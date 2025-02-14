CANLI | Esir takasında 6'ıncı tur yapılacak mı? Hamas listeyi açıkladı! Trump'tan yeni Gazze tehdidi

23:26 14 Şubat 2025

Trump, Beyaz Saray'da basına açıklamalarda bulundu.

Gazze'de esirlerin bırakılmasıyla ilgili ne beklediği sorusuna Trump, "Saat 12.00'de ne olacağını bilmiyorum. Bana kalsa çok sert bir tavır takınırdım. İsrail'in ne yapacağını söyleyemem." yanıtını verdi.

"Ben farklı bir tavır takınırdım ama duruma bağlı." diyen Trump, esirlerin teslimi konusunda Hamas'ı sözünde durmamakla suçlarken, "Ama şimdi anlıyorum ki tamamen değiştiler. Hamas tamamen değişti. Şimdi yine rehineleri serbest bırakmak istiyorsunuz ama bunun esirleri serbest bırakmayacağız demeleriyle başladığını görmelisiniz." ifadesini kullandı.

"Hamas'a esirleri bırakmak için cumartesi öğlen 12.00'ye kadar izin verdiğinin" altını çizen Trump, Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Trump ayrıca, Hamas'ın elinde tuttuğu esir kadınlara kötü davrandığını, serbest bırakılan esirlerin kötü göründüğünü söyledi.

15 Şubat'ta yapılacak esir takasının 6. turunda 3 İsrailli esire karşılık 369 Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

HAMAS, ESİR TAKASINI ASKIYA ALMIŞTI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının "İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesi" sebebiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece ara bulucu ülkelere, İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli esirler serbest kalmazsa "ateşkesin biteceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları" tehdidinde bulunmuş ve orduya Gazze içine ve çevresine takviye birlik gönderilmesi talimatı vermişti.

Hamas, 13 Şubat'ta ara bulucu ülkelerin İsrail'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine, anlaşma kapsamında esir takasını uygulamaya devam edeceğini duyurmuştu.