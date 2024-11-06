CANLI | İsrail'de derin çatlak! Gallant görevden alındı: 3 konuda anlaşmazlık var
Gazze'de yaptığı katliamların ardından gözünü Lübnan'a çeviren İsrail, ülkenin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Binlerce masumun katili olan İsrail Suriye'nin Başkenti Şam'a yaptığı saldırıyı üstlendi. Öte yandan İsrail polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun üst düzey danışmanlarından birini, yabancı medyaya gizli bilgileri sızdırdığı iddiasıyla tutukladı. Diğer yandan katil Netanyahu Savunma Bakanı Gallant'ı görevden aldı. Gallant'ın yerine ise Dışişleri Bakanı Katz getirildi. Ayrıca Gallant'ın ardınan halk sokağa inerken, Netanyahu'nun Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet Başkanı Ronen Bar'ı da görevden alacağı iddia edildi.
Orta Doğu'da İsrail'in yaptığı hamleler sonrası tansiyon her geçen gün yükselirken bölgenin geleceği tehlike altında. Bölgede masum insanların katliamı sürerken İsrail'in yeni saldırılar düzenlemesi bekleniyor.
İşte dakika dakika yaşananlar...
İSRAİL'DE DERİN ÇATLAK! GÖREVDEN ALINDI
Eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, görevinden alınmasının nedeninin Başbakan Binyamin Netanyahu ile 3 konuda yaşadığı anlaşmazlıklar olduğunu ifade etti.
Netanyahu tarafından dün görevine son verilen Gallant, X platformundan konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Görevden alınmasının, Netanyahu ile 3 konuda yaşadığı anlaşmazlığın sonucu olduğunu belirten Gallant, bunların birincisinin "askerlik çağındaki herkesin askere gitmesi gerektiği yönündeki sabit tutumu" olduğunu kaydetti. Gallant, İsrail'in sürdürdüğü savaşta kadınlı erkekli yüzlerce askerin öldüğünü ve bu koşullar altında herkesin İsrail ordusunda görev yapması gerektiğine dikkati çekerek, Ultra-Ortodoks Yahudileri (Harediler) zorunlu askerlikten muaf tutan yasa tasarısını "ayrımcı ve bozuk" olarak nitelendirdi. Görevden alınmasına ikinci nedeninin ise Gazze'deki İsrailli esirlerin evlerine geri dönmeleri konusundaki tutumuna bağlı kalması olduğunu aktaran Gallant, esirlerin ülkeye dönüşünün hızla sağlanması gerektiğini, bir kısmı acı verici tavizler de olsa esirlerin geri getirilmesinin mümkün olduğunu savundu.
Gallant, Netanyahu ile aralarındaki üçüncü tartışmalı konunun ise 7 Ekim 2023 olaylarındaki askeri ve istihbarat başarısızlıklarına ilişkin resmi soruşturma komitesi kurulması yönündeki ısrarı olduğuna dikkati çekti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almıştı.
İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 391 Filistinli öldü, 102 bin 347 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 368'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 780 askerinin öldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 767 Filistinli hayatını kaybetti.
"EN ÖNEMİ GÖREV GAZZE'DE HAMAS'IN YOK EDİLMESİ"
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kararıyla görevden alınan Savunma Bakanı Gallant'ın yerine gelen Yisrael Katz, "Başbakan Netanyahu'ya beni Savunma Bakanı olarak atadığı ve bana duyduğu güven için teşekkür ederim" dedi.
İŞGALCİ BAKANDAN İLK AÇIKLAMA
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Başbakan Netanyahu'nun kararıyla Savunma Bakanı olarak atandı. Katz göreve gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Başbakan Netanyahu'ya beni Savunma Bakanı olarak atadığı ve bana duyduğu güven için teşekkür ederim. Bu sorumluluğu, İsrail Devleti'nin ve vatandaşlarının güvenliği için bir görev bilinciyle kabul ediyorum. Düşmanlarımıza karşı zafer kazanmak ve savaşın hedeflerine ulaşmak için birlikte çalışacağız: en önemli görev olarak kaçırılanların tamamının geri getirilmesi, Gazze'de Hamas'ın yok edilmesi, Lübnan'da Hizbullah'ın yenilgiye uğratılması, İran'ın saldırganlığının engellenmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı..
İSRAİL'DE SAVUNMA BAKANI'NIN GÖREVDEN ALINMASI PROTESTOLARA YOL AÇTI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alarak yerine Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ı ataması ülkede tepkiyle karşılandı.
Kararın ardından halk, Ayalon Otoyolu gibi noktalarda geniş çaplı protestolar düzenledi. İsrail polisi, protestoların kamu düzenini bozduğunu belirterek, yasaları ihlal eden eylemlere müdahale edileceğini duyurdu.İsrail polisinden yapılan açıklamada, "Şu anda trafiğin engellendiği ve kamu düzeninin bozulduğu Ayalon Otoyolu'ndaki düzensiz davranışlarla ilgileniyoruz. Yasal protesto hakkına saygı duymakla birlikte, kamu güvenliğini tehlikeye atan ya da yasaları ihlal eden hiçbir eyleme müsamaha göstermeyeceğiz" denildi.
