CANLI I İsrail'den Beyrut'a yeni saldırı dalgası: Hizbullah'tan Tel Aviv'e misilleme I A Haber ateş hattında

Katil İsrail ordusu, Lübnan genelinde Hizbullah ve İran ile bağlantılı hedeflere yönelik geniş kapsamlı bir hava harekatı başlattı. Beyrut'taki saldırıların ardında bölgedeki mahallelere tahliye uyarıları yapılırken Hizbullah'tan saldırılara misilleme saldırırları başlatıldı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun sıcak bölgedeki son durumu paylaştı.

BEYRUT SOKAKLARINDA TAHLİYE KAOSU

Bölgedeki atmosferi anlatan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Dün İsrail ordusu tarafından yayınlanan tahliye uyarısı öncekilerden farklıydı. Bazı koordinatlar haritaları şeklinde ve 500 metre ile 1 kilometre uzağına gidilmesi istendi" sözleriyle sahadaki durumu aktardı. Tahliye edilen noktalarda yoğunluğa dikkat eden Kurşun, "Onbinlerce kişinin yaşadığı Hadat ve Burc el-Barajne gibi mahallelerin tahliye edilmesi istenince Beyrut'ta çıktığı için bir kaos yaşandı." dedi.

İRAN VE HİZBULLAH KARARGAHLARI VURULDU

İsrail savaş uçaklarının sadece Hizbullah'ı olmadığı, İran ile ilgili noktaların da hedef alındığı bildirildi. Saldırıların kapsamı hakkında bilgi veren Ata Gündüz Kurşun, "İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri'nin Lübnan'da kullandığı bir karargah, Hizbullah'ın deniz birimi, yönetim meclisi ve finans birimlerine yönelik saldırılar düzeni duyurulduğu duyuruldu" dedi. Bombardıman rejiminin iftar vaktinde arttığını vurgulayan Kurşun, "Sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar, hatta tam da iftar vaktinde en yoğun ve en sert saldırılar saldırıları. Şu ana kadar Lübnan genelinde 500'den fazla hedefe yönelik saldırıda bulunulduğu açıklandı" ifadelerini kullandı.

HİZBULLAH'TAN MİSİLLEME

İsrail'in ağır bombardımanına Hizbullah'tan karşılık gecikmedi. Çatışmalardaki son durumu değerlendiren Ata Gündüz Kurşun, "Hizbullah da bu saldırılara karşılık veriyor. İsrail tarafı da doğruladı; Hizbullah'ın gerçekleştirdiği misilleme saldırılarında İsrail askerlerinin yaralandığı duyuruldu" şeklinde konuştu. Bölgede ateş hattının sürdüğünü Kurşun, Beyrut ve aşırı yoğun noktalarda İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınmaya devam edildiğini bildirdi.