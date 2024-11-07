Başkan Erdoğan Macaristan'da ilgi odağı! Liderler sıraya girdi

15:41 07 Kasım 2024

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5'inci Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Macaristan’da Başbakan Viktor Orban tarafından karşılandı.

Beşincisi düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde liderler Avrupa’nın karşı karşıya olduğu güvenlik sorunları, Ukrayna ve Orta Doğu’da savaş, düzensiz göç ve iktisadi güvenliğe ilişkin meseleleri görüşecek.