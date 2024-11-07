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Başkan Erdoğan Macaristan'da ilgi odağı! Liderler sıraya girdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2024 15:44 Güncelleme: 07.11.2024 15:47
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'daki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin ilgi odağı oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanı sıra, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson dahil birçok lider Başkan Erdoğan'a selam vermek için sıraya girdi. İşte zirveden yansıyanlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Erdoğan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi açılış oturumuna katıldı. Zirvenin ilgi odağı Başkan Erdoğan oldu.

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15:43 07 Kasım 2024

MACRON BİZZAT GELDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başkan Erdoğan'ın oturduğu alana gelip bizzat selam verdi.

İkili objektiflere samimi pozlar verdi.

 

15:42 07 Kasım 2024

İSVEÇ BAŞBAKANI VE ARNAVUTLUK BAŞBAKANI İLE SELAMLAŞTI

Başkan Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile konuştuğu sırada Arnavutluk Başbakanı Edi Rama sohbeti dikkatle dinledi.

15:41 07 Kasım 2024

BAŞKAN ERDOĞAN'I MACARİSTAN BAŞBAKANI VIKTOR ORBAN KARŞILADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5'inci Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Macaristan’da Başbakan Viktor Orban tarafından karşılandı.

Beşincisi düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde liderler Avrupa’nın karşı karşıya olduğu güvenlik sorunları, Ukrayna ve Orta Doğu’da savaş, düzensiz göç ve iktisadi güvenliğe ilişkin meseleleri görüşecek.

 

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