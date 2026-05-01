Orta Doğu’da sıcak saatler: ABD son darbe için düğmeye bastı | İran’dan abluka planı
Orta Doğu'da 28 Şubat'ta başlayan savaşta ateşkes devam ederken karşılıklı restleşmeler sürüyor. ABD’den sızan gizli toplantı detayları, Orta Doğu’da tansiyonu yeniden zirveye taşıdı. CENTCOM Komutanı Brad Cooper’ın Başkan Donald Trump’a sunduğu İran’a yönelik kapsamlı saldırı planı, bölgede yeni bir savaş senaryosunun her an devreye girebileceğini ortaya koydu.
ABD ve İsrail'in Orta Doğu'da tırmandırdığı savaşta tansiyon her geçen gün artıyor.
Orta Doğu'da yaşanan gerilimin özeti şöyle;
ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a karşı ortak bir operasyon başlattı; Tahran ise buna İsrail'e ve ABD varlıklarının bulunduğu diğer bölge ülkelerine yönelik saldırılarla karşılık verdi.
BD-İsrail bombardımanı, Washington ve Tahran'ın Pakistan'ın arabuluculuğunda 8 Nisan'da iki haftalık bir ateşkes ilan etmesinden önce 3.300'den fazla kişinin ölümüne yol açtı.
Başlangıçta 22 Nisan'da sona ermesi planlanan ateşkes, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 21 Nisan'da, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve askeri lider Asım Munir'in talebi üzerine süresiz olarak uzatıldı. ABD, İran ekonomisinin can damarı Hürmüz Boğazı'nı abluka altına aldı.
Washington'un Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için uluslararası bir koalisyon kurma arayışında olduğu öne sürülürken, İran'dan peş peşe kritik açıklamalar geldi. Tahran, Babülmendep Boğazı'nın kapatılmasına yönelik hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.
ABD ile İran arasındaki gerilim, Beyaz Saray'da gerçekleştirilen üst düzey bir toplantıyla kritik bir eşiğe geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Brad Cooper, Başkan Donald Trump'a Kriz Odası'nda kapsamlı bir brifing sunarak olası bir operasyonun yol haritasını çizdi.
İŞTE 1 MAYIS 2026'DA YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
TAHRAN'DAN "YENİ SAVAŞ" RESTİ
Pakistan’da gerçekleştirilen kritik görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nin İran’a yönelik başlattığı deniz ablukası bölgede tansiyonu zirveye taşıdı. Tahran yönetimi, ABD'nin bu hamlesini "savaşın devamı" olarak nitelendirirken, Pakistan'daki ikinci tur müzakerelere katılmayacağını duyurarak diplomatik köprüleri attı. İran'ın en üst düzey isimlerinden peş peşe sert açıklamalar gelirken, bölgedeki askeri hareketlilik tüm dünyanın gözünü bir kez daha Orta Doğu'ya çevirdi.
"DENİZ ABLUKASI SAVAŞIN DEVAMIDIR"
ABD'nin deniz ablukası kararına İran kanadından en sert tepki en üst düzeyden geldi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Deniz ablukası, İran'a karşı yapılan son savaşın devamı niteliğindedir ve bu kabul edilebilir bir durum değildir; ayrıca tüm uluslararası kurallara aykırıdır" ifadelerini kullandı. Tahran, bu abluka kaldırılmadığı sürece hiçbir masaya oturmayacağının altını çizdi.
HAMANEY'İN DURUMU VE KRİTİK MESAJLAR
Bölgede savaş rüzgarları eserken, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in sağlık durumuyla ilgili iddialara da resmi ağızlardan yanıt geldi. Ülke liderinin ofisinden Uluslararası İlişkiler Sorumlusu Muhsin Kumî, "Dini liderin sağlık durumu oldukça iyi. Kendisi yazılı mesajlar yayınlamaya devam ettiği gibi, hem müzakere sürecini hem de savaş sürecini yakından takip ediyor" sözleriyle kamuoyunu bilgilendirdi.
