUT SOKAKLARINDA TAHLİYE KAOSU

Bölgedeki atmosferi anlatan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Dün İsrail ordusu tarafından yayınlanan tahliye uyarısı öncekilerden farklıydı. Bazı koordinatlar haritaları şeklinde ve 500 metre ile 1 kilometre uzağına gidilmesi istendi" sözleriyle sahadaki durumu aktardı. Tahliye edilen noktalarda yoğunluğa dikkat eden Kurşun, "Onbinlerce kişinin yaşadığı Hadat ve Burc el-Barajne gibi mahallelerin tahliye edilmesi istenince Beyrut'ta çıktığı için bir kaos yaşandı." dedi. 

İRAN VE HİZBULLAH KARARGAHLARI VURULDU

İsrail savaş uçaklarının sadece Hizbullah'ı olmadığı, İran ile ilgili noktaların da hedef alındığı bildirildi. Saldırıların kapsamı hakkında bilgi veren Ata Gündüz Kurşun, "İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri'nin Lübnan'da kullandığı bir karargah, Hizbullah'ın deniz birimi, yönetim meclisi ve finans birimlerine yönelik saldırılar düzeni duyurulduğu duyuruldu" dedi. Bombardıman rejiminin iftar vaktinde arttığını vurgulayan Kurşun, "Sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar, hatta tam da iftar vaktinde en yoğun ve en sert saldırılar saldırıları. Şu ana kadar Lübnan genelinde 500'den fazla hedefe yönelik saldırıda bulunulduğu açıklandı" ifadelerini kullandı. 

HİZBULLAH'TAN MİSİLLEME 

İsrail'in ağır bombardımanına Hizbullah'tan karşılık gecikmedi. Çatışmalardaki son durumu değerlendiren Ata Gündüz Kurşun, "Hizbullah da bu saldırılara karşılık veriyor. İsrail tarafı da doğruladı; Hizbullah'ın gerçekleştirdiği misilleme saldırılarında İsrail askerlerinin yaralandığı duyuruldu" şeklinde konuştu. Bölgede ateş hattının sürdüğünü Kurşun, Beyrut ve aşırı yoğun noktalarda İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınmaya devam edildiğini bildirdi. 

19:25

KATİL İSRAİL'DEN LÜBNAN'A İFTAR VAKTİ ALÇAK SALDIRI!

İşgalci İsrail ordusu, Ramazan ayının manevi atmosferini ve İslam âleminin kutsal değerlerini bir kez daha hedef aldı. Lübnan genelinde gün boyu süren bombardıman, Müslümanların iftar sofrasına oturduğu dakikalarda en şiddetli seviyesine ulaştı. Başkent Beyrut’tan yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, sivil yerleşim yerleri ve toplanma noktaları yoğun saldırı altında kaldı.

İSRAİL'DEN BEYRUT'A YENİ SALDIRI DALGASI!

İFTAR SAATİNDE BOMBA YAĞDIRDILAR
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, saldırılara ilişkin son durumu aktararak, “Günün en şiddetli saldırısı yaşandı. Tam da iftar saatinde İsrail yine saldırılarını yoğunlaştırdı. Dün gece başlayan bombardıman gün boyunca aralıklarla sürdü ancak akşam saatlerinde saldırıların daha da şiddetlendiğini görüyoruz” dedi.

Beyrut’un Dahiye bölgesinden yükselen dumanların kilometrelerce uzaktan görülebildiğini belirten Kurşun, “Refik Hariri Havalimanı’nın üzeri adeta yoğun bir duman bulutuyla kaplanmış durumda. Tüm bu bombardımana rağmen havalimanı bazı uçuşları aralıklarla sürdürmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

STRATEJİK NOKTALAR VE ALTYAPI HEDEF ALINDI

İsrail’in Lübnan’ın birçok noktasına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü aktaran A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, hedef alınan noktalarla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Yapılan açıklamalarda Hizbullah’a ait bir drone deposunun, 10 ayrı yerleşim yerinin ve birçok altyapı tesisinin hedef alındığı duyuruldu. Bu sadece Beyrut’ta görülen manzara. Bir yandan da bazı bölgelerde Hizbullah üyeleri ile İsrail ordusu arasında karadan çatışmalar yaşandığı ve karşılıklı ateş açıldığı bildiriliyor.”

İsrail tarafında da kayıplar olduğuna dikkat çeken Kurşun, “İsrail ordusuna ait 5 askerin ağır yaralandığı ifade ediliyor. Ayrıca İsrail güçleri Bekaa Vadisi ve Baalbek bölgelerini de vurmaya devam ediyor. Lübnan’ın dört bir yanında şu anda yoğun saldırılar yaşanıyor” dedi.

