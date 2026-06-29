CANLI | İran ve ABD saldırıları durdurma ve müzakereleri yeniden başlatma konusunda anlaştı

Bir ABD'li yetkili, İran ile ABD'nin son günlerde Körfez'de yaşanan çatışmaları durdurma ve Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlığa ilişkin müzakereleri yeniden başlatma konusunda uzlaştığını açıkladı. Ancak iddiaya göre bu kez görüşmenin adresi Pakistan değil Katar olacak. Bu gelişme, son günlerde karşılıklı saldırılar nedeniyle baskı altında kalan geçici barış anlaşmasının korunabileceğine yönelik umutları artırdı.

Orta Doğu'da son 24 saatte hem diplomasi hem de askeri hareketlilik ön plana çıktı. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı konusunda yeniden müzakere mesajı gelirken, Körfez'de karşılıklı saldırılar yaşandı. İsrail ise Lübnan'daki operasyonlarını sürdürdü. Bölgede ateşkesin geleceğine ilişkin belirsizlik devam ediyor. İşte cephe cephe son durum...

ABD CEPHESİ: Washington, İran ile Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi düşürmek amacıyla teknik görüşmelerin yeniden başlayacağını duyurdu. ABD'li yetkililer, tarafların şimdilik karşılıklı saldırıları durdurma konusunda mutabakata vardığını açıklarken, görüşmelerin Katar'da devam etmesinin beklendiği bildirildi. Başkan Donald Trump ise anlaşmanın bozulması halinde askeri seçeneğin masada olduğunu yineledi.

İRAN CEPHESİ: Tahran yönetimi, ABD'nin son operasyonlarının mutabakatı ihlal ettiğini savunurken, buna karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri unsurlarını füze ve İHA'larla hedef aldığını açıkladı. İran, diplomatik sürecin tamamen sona ermesini istemediğini belirtse de olası yeni saldırılara sert karşılık verileceği mesajını verdi.

İSRAİL CEPHESİ: İsrail işgal güçleri, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu belirtilen yer altı tünelleri ve askeri altyapıya yönelik yeni hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Tel Aviv yönetimi, Hizbullah'ın yeniden güç kazanmasına izin vermeyeceklerini belirtirken, operasyonların güvenlik gerekçesiyle sürdürüleceğini açıkladı.

LÜBNAN CEPHESİ: İsrail'in son saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki gerilim yeniden yükseldi. Beyrut yönetimi, saldırıların ateşkesi zora soktuğunu belirtirken, İran da Lübnan'daki çatışmaların sona ermemesi halinde daha geniş kapsamlı bölgesel uzlaşının risk altına gireceğini savundu.

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