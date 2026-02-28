CANLI | ABD ve İsrail'den İran'a saldırı! Orta Doğu'da topyekün savaş sesleri: Trump'tan "Hamaney öldü" iddiası
ABD ve İsrail, İran'ı yönelik saldırı başlatırken İsrail'in duyurduğu önleyici saldırının ardından ABD'nin de operasyona dahil olduğu açıklandı. İran'ın başkenti Tahran’da patlama sesleri duyulurken hava sahası uçuşlara kapatıldı. İran sonrasında misilleme saldırıları gerçekleştirirken Tel Aviv'i vurmaya başlarken Kuveyt Havalimanı'nı da vurdu. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğünü iddia etti.
ABD-İsrail-İran savaşı resmen başladı. ABD ve İsrail Tahran'ı bomba yağmuruna tutarken, İran ise ABD'nin Orta Doğu'da bulunan üslerini vurdu.
Savaşta tansiyon her geçen dakika artarken ahaber.com.tr yaşananları dakika dakika aktarıyor...
CANLI ANLATIM
İSRAİL: 21 YARALI VAR
ABD ve İsrail'in ortak saldırısının ardından İran'ın İsrail'e düzenlediği misilleme saldırısında bir füze Tel Aviv'e isabet etti.
Büyük Tel Aviv olarak bilinen Gush Dan bölgesindeki iki binaya doğrudan isabet eden füzenin çevredeki bina ve araçlara da ciddi hasar verdiği basına yansıdı.
İsrail basını, İran'ın söz konusu füze saldırısının kamuoyuna yansıyan ilk doğrudan isabet olduğunu belirtti.
İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre İran’ın balistik füze saldırısında en az bir kişinin ağır yaralandığı bildirildi.
Ağır yaralanan 40'lı yaşlarındaki kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, acil yardım ekiplerinin olay yerinde başka bir yaralı olup olmadığını araştırmaya devam ettiği kaydedildi.
Öte yandan İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, patlama nedeniyle bazı kişilerin çeşitli derecelerde yaralandığı ifade edildi.
İran tarafından Tel Aviv'e düzenlenen hava saldırısında 21 kişi yaralandı.