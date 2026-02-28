CANLI YAYIN

CANLI | ABD ve İsrail'den İran'a saldırı! Orta Doğu'da topyekün savaş sesleri: Trump'tan "Hamaney öldü" iddiası

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
CANLI | ABD ve İsrail'den İran'a saldırı! Orta Doğu'da topyekün savaş sesleri: Trump'tan "Hamaney öldü" iddiası

ABD ve İsrail, İran'ı yönelik saldırı başlatırken İsrail'in duyurduğu önleyici saldırının ardından ABD'nin de operasyona dahil olduğu açıklandı. İran'ın başkenti Tahran’da patlama sesleri duyulurken hava sahası uçuşlara kapatıldı. İran sonrasında misilleme saldırıları gerçekleştirirken Tel Aviv'i vurmaya başlarken Kuveyt Havalimanı'nı da vurdu. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğünü iddia etti.

ABD-İsrail-İran savaşı resmen başladı. ABD ve İsrail Tahran'ı bomba yağmuruna tutarken, İran ise ABD'nin Orta Doğu'da bulunan üslerini vurdu.

Savaşta tansiyon her geçen dakika artarken ahaber.com.tr yaşananları dakika dakika aktarıyor...

CANLI ANLATIM

00:56

İSRAİL: 21 YARALI VAR

ABD ve İsrail'in ortak saldırısının ardından İran'ın İsrail'e düzenlediği misilleme saldırısında bir füze Tel Aviv'e isabet etti.

Büyük Tel Aviv olarak bilinen Gush Dan bölgesindeki iki binaya doğrudan isabet eden füzenin çevredeki bina ve araçlara da ciddi hasar verdiği basına yansıdı.

İsrail basını, İran'ın söz konusu füze saldırısının kamuoyuna yansıyan ilk doğrudan isabet olduğunu belirtti.

İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre İran’ın balistik füze saldırısında en az bir kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Ağır yaralanan 40'lı yaşlarındaki kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, acil yardım ekiplerinin olay yerinde başka bir yaralı olup olmadığını araştırmaya devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, patlama nedeniyle bazı kişilerin çeşitli derecelerde yaralandığı ifade edildi.

21 YARALI 

İran tarafından Tel Aviv'e düzenlenen hava saldırısında 21 kişi yaralandı. 

00:52

HAMANEY'İN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Haydar'ın, İmam Ali'nin yüce adıyla ona selam olsun. O olmadan ne gökler ne de yer vardır. O olmadan Zeynep gibi bir sevgi yoktur." ifadeleri yer aldı. 
00:40

TRUMP: HAMANEY ÖLDÜ

ABD Başkanı Donald Trump Truth Social hesabından yaptığı açıklamada İran Dini lider Ayetulah Ali Hamaney'in öldüğünü iddia etti.
00:32

227 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

ABD'nin İsrail ile birlikte İran'ı vurmasının ardından İran misillemeyle cevap verirken Hürmüz Boğazı'nı ve hava sahasını kapattı. Artan gerilimle birlikte Türkiye'den 2 gün içinde bölgeye uçacak ve bölgeden Türkiye'ye yapılacak 227 uçuş iptal edildi.

ABD ve İsrail kuvvetlerinin İran'a hava saldırısının ardından İran, İsrail'e ve bölgede bulunan ABD üslerine misillemede bulunmaya başladı. İran, hava sahasını kapattı. Güvenlik riski gerekçesiyle yapılmayan ve iptal olan uçuşlar İstanbul Havalimanı içerisinde bulunan ekranlara yansıtıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün'e tüm uçuşların 2 Mart'a kadar iptal edildiğini, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman seferlerinin ise günlük olarak durdurulduğunu açıkladı.

2 GÜNDE 227 UÇUŞ İPTAL OLDU

28 Şubat tarihinde 60 gidiş 61 geliş olmak üzere 121 uçuş iptal edilirken, 1 Mart tarihinde ise 57 gidiş 49 geliş toplamda 106 uçuşun iptal edildiği öğrenildi. İran, Irak, Ürdün, Suriye, Katar, Suudi Arabistan, Bahreyn, Lübnan, Kuveyt, Umman'a 2 gün içinde toplam 227 uçuşun iptal olduğu belirtildi. 

