CANLI I İsrail'den Beyrut'a yeni saldırı dalgası: Hizbullah'tan Tel Aviv'e misilleme I A Haber ateş hattında

İsrail savaşta yeni bir aşamaya geçerek Beyrut'u bombalamaya başladı. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "Lübnan'ın güneyini Gazze gibi yıkacağız" açıklamasından bir gün sonra ağır bombardıman başlattıklarını duyurdu. Beyrut halkının tahliyesi sürerken, İran'a destek veren Hizbullah'ın Tel Aviv'e karşı misilleme saldırısı başlattı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Beyrut'tan bölgeden son gelişmeleri anbean aktarıyor.
Orta Doğu'da yaşanan gerilim sürekli tırmanırken olaylar giderek büyüyor. Son olarak İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yoğun bir bombardıman başlatırken Hizbullah tarafından Tel Aviv'e yönelik misilleme saldırılarının başlatıldığı belirtildi. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun Beyrut'tan bölgedeki gelişmeleri takip ediyor.
SALDIRILARDA 9 ÖLÜ 17 YARALI
İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Nebi Şit beldesine düzenlediği hava saldırılarında 9 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları, ülkenin doğusundaki Baalbak bölgesinde yer alan Nebi Şit beldesine 9 hava saldırısı düzenledi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırılarda 9 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.
Öte yandan İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeye hava saldırıları düzenledi.
İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217'e yükseldiğini, 798 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
İSRAİL'İN SALDIRILARINA HİZBULLAH'TAN MİSİLLEME
Katil İsrail ordusu, Lübnan genelinde Hizbullah ve İran ile bağlantılı hedeflere yönelik geniş kapsamlı bir hava harekatı başlattı. Beyrut'taki saldırıların ardında bölgedeki mahallelere tahliye uyarıları yapılırken Hizbullah'tan saldırılara misilleme saldırırları başlatıldı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun sıcak bölgedeki son durumu paylaştı.
BEYRUT SOKAKLARINDA TAHLİYE KAOSU
Bölgedeki atmosferi anlatan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Dün İsrail ordusu tarafından yayınlanan tahliye uyarısı öncekilerden farklıydı. Bazı koordinatlar haritaları şeklinde ve 500 metre ile 1 kilometre uzağına gidilmesi istendi" sözleriyle sahadaki durumu aktardı. Tahliye edilen noktalarda yoğunluğa dikkat eden Kurşun, "Onbinlerce kişinin yaşadığı Hadat ve Burc el-Barajne gibi mahallelerin tahliye edilmesi istenince Beyrut'ta çıktığı için bir kaos yaşandı." dedi.
İRAN VE HİZBULLAH KARARGAHLARI VURULDU
İsrail savaş uçaklarının sadece Hizbullah'ı olmadığı, İran ile ilgili noktaların da hedef alındığı bildirildi. Saldırıların kapsamı hakkında bilgi veren Ata Gündüz Kurşun, "İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri'nin Lübnan'da kullandığı bir karargah, Hizbullah'ın deniz birimi, yönetim meclisi ve finans birimlerine yönelik saldırılar düzeni duyurulduğu duyuruldu" dedi. Bombardıman rejiminin iftar vaktinde arttığını vurgulayan Kurşun, "Sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar, hatta tam da iftar vaktinde en yoğun ve en sert saldırılar saldırıları. Şu ana kadar Lübnan genelinde 500'den fazla hedefe yönelik saldırıda bulunulduğu açıklandı" ifadelerini kullandı.
HİZBULLAH'TAN MİSİLLEME
İsrail'in ağır bombardımanına Hizbullah'tan karşılık gecikmedi. Çatışmalardaki son durumu değerlendiren Ata Gündüz Kurşun, "Hizbullah da bu saldırılara karşılık veriyor. İsrail tarafı da doğruladı; Hizbullah'ın gerçekleştirdiği misilleme saldırılarında İsrail askerlerinin yaralandığı duyuruldu" şeklinde konuştu. Bölgede ateş hattının sürdüğünü Kurşun, Beyrut ve aşırı yoğun noktalarda İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınmaya devam edildiğini bildirdi.
KATİL İSRAİL'DEN LÜBNAN'A İFTAR VAKTİ ALÇAK SALDIRI!
İşgalci İsrail ordusu, Ramazan ayının manevi atmosferini ve İslam âleminin kutsal değerlerini bir kez daha hedef aldı. Lübnan genelinde gün boyu süren bombardıman, Müslümanların iftar sofrasına oturduğu dakikalarda en şiddetli seviyesine ulaştı. Başkent Beyrut’tan yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, sivil yerleşim yerleri ve toplanma noktaları yoğun saldırı altında kaldı.
İFTAR SAATİNDE BOMBA YAĞDIRDILAR
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, saldırılara ilişkin son durumu aktararak, “Günün en şiddetli saldırısı yaşandı. Tam da iftar saatinde İsrail yine saldırılarını yoğunlaştırdı. Dün gece başlayan bombardıman gün boyunca aralıklarla sürdü ancak akşam saatlerinde saldırıların daha da şiddetlendiğini görüyoruz” dedi.
Beyrut’un Dahiye bölgesinden yükselen dumanların kilometrelerce uzaktan görülebildiğini belirten Kurşun, “Refik Hariri Havalimanı’nın üzeri adeta yoğun bir duman bulutuyla kaplanmış durumda. Tüm bu bombardımana rağmen havalimanı bazı uçuşları aralıklarla sürdürmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.
STRATEJİK NOKTALAR VE ALTYAPI HEDEF ALINDI
İsrail’in Lübnan’ın birçok noktasına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü aktaran A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, hedef alınan noktalarla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Yapılan açıklamalarda Hizbullah’a ait bir drone deposunun, 10 ayrı yerleşim yerinin ve birçok altyapı tesisinin hedef alındığı duyuruldu. Bu sadece Beyrut’ta görülen manzara. Bir yandan da bazı bölgelerde Hizbullah üyeleri ile İsrail ordusu arasında karadan çatışmalar yaşandığı ve karşılıklı ateş açıldığı bildiriliyor.”
İsrail tarafında da kayıplar olduğuna dikkat çeken Kurşun, “İsrail ordusuna ait 5 askerin ağır yaralandığı ifade ediliyor. Ayrıca İsrail güçleri Bekaa Vadisi ve Baalbek bölgelerini de vurmaya devam ediyor. Lübnan’ın dört bir yanında şu anda yoğun saldırılar yaşanıyor” dedi.