18:59

GÖKYÜZÜNÜ DUMANLAR KAPLADI!

Terör devleti İsrail, Beyrut'a yeni saldırı dalgası başlattı.

İSRAİL'DEN BEYRUT'A YENİ SALDIRI DALGASI

Gökyüzünün dumanları kapladığı anlar kameraya böyle yansıdı.

 

 

Ahaber
15:28

İSRAİL LÜBNAN'A BOMBA YAĞDIRIYOR: BEYRUT VE DAHiYE SEMTİ ALEVLER İÇİNDE!

İsrail savaş uçaklarının Lübnan genelinde başlattığı şiddetli hava saldırıları hız kesmeden devam ediyor. Başkent Beyrut’un, Hizbullah’ın kalesi olarak bilinen Dahiye semti başta olmak üzere birçok nokta hedef alınırken, bölgede can kaybı ve yaralı sayısının kritik seviyelere ulaştığı bildiriliyor. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Hüseyin Koçak, bombardıman altındaki bölgeden sahadaki son gelişmeleri aktarıyor.

İSRAİL'DEN BEYRUT'A BOMBARDIMAN! A HABER BÖLGEDE

STRATEJİK NOKTALAR VE ALTYAPI HEDEFTE

Saldırıların yalnızca yerleşim alanlarını değil, stratejik tesisleri de hedef aldığı belirtiliyor. Ata Gündüz Kurşun, İsrail ordusunun sabah saatlerinde Lübnan’da 26 farklı noktayı ve 10 ayrı bölgeyi vurduğunu aktardı. Ayrıca Hizbullah’a ait olduğu belirtilen bir drone üretim tesisi ile çeşitli altyapı noktalarına da saldırı düzenlendiği ifade edildi. Kurşun, saldırıların gün boyunca sürdüğünü ve yeni bir saldırı dalgasının başladığını belirterek, Dahiye semtinde hâlâ dumanların yükseldiğini söyledi.

LÜBNAN’DA BÜYÜK GÖÇ DALGASI: 500 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Saldırıların ardından Lübnan’da ciddi bir insani kriz yaşandığı vurgulanıyor. Ata Gündüz Kurşun, şu ana kadar yaklaşık 500 bin kişinin yerinden edildiğinin duyurulduğunu belirtti. İsrail’in yalnızca belirli mahalleler için değil, Lübnan’ın güneyi ve Bekaa Vadisi için de tahliye uyarısı yaptığını aktaran Kurşun, bu durumun yüz binlerce kişinin ülke içinde sürekli yer değiştirmesine neden olduğunu söyledi.

Kurşun ayrıca, 2024 yılının Eylül ve Ekim aylarında gerçekleşen saldırılarda yaklaşık 1 milyon 250 bin kişinin yerinden edildiğini hatırlatarak, mevcut rakamların her geçen gün daha da arttığını ifade etti.

SOKAKLARDA YAŞAM MÜCADELESİ

Evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce Lübnanlı, zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışıyor. Bölgedeki sivil dramı anlatan Kurşun, gidecek yeri olmayan on binlerce kişinin meydanlarda ve geçici barınaklarda yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

“Gündüz saatlerinde hava nispeten daha iyi olsa da geceleri şiddetli bir soğuk etkili oluyor. Bu insanların ne kadar süre bu koşullarda yaşayabileceği büyük bir soru işareti” diyen Kurşun, bölgede yaşanan insani krizin giderek derinleştiğini vurguladı.

14:28

İSRAİL'DEN YENİ SALDIRI: DAHİYE'DEN DUMANLAR YÜKSELİYOR, BEKAA VADİSİ HEDEFTE

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik acımasız saldırıları aralıksız sürüyor. Dün gece başlayan ve sabaha kadar devam eden ağır bombardımanın ardından, A Haber canlı yayını sırasında başkent Beyrut'un Dahiye semtine yeni bir hava saldırısı daha düzenlendi. Şehirden kara dumanlar yükselirken, İsrail'in sivilleri hedef alan tahliye uyarıları ve ardı ardına gelen patlamalar yüz binlerce Lübnanlıyı yollara döktü. 

