CANLI | Katil İsrail Gazze ve Beyrut'a ölüm yağdırıyor
Gazze ve Lübnan'da peşi sıra katliamlara imza atan İsrail, 50 bine yakın masumu katletti. Bölgeye saldırılarına hız kesmeden devam eden katil İsrail ordusu, gece saatlerinde Beyrut'u yine bombaladı.
Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail, bölgedeki tansiyonu her geçen gün tırmandırıyor. Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant yerine Dışişleri Bakanı Katz'ı göreve getirirken; gece saatlerinde Beyrut'u bir kez daha vurdu.
İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...
GAZZE'NİN KUZEYİNDE KITLIK YAŞANMA İHTİMALİNİN YAKIN OLMASI SON DERECE ENDİŞE VERİCİ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanma ihtimalinin yakın olduğuna ilişkin raporunun son derece endişe verici olduğu uyarısında bulundu.
Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'nin kuzeyindeki duruma ilişkin X'ten paylaşım yaptı. IPC'nin yayımladığı son raporunda Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanması ihtimalinin yakın olduğunu bildirdiğini kaydeden Ghebreyesus, bunun son derece endişe verici olduğuna dikkati çekti.
Ghebreyesus, "(Gazze'nin kuzeyine) Günler içinde öncelikle gıda ve şiddetli yetersiz beslenme için ilaçlar olmak üzere insani yardımların derhal artırılmasını ve güvenli bir şekilde erişim sağlanmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, dün İsrail saldırıları altındaki Gazze'nin kuzeyindeki yıkımın boyutlarını gösteren video paylaşarak bölgenin "mezarlığa döndüğünü" belirtmişti.
İSRAİL GÜÇLERİ BATI ŞERİA'DA KUŞATMA ALTINA ALDIKLARI BİR EVİ TANKSAVAR ROKETİYLE VURDU
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas kentinde bir evi kuşatarak, "Energa" tanksavar silahıyla bombalaması sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Tubas kentine bağlı El-Akabe beldesinde bir evi havadan insansız hava aracı (İHA) eşliğinde kuşatarak, eve doğru yoğun şekilde ateş açtı. Saldırıda Edhem Zayid İzzet el-Mısri adındaki Filistinli hayatını kaybetti. İsrail askerleri el-Mısri'nin naaşına el koydu.
Kuşatma altındaki evin yakınında Filistinli direnişçiler ile İsrail ordusu arasında şiddetli silahlı çatışmalar yaşandı. Saldırıda bir Filistinli de gerçek mermi ile yaralandı. Çatışmalar sırasında İsrail askerleri kuşattığı evi "Energa" tanksavar silahıyla bombaladı. İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de yaptığı açıklamada, El-Akabe beldesinde kuşatılan evin çevresinde direnişçiler ile İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını bildirdi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik saldırılarda artış yaşanıyor.
İSRAİL BEYRUT'A ŞİDDETLİ SALDIRILAR GERÇEKLEŞTİRDİ
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırıları gerçekleştirdi. İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Burj al-Barajneh bölgesine 5 saldırı gerçekleştirdi.
İsrail ayrıca Lübnan Üniversitesi yakınlarını da vurdu. Saldırıların ardından bölgeden yoğun duman yükseldi. Can kaybı veya yaralı sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Tyre'de can kaybı 9 oldu İsrail ordusunun akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Tyre (Sur) kentinde iki binaya düzenlediği saldırıda ise can kaybı arttı. Lübnan Sağlık Bakanlığına göre saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi, 38 kişi de yaralandı.
İSRAİL YİNE GAZZE ŞERİDİ'NE SALDIRDI: 14 ÖLÜ
İsrail ordusunun bir yılı aşkın süredir soykırıma devam ettiği Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda en az 14 kişi daha hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Gazze kentinin Yafa Caddesi'nde bulunan yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı Fehd es-Sabah Okulu'nu hedef alması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıda yaşamını yitiren Filistinlilerin naaşları kentteki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.
İsrail savaş uçaklarının ayrıca Gazze kentinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırları bombalaması sonucu en az 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Ölü ve yaralılar, Filistin Kızılayı'na bağlı sağlık görevlileri tarafından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne nakledildi.
İSRAİL HALEP VE İDLİB'E SALDIRDI İDDİASI
İsrail'in, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ve İdlib ilindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Suriye'deki rejimin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.45'te İdlib ve Halep kırsalındaki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.
Haberde, "Sfire ilçesinin çevresi hedef alındı. Saldırıda hasar meydana gelirken, bazı askerler yaralandı." ifadesi kullanıldı.
İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı. İran destekli gruplar, Halep'in Sfire ilçesinde bulunan bilimsel araştırma merkezini roket üretim tesisi olarak kullandığı biliniyor.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
GAZZE'DE YERİNDEN EDİLEN SİVİLLERE İSRAİL BOMBARDIMANI
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadıra düzenlediği saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
İsrail'in Orta Doğu'daki katliamlarına bir yenisi daha eklendi. İsrail ordusu Filistin'de yine sivilleri hedef aldı. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadıra düzenlediği saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. İsrail'den saldırının amacına dair açıklama yapılmadı.
ÖLÜ SAYISI 43 BİN 500'Ü AŞMIŞTI
Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölü sayısı en az 43 bin 508'e ulaşmıştı. 102 bin 684 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.
İSRAİL YİNE BEYRUT'UN GÜNEYİNİ HEDEF ALDI
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine hava saldırıları düzenledi. Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki Burc el-Baracine'ye çok şiddetli 2 saldırı düzenlediğini bildirdi.
İsrail savaş uçaklarının, Dahiye'de Lübnan Üniversitesi yakınlarındaki El-Hades bölgesine de saldırı düzenlediği ifade edildi. Saldırıların ardından bölgeden dumanlar yükseldi. Saldırılar, İsrail ordusundan Dahiye'deki Hureyk Mahallesi ve Burc el-Baracine'de bazı binaların boşaltılması yönünde yapılan uyarıların ardından gerçekleşti. İsrail, Dahiye'yi en son 7 Kasım'da hedef almıştı.
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