00:22

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI: HAVA SAHASINDA ÇEŞİTLİ KISITLAMALAR UYGULANIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İran'a yönelik düzenlenen saldırıların ardından bölgedeki hava sahası ve trafik durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Orta Doğu'daki mevcut durum paylaşılırken çeşitli kısıtlamanın devam ettiği vurgulandı. 

HAVA SAHASI DURUMU

- İran, Irak, İsrail, Suriye, Bahreyn, Kuveyt ve Katar hava sahalarında çeşitli düzeylerde kapalılık veya kısıtlamalar uygulanmaktadır.

- Afganistan hava sahasında hava trafik hizmeti verilmemektedir.

- Birleşik Arap Emirlikleri hava sahasında (Emirates FIR) hava yolu düzenlemeleri uygulanmaktadır.

HAVALİMANI KISITLAMALARI (NOTAM)

- İsrail’de Ben Gurion Havalimanı kısıtlı operasyonla hizmet vermektedir. Hayfa, Ramon, Rosh Pina ve Herzliya havalimanları kapalıdır.

- Suriye’de Şam ve Halep Uluslararası Havalimanlarında operasyonel durum yayımlanan NOTAM’lar kapsamında değişkenlik göstermektedir.

HAVA TRAFİK AKIŞI

- Trafik akışı ağırlıklı olarak Suudi Arabistan – Mısır – Türkiye – GKRY hattı üzerinden,

- Kısmen Azerbaycan kuzey hattı üzerinden Türkiye ve Avrupa yönüne planlanmaktadır.

- Bu kapsamda ülkemiz hava sahasında yoğunluk artışı gözlemlenmekte olup, hava trafik hizmetleri emniyetli ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir.

- 28 Şubat 2026 tarihinde bölgesel kapalılıklar nedeniyle toplam 15 uçuş divert etmiş, bunların 9’u İstanbul Havalimanı’na yönlendirilmiştir.

İran Hava Sahasından Etkilenen Türk Tescilli Hava Araçları;

- Tahran Havalimanı'nda Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları’na ait 2 uçak yerde bulunmaktadır.

- Türk taşıyıcılarının seferlerinde mevcut kısıtlamalar çerçevesinde rota değişiklikleri uygulanmaktadır.

Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmekte olup hava sahası ve havalimanı durumlarında oluşabilecek değişiklikler doğrultusunda ilgili birimlerimiz koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir.

00:11

GUTERRES: TARAFLARI ANLAŞMAYA DAVET EDİYORUM

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, İran'a yönelik saldırı nedeniyle olağanüstü toplanma kararı aldı. Guterres açıklamasında; "Yapılan saldırılar içerisinde çok sayıda ölünün olduğu belirtildi. Bölgedeki çok sayıda yere saldırı yapıldı. Saldırılar tamamıyla İsrail ve ABD tarafından yapıldığı ortaya çıktı. İran'da birçok yere saldırı düzenledi. Bölgenin hızlı bir şekilde sakinleşmeye ihtiyacı var. Bütün tarafların anlaşma masasına dönmelerini davet ediyorum. " dedi. 
23:58

BAŞKAN ERDOĞAN TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

Beyaz Saray'dan yepılan yeni açıklamada ABD Başkanı Trump ile Başkan Erdoğan telefonda görüştü
23:55

"HAMANEY VE PEZEŞKİYAN GÜVENDE"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan için "Güvende ve sağ salim." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD merkezli ABC News kanalına verdiği röportajda, Hamaney ve Pezeşkiyan'ın durumuna ilişkin soruyu yanıtladı.

Sistemlerinin çalıştığına dair güvence verebileceğini vurgulayan Bekayi, "Her şey plana uygun şekilde yürütülüyor." dedi.

Bekayi, İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın saldırılarda hedef alındığına dair iddiaları reddederek, "Güvende ve sağ salimler." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamaney'in saldırılarda öldüğüne dair çok sayıda işaret olduğunu iddia etmişti. 

