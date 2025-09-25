CANLI | Beyaz Saray'daki kritik zirve: Trump Başkan Erdoğan'ı kapıda karşıladı kapıda uğurladı

15:04 25 Eylül 2025

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya gelecek. Bu kritik görüşme için Beyaz Saray, resmi misafirhanesi Blair House’u Erdoğan’a özel olarak tahsis etti.

Blair House, Beyaz Saray’ın güvenlik çemberi içinde yer alıyor ve güvenliği, Amerikan Başkanı’nı da koruyan gizli servis tarafından sağlanıyor. Beyaz Saray’ın hemen karşısında ve yürüme mesafesinde bulunmasına rağmen, burada kalan yabancı devlet temsilcileri, araç konvoyu eşliğinde Beyaz Saray’a getiriliyor ve ABD Başkanı Trump tarafından kapıda karşılanıyor.

DAHA ÖNCE OTELDE KONAKLAMAYI TERCİH ETMİŞTİ

Başkan Erdoğan, en son 2019 yılında Beyaz Saray’ı ziyaret etmişti. O dönemde Erdoğan ve heyeti, Beyaz Saray’a yakın bir otelde konaklamayı tercih etmişti. Ancak bu ziyaret için Trump, misafirhaneyi özel olarak tahsis ederek görüşmeye verdiği önemi göstermiş oldu.