İSRAİL'DEN YENİ SALDIRI: DAHİYE'DEN DUMANLAR YÜKSELİYOR I A HABER MUHABİRİ GÖRÜNTÜLEDİ

İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut'u adeta ablukaya almış durumda. Bölgedeki sıcak gelişmeleri sıcağı sıcağına aktaran A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "O saldırıların en sonuncusu yayınımızdan dakikalar önce gerçekleşti. İsrail savaş uçakları hemen arkamızda bulunan Dahiye bölgesine yeni bir bomba bıraktı ve halen dumanlar yükselmeye devam ediyor," sözleriyle canlı yayında yaşanan dehşet anlarını anlattı. Dün öğleden sonra İsrail'in 4 mahalle ve Bekaa Vadisi için tahliye uyarısı yaptığını hatırlatan Kurşun, sabah saatlerinde İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamaya değinerek, "Hizbullah'a ait 10 farklı insansız hava aracı üretim merkezinin ve altyapı tesislerinin hedef alındığı duyuruldu. Bizler saldırı dalgası bitti mi diye beklerken, İsrail savaş uçakları ve SİHA'ları yeni bir saldırı dalgası daha başlattı," ifadelerini kullandı. İsrail'in son dönemde Beyrut'un güney banliyölerine yönelik tam 26 hava saldırısı düzenlediğini ve Hizbullah'ın Yürütme Konseyi Komuta Merkezi'nin de vurulduğunu bildirdi.

BEYRUT HALKININ YAŞAM MÜCADELESİ

İsrail'in acımasız saldırıları nedeniyle Lübnan'da çok büyük bir insani kriz ve iç göç dalgası yaşanıyor. Sokaklardaki paniği ve çaresizliği aktaran Kurşun, "Kimi daha güvenli gördüğü Trablusşam istikametine gidiyor, kimi savaştan kaçtıkları Suriye'ye dönmek için otobüs bekliyor. Gidecek hiçbir yeri olmayanlar ise cami avlularında, parklarda, caddelerde ve sokaklarda zor şartlar altında geceyi geçirmeye, yaşam mücadelesi vermeye çalışıyor," ifadelerini kullandı.

SALDIRILAR BEYRUT'U AŞTI

İsrail'in kanlı saldırılarının sadece başkent Beyrut ile sınırlı kalmadığını belirten Kurşun, "Lübnan'ın güneyi ve stratejik öneme sahip Bekaa Vadisi de İsrail'in yoğun hedefinde. Bekaa Vadisi, stratejik öneminin yanı sıra Hizbullah'ın kalesi ve kurulduğu topraklar olarak biliniyor. Oraya da çok şiddetli saldırılar gerçekleştiriliyor," ifadelerini kullandı. Kurşun, Suriye sınırına yakın bölgelerde İsrail'in yeni operasyonlar başlatabileceği uyarısında bulunarak haberini, "Ortadoğu'nun kara yazgılı ülkesi Lübnan; yıllarca işgallerle, iç savaşlarla boğuştu. 15 yıl süren iç savaşın ardından şimdi 5. kez yeni bir katliam ve işgal dalgasıyla karşı karşıya. Bölgeden yeni ve sıcak gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz," sözleriyle noktaladı.

14:09

ON BİNLERCE KİŞİ ŞEHRİ TERK EDİYOR: LÜBNAN'DA SAVAŞ KORKUSU!

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik hava saldırıları şiddetini artırarak devam ediyor. Dün öğleden sonra yapılan yoğun saldırı uyarısının ardından başkent Beyrut'ta büyük bir kaos yaşanırken, on binlerce sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bölgedeki sıcak gelişmeleri anbean takip eden A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Dahiye sınırından aktardığı son dakika detaylarında, İsrail'in sivil yerleşim yerlerini bilinçli olarak hedef alıp ülkede bir iç savaş çıkarmayı amaçladığını bildirdi.

LÜBNAN'DA SAVAŞ KORKUSU: BİNLERCE KİŞİ ŞEHRİ TERK EDİYOR: A HABER BEYRUT'TA

BEYRUT SOKAKLARINDA BÜYÜK KAOS VE GÖÇ DALGASI

İsrail'in saldırı uyarılarının ardından Beyrut'ta adeta can pazarı yaşanıyor. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Zaten İsrail dün öğleden sonra saatlerinde Lübnan geneline çok yoğun bir hava saldırısı yapacağını duyurmuştu. İçinde bulunduğumuz Hadat mahallesi başta olmak üzere, Dahiye semtinin haricindeki dört büyük mahalleye uyarılar yapıldı ve adeta bir kaos yaşandı," sözleriyle başkentteki paniği aktardı. On binlerce kişinin yurdunu terk etmek zorunda kaldığını vurgulayan Kurşun, "Akşam saatlerinde İsrail bombardımanı başladı. Dahiye semtine gece boyunca ve sabaha kadar devam eden saldırılar az önceye kadar farklı zamanlarda sürdürüldü," ifadelerini kullandı.