23:49

DOHA'NIN VURULDUĞU O GÖRÜNTÜLER A HABER'DE

İran’ın Katar’a düzenlediği saldırının anları, A Haber farkıyla AA Doha muhabiri Ali Altunkaya’nın aktardığı görüntülerle ekranlara yansıdı.

İRAN'DAN KATAR'A HAVA SALDIRISI

 

 

23:24

TRUMP İRAN'A SALDIRIYI BÖYLE İZLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a yapılan saldırıyı takip ettiği görüntüler yayınlandı.

"HAMANEY'İN ÖLDÜĞÜNE İNANIYORUZ"

Trump, yaptığı açıklamada, "Son dönemde birçok İranlı liderin hayatını kaybettiğini gözlemledik. İran'ın yeni liderliği ve önümüzdeki süreçte görev alacak yeni lider hakkında çok iyi bir fikrimiz var. Hamaney'in öldüğüne inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

 

Ahaber
23:10

HAMANEY'İN CENAZESİNE AİT FOTOĞRAFLARIN NETANYAHU'YA GÖSTERİLDİĞİ İDDİASI

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran lideri Hamaney'in hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

İsrailli yetkilinin İran liderinin İsrail suikastında hayatını kaybettiğini onayladığı öne sürülen haberde, Hamaney'in cenazesinin enkazdan çıkarıldığı ve vücuduna şarapnel isabet ettiği iddia edildi.

Haberde, Hamaney'in cenazesine ait fotoğrafların Netanyahu'ya ve güvenlik yetkililerine sunulduğu öne sürüldü.

Netanyahu, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, İran lideri Hamaney'in hayatta olmadığına dair birçok işaret olduğunu iddia ederek saldırılarda yönetimin önemli bazı isimlerinin öldüğünü savunmuştu.

İsrail basını, Hamaney'in konutuna 30 bomba atıldığını, saldırıyı düzenleyenin ABD değil, İsrail olduğunu ileri sürmüştü.

 

23:04

"DÜŞMAN PSİKOLOJİK SAVAŞA BAŞVURMUŞTUR"

Hamaney’in Ofisi, "Amerikan-Siyonist düşmanın silahlı kuvvetlerin yiğitlerinden ağır darbeler aldığı bir dönemde, düşman psikolojik savaşa başvurmuştur. Düşmanın psikolojik savaşına karşı hepimiz uyanık olmalıyız. " ifadelerine yer verdi. 

 

 

22:44

İSRAİLLİ YETKİLİ REUTERS’A: HAMANEY ÖLDÜ CESEDİ BULUNDU

Üst düzey İsrailli yetkili Reuters'a: “Hamaney’in cansız bedeni, sarayının yıkıntıları arasından çıkarıldı" dedi. 

İran kaynakları bu iddiayı doğrulamadı.

22:36

"HAMANEY’İN DAMADI VE GELİNİ ÖLDÜ" İDDİASI! İRAN MEDYASI KISA SÜREDE HABERLERİ KALDIRDI

"HAMANEY’İN DAMADI VE GELİNİ ÖLDÜ" İDDİASI

A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ’ın aktardığı bilgiye göre, İran’da bazı medya organlarında Hamaney’in damadı ve gelininin öldüğüne dair haberler yayımlandı. Ancak söz konusu haberler kısa süre içinde kaldırıldı. İran medyasındaki bu çelişkili gelişmeler, ülkede spekülasyon ve belirsizliği artırırken, resmi makamlar tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

 

 

22:10

KUVEYT: SALDIRIDA 12 KİŞİ YARALANDI

Kuveyt, İran'ın ülkeye düzenlediği saldırılar nedeniyle 12 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened, İran'ın gün boyu düzenlediği saldırılarda yaralananlara ilişkin bilgi verdi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın aktardığına göre Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sened, şu ana kadar saldırılarda 12 kişinin yaralandığını kaydetti.

Sened, bir kişinin yoğun bakımda ve yakın takip altında olduğunu, diğer yaralıların da tıbbi müşahedelerinin devam ettiğini aktardı.

İran'ın saldırı düzenlediği yerler arasında Kuveyt Uluslararası Havalimanı da yer almıştı. İnsansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda havalimanı çalışanlarından yaralananlar olduğu belirtilmişti. 

