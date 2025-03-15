CANLI | ABD Yemen'i bombalıyor! Talimat Trump'tan: Husileri vurma emri verdim | Ölü ve yaralılar var

23:08 15 Mart 2025

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Yemen'in başkenti Sana'da bir yerleşim bölgesini hedef alan ABD-İngiliz hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bunu uluslararası hukukun açık bir ihlali ve kardeş Yemen'in egemenliğine ve istikrarına bir saldırı olarak görüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Hamas'ın Yemen ve Yemen halkıyla tam dayanışma içinde olduğu vurgulanarak, Yemen'in İsrail'in "soykırım" savaşına maruz kalan Filistin halkına verdiği destek takdir edildi.

İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada da ABD ile İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırının, Filistin halkı başta olmak üzere Suriye ve Lübnan'a saldırı düzenleyen İsrail'e destek amacı taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılar kınanarak, "Bu alçak saldırı, siyonist rejimi (İsrail) koruma ve işgal devletinin vahşi suçlarına karşı Filistin halkımızla birlikte duran herkese saldırma bağlamında gerçekleşiyor." değerlendirmesinde bulunuldu.