Lübnan güvenlik güçlerinin ve ordu birliklerinin Dahiye semtine girişlere izin vermediğini, sadece çıkışların yapıldığını belirten Kurşun, "Yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla birlikte Dahiye semtinden çıkanları görüyoruz. Kimi araçla, kimi motosikletle, kimi yaya olarak bulundukları bölgeyi terk ediyor," sözleriyle bölgedeki trajik göç dalgasını gözler önüne serdi. Kurşun ayrıca, 2024'ün Eylül ve Ekim aylarında 1 milyon 250 bin kişinin yerinden edildiğini hatırlatarak, "Şu an sayı o kadar olmasa da o rakama doğru gidiyor gibi; İsrail 1,5 yıl önce Lübnan'da ne yaptıysa aynı senaryoyu uygulamaya başlamış görünüyor," değerlendirmesinde bulundu.

CANLI I İsrail'den Beyrut'a yeni saldırı dalgası: Hizbullah'tan Tel Aviv'e misilleme I A Haber ateş hattında - 1

HİZBULLAH SİLAH BIRAKMIYOR, LÜBNAN ORDUSU ÇARESİZ

Lübnan ordusunun zayıf olduğuna ve herhangi bir hava savunma sisteminin bulunmadığına dikkat çeken Kurşun, "Hizbullah sadece İsrail'e misilleme yapıyor, dolayısıyla bu durum Lübnan'da bir iç karışıklık beklentisini iyiden iyiye ayyuka çıkarmaya başladı," ifadelerini kullandı. Siyasi boyuttaki gelişmelere de değinen Kurşun, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin, "Biz müzakereye hazırız," ifadelerini kullandığını ancak ortada önceki süreçlerde gücü tartışılan bir Hizbullah gerçeği olduğunu söyledi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Amos Hochstein'in "Silahlar tek bir elde, devletin elinde toplansın" önerisini hatırlatan Kurşun, "Lübnan hükümeti de bunu istiyor, bunu destekliyor ama Hizbullah buna yanaşmadı. İsrail saldırıları olduğu sürece biz silahlarımızı bırakmayacağız demişti," sözleriyle bölgedeki siyasi ve askeri çıkmazı aktardı.

İSRAİL'İN KİRLİ PLANI: SİVİLLERİ VURARAK İÇ SAVAŞ ÇIKARMAK

İsrail'in bu seferki saldırı stratejisinin öncekilerden çok daha farklı ve tehlikeli olduğunu belirten Kurşun, özellikle sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığını vurguladı. Bu kirli planın bizzat İsrail medyası tarafından dillendirildiğini söyleyen Kurşun, İsrail devlet televizyonu Kan News'in yayınlarına atıfta bulunarak, "İsrail, Lübnan'da iç savaş çıkarmak, iç karışıklık çıkarmak için sivillere daha çok saldıracak," sözleriyle İsrail'in asıl niyetini ifşa etti.

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye semtindeki sıkı güvenlik önlemlerine de değinen Kurşun, "Dahiye kapalı bir kutu. Yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı bir semtten bahsediyoruz. Hizbullah üyeleri tarafından kamera veya cep telefonuyla dahi görüntü çekilmesine müsaade edilmiyor," ifadelerini kullandı. Ancak hedefin sadece bu bölge olmadığını belirten Kurşun haberini, "Sadece Dahiye semti değil, Lübnan'ın güney kesimleri ve sivil yerleşim yerleri de hedef alınıyor. Hatta birkaç gün önce Beyrut'un göbeğinde bir otel vurulmuştu. İsrail Lübnan'ın her bir tarafını vuruyor ve artık iç göç dalgası başlamış durumda. Lübnanlılar güvenli gördükleri yerlere kaçmak için çaba sarf ediyor," sözleriyle noktaladı.

13:10

BÖLGESEL SAVAŞIN EŞİĞİNDE: "İSRAİL VURABİLDİĞİ KADAR VURACAK"

İsrail’in saldırılarını Lübnan’a yayma stratejisi, başkent Beyrut’ta büyük bir insani krizi tetikledi. Dahiye semtinin girişinden bildiren A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "İsrail bu savaşı artık bölgeye yaymak istiyor ve bölgesel bir savaşa dönüşmüş durumda artık bu yapılan hunharca saldırılar" ifadelerini kullandı. Bölgedeki stratejik öneme dikkat çeken Kurşun, "Burası Dahiye semtinin girişi, Hizbullah’ın kalesi olarak biliniyor ve İsrail’in hedefi halinde. Lübnan ordu birlikleri giriş noktalarını trafiğe kapattı, içeriye girişe izin verilmiyor, sadece çıkışlara izin veriliyor" sözleriyle bölgedeki askeri hareketliliği ve kısıtlamaları aktardı.