22:04

KATİL İSRAİL REFAH KAPISINI KAPATTI

İsrail ordusu, İran misillemesini gerekçe göstererek, sınırlı geçişlere açık olan Refah Sınır Kapısı dahil, Gazze’ye açılan tüm kapıları kapattı
22:00

"HAMANEY'İN ÖLDÜĞÜNE DAİR İŞARET ÇOK"

Netanyahu, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarına ilişkin yaptığı görüntülü açıklamada, saldırıların gerekli olduğu sürece devam edeceğini savunarak barışa yol açacağını iddia etti.

İran lideri Hamaney'e yönelik suikast girişimine ilişkin Netanyahu, Hamaney'in Tahran'ın merkezindeki konutunu hedef aldıklarını belirterek "Onun hayatta olmadığına dair birçok işaret var." iddiasında bulundu.

İran halkına seslenen Netanyahu, "Rejimi devirme görevini tamamlamak için yakında topluca sokaklara çıkma zamanınız gelecek." diyerek rejim değişikliği mesajı verdi.

 

21:51

ABD İRAN'A SALDIRI ANLARI PAYLAŞTI

ABD, İran'a gerçekleştirdiği hava saldırısının görüntülerini paylaştı. 

ORTADOĞU ATEŞ ALTINDA! ABD İRAN SALDIRISININ İLK GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

İran'ın Tebriz kentinde akşam saatlerinde 6 patlama meydana geldi. İran medyasına göre, Tebriz'de art arda patlama sesleri duyuldu. Tebriz kentinde akşam saatlerinde 6 patlamanın meydana geldiği kaydedildi. 

21:48

İRAN TEBRİZ'DE ÜST ÜSTE PATLAMALAR

İran’ın Tebriz kentinde art arda patlamalar meydana geldi. 
21:38

"BEN İSTERSEM SAVAŞ BİTER"

ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Trump'ın açıklamarı şöyle:

İranlılar bir anlaşmaya yaklaştılar ve sonra geri çekildiler; yaklaştılar ve sonra geri çekildiler. Buradan anladım ki aslında bir anlaşma istemiyorlardı. Netanyahu ile iyi bir görüşme yaptık, her konuda aynı görüşteyiz.

Bu harekattan benim için pek çok çıkış noktası var. Süreci uzatıp her şeyi kontrol altına alabilirim ya da birkaç gün içinde bitirip İranlılara, "Eğer yeniden inşa etmeye başlarsanız birkaç yıl sonra tekrar görüşürüz," diyebilirim. Her halükarda bu saldırının ardından kendilerini toparlamaları birkaç yıl alacaktır.

 

 

21:25

İLK SALDIRI ANLARI A HABER'DE

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı  (CENTCOM), İran’a düzenlenen ilk saldırının anlarını görüntülerle paylaştı ve gelişmelerle ilgili ayrıntılı bilgi verdi.

ABD İRAN'A İLK SALDIRI GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

 

21:15

İRAN MEDYASI: HAMANEY'İN DAMADI VE GELİNİ ÖLDÜ

İran medyasında yer alan iddialara göre, İran lideri Hamaney’in damadı ve gelininin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Söz konusu haber kısa sürede gündem olurken, konuya ilişkin resmi makamlardan henüz bir doğrulama yapılmadı. Olayın nasıl gerçekleştiğine dair ayrıntılar netlik kazanmazken, gelişmeler yakından takip ediliyor.

 

20:52

İRAN KIZILAYI: 201 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Kızılayı, ABD-İsrail'in saldırılarında 24 ilde 201 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

 

20:04

İLK GÖRÜNTÜLER A HABER'DE! DUBAİ’DE OTEL BAHREYN’DE KULE VURULDU!

DUBAİ’DE OTEL BAHREYN’DE KULE BÖYLE VURULDU

Orta Doğu’daki tırmanan gerilimde, son saldırılara ilişkin ilk görüntüler A Haber ekranlarında yayımlandı. Dubai’de bir otelin vurulma anı ile Bahreyn’de bir kulenin hedef alınma anı kameralara yansıdı.

 

 