İSRAİL'DE GÜVEN KRİZİ! GALLANT'IN ARDINDAN HALEVİ VE BAR'DA HEDEFTE
İsrail basını, Netanyahu'nun İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet Başkanı Ronen Bar'ı da görevden alacağını iddia etti.
İsrailli Walla haber sitesinin Başbakan'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet Başkanı Ronen Bar'ı da görevden alacağı iddia edildi. Netanyahu, Shin Bet başkanını değiştirme konusunda tek yetkili olsa da, genelkurmay başkanını görevden alma ya da atama yetkisi savunma bakanına aittir.
"NETANYAHU İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNİ VE IDF'NİN SAVAŞÇILARINI SATIYOR"
Muhalefet Lideri Yair Lapid, Netanyahu'nun Gallant kararını "delilik" olarak nitelendirerek, "Netanyahu, utanç verici siyasi bekası için İsrail'in güvenliğini ve IDF'nin savaşçılarını satıyor. Aşırı sağcı hükümet asker kaçaklarını hizmet edenlere tercih ediyor" dedi. Lapid, partisinin destekçilerini ve "tüm Siyonist vatanseverleri bu gece protesto için sokaklara çıkmaya" çağırdı.
"EĞER BİR SAVUNMA BAKANI DEĞİŞTİRİLEBİLİYORSA, BİR BAŞBAKAN DA DEĞİŞTİRİLEBİLİR"
Yisrael Beiteinu Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman ise, Gallant'ın görevden alınmasını eleştirerek, Netanyahu'nun ülkeyi bir "muz cumhuriyetine" götürdüğünü söyledi. Liberman, "Başbakan önce ülkenin güvenliğiyle ilgilenmek, vatandaşların ve askerlerin refahını ön planda tutmak yerine, utanç verici siyasi ihtiyaçları karşılamak için savunma bakanını kovmaya ve yeni bir siyasi atama turu başlatmaya karar verdi. Eğer bir savunma bakanı savaşın ortasında değiştirilebiliyorsa, bir başbakan da değiştirilebilir" ifadelerini kullandı.
BEYRUT'UN GÜNEYİNE SALDIRI! ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR
İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Barca beldesine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti.
HAVA SALDIRISINDA 15 ÖLÜ VAR
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun başkent Beyrut'un güneyinde yer alan Cebel-i Lübnan vilayetine bağlı Barca beldesine hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaşamını yitirdiği, enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
GALLANT GÖREVDEN ALINDI! İŞTE YERİNE GEÇECEK İSİM
İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Gallant'ın görevine son verdiği öğrenildi. Gallant'ın yerine ise Dışişleri Bakanı İsrael Katz geleceği iddia edildi.
NETANYAHU'DAN İLK AÇIKLAMA
Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Galant'ın görevden alındığı belirtildi. Gallant'ın görevden alınmasına ilişkin açıklamada, Netanyahu'nun "(Gallant ile) Aramızdaki güven sarsıldı. Çok kez aramızdaki boşluğu kapatmaya çalıştım ama bu daha da genişledi." ifadesi dikkati çekti.
Yerel basında çıkan haberlerde, Gallant'ın yerine Savunma Bakanlığı görevine mevcut Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın getirildiği ifade edildi.
Netanyahu ile Gallant'ın arasının açık olduğu biliniyordu. İsrail Başbakanı daha önce de Gallant'ı görevden alma girişiminde bulunmuş ancak protestolar sonrası bu kararından geri adım atmıştı.
HAMAS: İSRAİL'İN PLANI BOŞA ÇIKACAK
Hamas, Filistin halkının direnişi sayesinde İsrail'in Batı Şeria'yı boşaltma ve Filistin davasını tasfiye etme planlarının boşa çıkacağını belirtti.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da bugün öldürülen Filistinliler için başlığı dileklerinde bulunuldu.
Suikastların, Filistin halkının kararlılığını artıracağı ve şehitlerin kanına vefa ve direniş yolunun sürdürüleceği kaydedilen açıklamada, "Filistinlilerin mukavemeti, sahadaki direniş kahramanlarının cesareti ve Cenin, Tubas ve diğer illerde girdikleri silahlı mücadeleler, İsrail'in Batı Şeria'yı boşaltma ve Filistin davasını tasfiye etme planlarını boşa çıkaracak." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Filistin halkının İsrail'in Gazze'deki katliamlarına, ablukasına ve açlık siyasetine Batı Şeria'daki gözaltılarına ve Yahudileştirme planlarına karşı koymaya ve engel olmaya devam edeceği vurgulandı.
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