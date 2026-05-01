Orta Doğu’da sıcak saatler: ABD son darbe için düğmeye bastı | İran’dan abluka planı

Orta Doğu'da 28 Şubat'ta başlayan savaşta ateşkes devam ederken karşılıklı restleşmeler sürüyor. ABD’den sızan gizli toplantı detayları, Orta Doğu’da tansiyonu yeniden zirveye taşıdı. CENTCOM Komutanı Brad Cooper’ın Başkan Donald Trump’a sunduğu İran’a yönelik kapsamlı saldırı planı, bölgede yeni bir savaş senaryosunun her an devreye girebileceğini ortaya koydu.

ABD ve İsrail'in Orta Doğu'da tırmandırdığı savaşta tansiyon her geçen gün artıyor.

Orta Doğu'da yaşanan gerilimin özeti şöyle;

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a karşı ortak bir operasyon başlattı; Tahran ise buna İsrail'e ve ABD varlıklarının bulunduğu diğer bölge ülkelerine yönelik saldırılarla karşılık verdi.

BD-İsrail bombardımanı, Washington ve Tahran'ın Pakistan'ın arabuluculuğunda 8 Nisan'da iki haftalık bir ateşkes ilan etmesinden önce 3.300'den fazla kişinin ölümüne yol açtı.

Başlangıçta 22 Nisan'da sona ermesi planlanan ateşkes, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 21 Nisan'da, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve askeri lider Asım Munir'in talebi üzerine süresiz olarak uzatıldı. ABD, İran ekonomisinin can damarı Hürmüz Boğazı'nı abluka altına aldı.

Washington'un Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için uluslararası bir koalisyon kurma arayışında olduğu öne sürülürken, İran'dan peş peşe kritik açıklamalar geldi. Tahran, Babülmendep Boğazı'nın kapatılmasına yönelik hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

ABD ile İran arasındaki gerilim, Beyaz Saray'da gerçekleştirilen üst düzey bir toplantıyla kritik bir eşiğe geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Brad Cooper, Başkan Donald Trump'a Kriz Odası'nda kapsamlı bir brifing sunarak olası bir operasyonun yol haritasını çizdi.

İŞTE 1 MAYIS 2026'DA YAŞANANLAR