İSRAİL BEYRUT'U BOMBALIYOR: DAHİYE'DE TAHLİYE KAOSU I A HABER BÖLGEDEN YAYINDA


LÜBNAN’DA YENİ BİR GÖÇ DALGASI BAŞLADI

İsrail ordusunun tahliye uyarılarının ardından on binlerce sivil, canlarını kurtarmak için yollara döküldü. Bölgedeki acı tabloyu tasvir eden Ata Gündüz Kurşun, "İç göç dalgası başlamış durumda. İnsanlar evini, barkını, yurdunu terk etmek için yollara düştü. Yanlarına birkaç parça eşyasını alan Lübnanlılar bölgeyi terk ediyor" dedi. Yollardaki araç yoğunluğuna ve insanların durumuna değinen muhabir, "Otobüslerin üzerine bavullar konulmuş, çuvallar eşliğinde birkaç parça eşya ile kim bilir nereye gidiyorlar. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 250 bin kişi Lübnan içerisinde mülteci konumuna düşmüştü, şimdi o dalganın yeniden başladığını söyleyebiliriz" ifadeleriyle yaşanan trajedinin boyutunu gözler önüne serdi.

CANLI I İsrail'den Beyrut'a yeni saldırı dalgası: Hizbullah'tan Tel Aviv'e misilleme I A Haber ateş hattında - 1
İSRAİL’İN HEDEFİ: DAHİYE’Yİ İKİNCİ BİR GAZZE YAPMAK

Saldırıların şiddeti her geçen saat artarken, İsrail’in bölge üzerindeki planları daha net bir hal alıyor. İsrail’in Dahiye semtine yönelik niyetini açıklayan Kurşun, "İsrail zaten Dahye'yi ikinci bir Gazze olarak nitelendiriyor. Amacı Dahye'yi ikinci bir Gazze yapmak; bu nedenle yıllardır vurmaya devam ediyor" sözleriyle tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekti. Bölgedeki güvenlik önlemlerine ve kısıtlamalara değinen muhabir, "Hizbullah üyeleri cep telefonlarıyla dahi görüntü çekilmesine izin vermiyor. Sadece kuş bakışı noktalardan yükselen dumanları görebiliyoruz. İsrail vurabildiği kadar vuracak, bunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.


AMBULANS VE İTFAİYE EKİPLERİ ATEŞ ALTINDA

Saldırıların vurduğu noktalarda arama kurtarma ve yangın söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Bölgeye giriş yapan ekipler hakkında bilgi veren Ata Gündüz Kurşun, "Sadece itfaiye ve ambulansların girişine izin veriliyor. Ancak İsrail’in daha önceki süreçte yangına müdahale eden itfaiye araçlarına ve personeline de saldırdığını biliyoruz" sözleriyle insani yardım ekiplerinin de büyük risk altında olduğunu aktardı. Kurşun, Lübnan’ın güneyinden ve Bekaa Vadisi’nden de benzer tahliye haberlerinin geldiğini, İsrail zulmü karşısında Lübnanlıların sığınacak yer aradığını dile getirerek bölgedeki son durumu özetledi.

12:44

İSRAİL'DEN BEYRUT'A AĞIR BOMBARDIMAN

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sürgün emri ve saldırı tehdidi yayımladığı Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi. İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu, Beyrut'taki Dahiye bölgesini hava saldırısıyla hedef aldı. Patlama sesinin ardından bölgeden dumanlar yükseldi. İsrail ordusu, 2 Mart'tan beri yoğun saldırılarını sürdürdüğü Dahiye bölgesine şu ana kadar 26 dalga hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İSRAİL'DEN DAHİYE'DEKİ MAHALLELER İÇİN SÜRGÜN EMRİ VE SALDIRI TEHDİDİ

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyindeki 4 büyük mahallenin acilen tahliye edilmesi çağrısında bulunmuştu.

"Hayatınızı kurtarın ve evlerinizi derhal boşaltın." diyen Adraee, Burc el-Baracine ve Hades mahallelerinde ikamet edenlerin Beyrut-Şam yolu üzerinden Cebel-i Lübnan'a doğru, Hureyk ve Şiyah mahallelerinde yaşayanların Beyrut-Trablus yolu üzerinden kuzeye doğru gitmelerini istedi.

İsrailli Sözcü, "Güneye gitmeniz yasaktır. Güneye doğru herhangi bir hareket hayatınızı tehlikeye atabilir." tehdidinde bulundu.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın