CANLI | ABD Yemen'i bombalıyor! Talimat Trump'tan: Husileri vurma emri verdim | Ölü ve yaralılar var
ABD Başkanı Trump, orduya, Yemen’deki Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini açıkladı. Trump Social Trump isimli sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Husilere seslenerek, "Husiler; zamanınız doldu, saldırılarınız durmak zorunda, durmazsa üzerinize cehennem yağacak." dedi. Yemen'den yapılan açıklamada 9 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD'ye ait hava ve deniz güçleri, Husilere ait hedefleri vurduğu bildirildi.
New York Times'ın ABD'li yetkililere ve Yemen basınına dayandırdığı haberine göre, Husilere karşı 10'dan fazla saldırı düzenlenirken, talimat ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.
YEMEN'DEKİ HUSİLER'DEN AÇIKLAMA! "ABD VE İNGİLTERE SADA KENTİNE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ"
Husilere bağlı El-Mesire televizyonundaki haberde, Sada kentinin kuzeyine, ABD ve İngiliz ordusu tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Saldırı sonucu yaşanan zayiata dair bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere'den de henüz açıklama yapılmadı.
Suudi Arabistan ile sınır bölgesinde olan Sada kenti, Husilerin en önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor.
Husiler, 15 Mart akşam saatlerinde de ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'ya düzenlediği bir dizi hava saldırısında 9 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR!
Husilere ait el-Mesire televizyonunun, ABD ve İngiltere'nin Sana'da bir yerleşim yerine bir dizi hava saldırısı düzenlediğini duyurmasının ardından, Husilere ait sözde Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı.
Sağlık Bakanlığı sözcüsü Enis el-Asbahi açıklamasında, Sana'ya yönelik ABD-İngiltere saldırılarında 9 sivilin öldüğünü, 9'unun yaralandığını ifade etti.
Sivillerin hedef alınmasını kınadıklarını kaydeden Asbahi, bu saldırıların, savaş suçu ve tüm uluslararası yasa ve sözleşmelerin açık bir ihlali olduğunu belirtti.
HAMAS VE İSLAMİ CİHAD HAREKETLERİNDEN SALDIRIYA KINAMA
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'in başkenti Sana'da bir yerleşim bölgesini hedef alan ABD-İngiliz hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bunu uluslararası hukukun açık bir ihlali ve kardeş Yemen'in egemenliğine ve istikrarına bir saldırı olarak görüyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Hamas'ın Yemen ve Yemen halkıyla tam dayanışma içinde olduğu vurgulanarak, Yemen'in İsrail'in "soykırım" savaşına maruz kalan Filistin halkına verdiği destek takdir edildi.
İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada da ABD ile İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırının, Filistin halkı başta olmak üzere Suriye ve Lübnan'a saldırı düzenleyen İsrail'e destek amacı taşıdığı belirtildi.
Açıklamada, saldırılar kınanarak, "Bu alçak saldırı, siyonist rejimi (İsrail) koruma ve işgal devletinin vahşi suçlarına karşı Filistin halkımızla birlikte duran herkese saldırma bağlamında gerçekleşiyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
TRUMP'TAN ABD ORDUSUNA YEMEN'DEKİ HUSİLERE SALDIRI TALİMATI
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husileri ve İran'ı hedef aldı.
Trump, açıklamasında, "Bugün Birleşik Devletler ordusuna, Yemen'deki Husi teröristlere karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma emri verdim." ifadesini kullandı.
Husilerin Kızıldeniz'de ABD gemilerini hedef aldığını ve bölgedeki deniz ticaretini olumsuz etkilediğini savunan Trump, "Husilerin ABD gemilerine yönelik saldırılarına müsamaha gösterilmeyecektir. Hedefimize ulaşana kadar ölümcül güç kullanacağız." bilgisini verdi.
Trump, Yemen'deki Husilere ait belirli bölgelere füze saldırıları düzenlediklerini belirtti.
ABD Başkanı, Husilere, "Zamanınız doldu, saldırılarınız bugünden itibaren durmalıdır, yoksa daha önce hiç görmediğiniz şekilde üzerinize bir cehennem yağacak." diye seslendi.
İran yönetimine de çağrıda bulunan Trump, şunları kaydetti:
"Husi teröristlere verilen destek derhal sona erdirilmelidir. ABD halkını ve başkanını tehdit etmeyin, bunu yaparsanız dikkatli olun çünkü Amerika sizi tamamen sorumlu tutacaktır ve bu konuda hiç de nazik olmayacağız."
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