100 MİLYAR DOLARLIK KAYIP İDDİASI
Gerilimin ekonomik boyutu ise taraflar arasında yeni bir tartışma başlattı. ABD'nin savaşın maliyetini 25 milyar dolar olarak açıklamasına Tahran’dan itiraz geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, "ABD'nin açıkladığı rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Amerika Birleşik Devletleri bu savaşta en az 100 milyar dolar zarar gördü" sözleriyle Washington’ın mali kayıplarının saklandığını iddia etti.
İRAN'IN ABLUKA PLANI
ABD gazetesi The Wall Street Journal’de yer alan habere göre, Washington’un deniz ablukası İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik üstünlüğünü de zayıflattı.
“İRAN’IN STRATEJİSİ İŞLEVSİZ HALE GELDİ”
Analistler, İran’ın yaklaşık 50 yıldır ABD yaptırımlarını aşmak için kullandığı yöntemlerin artık etkisini yitirdiğini belirtti.
Tahran, savaşın başında Hürmüz Boğazı’nda gemilere saldırarak küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz arzının yaklaşık beşte birini riske atmıştı. Ancak ABD, altı hafta sonra İran limanlarından yapılan tüm sevkiyatları bloke ederek karşılık verdi.
GİZLİ PETROL AĞI ÇÖKTÜ
ABD Donanması’nın ablukasıyla birlikte İran’ın petrolü gizlice Çin’e ulaştırdığı “görünmez tanker ağı”nın çöktüğü öne sürüldü.
ABD savaş gemilerinin oluşturduğu kordonun, tankerleri Hint Okyanusu’na kadar takip ederek sevkiyatları engellediği ifade edildi.
Eski Pentagon yetkilisi David Des Roches, “İran piyasa güveninde bir kriz yaratmayı başardı. Ancak kargaşa kontrol anlamına gelmez. ABD ablukasıyla birlikte İran bir hesaplaşmayla karşı karşıya” dedi.
ALTERNATİF YOLLAR YETERSİZ
İran’ın petrolünü demiryolu ile Çin’e ulaştırma ve kara yolları üzerinden ticareti sürdürme çabalarının sınırlı kaldığı belirtildi.
İran Denizcilik Birliği’ne göre ticaretin yalnızca yüzde 40’ı abluka dışına çıkarılabiliyor.
İRAN'IN 'YUNUS' PLANI
Buna karşılık radikal kanadın, petrol fiyatlarını yükseltmek ve ABD üzerindeki baskıyı artırmak için askeri tırmanışı savunduğu öne sürüldü.
Bu kesim, ablukayı “savaş eylemi” olarak değerlendiriyor.
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, ABD’ye yönelik tehdit içeren "Kötülük yapan yabancılar suyun derinliklerine aittir.” mesajını yayımladı.
İran Devrim Muhafızları’nın, denizaltılardan mayın taşıyan yunuslara kadar alışılmadık yöntemlerle saldırı planları üzerinde durduğu iddia edildi.
Gerilimin artmasıyla birlikte, Hürmüz Boğazı’ndan geçen denizaltı internet kablolarının da hedef alınabileceği uyarısı yapıldı.
Tasnim haber ajansının yayımladığı kablo haritalarının, küresel internet trafiğini kesintiye uğratabilecek bir tehdit unsuru olarak değerlendirildiği belirtildi.
İRAN İDDİASI
ABD merkezli NBC News’in adı açıklanmayan ABD’li yetkililere dayandırdığı haberde, İran’ın ABD ile devam eden ateşkes süresinde hava saldırıları nedeniyle enkaz altında kalan füze ve mühimmatları çıkarmaya çalıştığı iddia edildi.
ABD yönetiminin, saldırıların yeniden başlaması halinde İran’ın Orta Doğu genelinde saldırılar düzenleyebilmek için insansız hava aracı ve füze kapasitesini hızla yeniden artırmak istediği yönünde değerlendirme yaptığı kaydedildi.