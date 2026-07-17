CANLI YAYIN

CANLI ABD İran'da 6 köprüyü vurdu! Hürmüz Boğazı çevresinde kritik hat hedefte

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
CANLI ABD İran'da 6 köprüyü vurdu! Hürmüz Boğazı çevresinde kritik hat hedefte

ABD'nin Hürmüzgan eyaletinde peş peşe düzenlediği saldırılarda 6 köprü hedef alındı. İran, altyapıya yönelik saldırıların ardından Kuveyt ve Katar'daki ABD bağlantılı hedeflere füze operasyonları düzenlediğini açıklarken, Körfez'de gerilim yeni bir eşiğe taşındı.

ABD ile İran arasında son 24 saatte tansiyon daha da yükseldi. ABD, İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki kritik ulaşım altyapısını hedef alarak Hamir ilçesinde bulunan 6 köprüyü vurdu. Saldırılar, Hürmüz Boğazı'na uzanan stratejik güzergâhların hedef alınması nedeniyle dikkat çekti.

İran ise saldırılara misilleme olarak Körfez'deki ABD bağlantılı askeri hedefleri vurduğunu açıkladı. Devrim Muhafızları, Kuveyt'teki ABD noktalarının hedef alındığını duyururken, Katar Savunma Bakanlığı da ülkeye yönelik balistik füze saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirdi. Başkent Doha'da patlama sesleri duyulurken, halka evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılar yapıldı.

Karşılıklı saldırılarla birlikte çatışmaların yalnızca İran topraklarıyla sınırlı kalmadığı, Körfez geneline yayıldığı görülüyor

İŞTE ORTA DOĞU'DAN ANBEAN YAŞANANLAR

CANLI ANLATIM

09:29

İRAN SAĞLIK BAKANLIĞI: ABD'NİN TEMMUZ AYINDA BAŞLATTIĞI SALDIRILARDA 38 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin temmuz ayında ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 400'ü aştığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, saldırılara ilişkin son bilgileri aktardı.

Kirmanpur, ABD'nin temmuz ayındaki saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 400'den fazla kişinin yaralandığını, 38 kişinin ise yaşamını yitirdiğini belirtti.

ABD-İRAN CEPHESİNDE SICAK SAATLER


Kirmanpur, daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu saldırılarda 35 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 300 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

09:22

CENTCOM İRAN'I BÖYLE VURDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) dün gece İran'a düzenlenen saldırıların görüntülerini yayınladı.

ABD İRAN'A SALDIRI GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI
08:56

ABD'NİN İRAN'IN ÇABAHAR KENTİNDEKİ LİMANA DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA DENİZ GÖZETLEME KULESİ YIKILDI

İran'ın Çabahar kentindeki Şehid Kelanteri Limanı'nda bulunan deniz gözetleme kulesinin, ABD'nin sabah saatlerinde düzenlediği saldırıda hedef alındığı belirtildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ABD, Çabahar kentindeki Şehid Kelanteri Limanı'nda bulunan deniz gözetleme kulesini vurdu.

Saldırıda kule tamamen yıkılırken, ilk belirlemelere göre hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı.

Saldırının ardından teknik ve operasyonel ekiplerin bölgeye sevk edildiği, hasarın tespiti, güvenlik önlemlerinin alınması ve liman faaliyetlerinin yeniden başlatılmasına yönelik çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

IRNA'nın aktardığına göre, teknik incelemelerin tamamlanması ve güvenlik koşullarının uygun bulunmasının ardından Şehid Kelanteri Limanı'nda yükleme ve boşaltma faaliyetlerinin kısa süre içinde yeniden başlaması bekleniyor.

Ahaber
08:27

İRAN: ABD, DÜNDEN BU YANA HÜRMÜZGAN EYALETİNDE 6 KÖPRÜYÜ HEDEF ALDI

 İran'da Hürmüzgan eyaletine bağlı Hamir ilçesinde 6 köprünün ABD tarafından hedef alındığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ABD'nin Hürmüzgan eyaletine yönelik saldırıları sırasında Hamir ilçesindeki 6 köprü vuruldu.

Hürmüzgan Valiliği, Bandar Abbas - Hamir-Lar güzergahındaki Girveh Köprüsü, Latidan (Kalmatlı) köyünden sonraki köprü, Bender Abbas - Khamir-Lar dönüş güzergahı, Kuhoristan-Lar güzergahındaki 2 köprü, Bender Hamir-Keshar-Bender Abbas aksındaki yarım kalmış köprü ve Hamir İlçesindeki Maru köyündeki köprünün ABD saldırısında hedef alındığını ve hasar gördüğünü açıkladı.

 

CANLI ABD İran'da 6 köprüyü vurdu! Hürmüz Boğazı çevresinde kritik hat hedefte - 1
 

 

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın altyapısına saldırı tehdidinin ardından Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hamir'deki 2 köprünün hedef alındığı bildirilmişti.

ABD Başkanı Trump 14 Temmuz'daki bir açıklamasında, İran'ın altyapısına saldıracaklarını söyleyerek, "Gelecek hafta sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa tüm elektrik santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız." ifadelerini kullanmıştı.

 

CANLI ABD İran'da 6 köprüyü vurdu! Hürmüz Boğazı çevresinde kritik hat hedefte - 2
 

 

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi de devlet televizyonuna yaptığı konuşmada, İran'ın altyapısına yönelik saldırı düzenlenmesi halinde bölgedeki tüm altyapıların hedef alınacağını belirtmişti.

İran, ABD'nin saldırılarına bölgedeki ABD'nin kullandığı üslere ve hedeflere saldırılarla karşılık veriyor.

08:13

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU: KUVEYT'TE ABD'YE AİT BİRÇOK NOKTA HEDEF ALINDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'daki telekomünikasyon ve demir yolu çalışanları ile trafikte seyir halindeki araçlara yönelik saldırılarına misilleme olarak Kuveyt'te bulunan ABD noktalarına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye yönelik saldırılar hakkında bildiri yayımladı.

Bildiride, ABD'nin, İran'ın zayıfladığı yönündeki yanlış düşüncelere kapılarak müzakerelerin ortasında saldırılarına yeniden başladığı, telekomünikasyon ve demir yolu çalışanları ile seyir halindeki araçlara saldırı düzenleyerek çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açtığı belirtildi.

Bildiride ayrıca, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Nasr-2 Operasyonu'nun 12. Dalgası ile ABD saldırılarına karşılık Kuveyt'te bulunan füze savunma tespit ve erken uyarı radarı, silah depoları, karadan karaya füze fırlatma rampası ile bu sistemlere ait çok sayıda yedek füzeyi hedef aldığı kaydedildi.

Öte yandan Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye yönelik misilleme operasyonlarının devam edeceği uyarısında bulundu.

07:00

KATAR SAVUNMA BAKANLIĞI: BALİSTİK FÜZE SALDIRILARI ENGELLENMEYE DEVAM EDİYOR

Katar Savunma Bakanlığı, Silahlı Kuvvetlerin ülkeyi hedef alan balistik füze saldırılarını önlemeyi sürdürdüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Katar Silahlı Kuvvetlerinin ülkeyi hedef alan çok sayıda balistik füze saldırısını engellemeye devam ettiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı, saldırılara ilişkin balistik füze sayısı, hedef alınan bölgeler veya operasyonun ayrıntıları konusunda ise bilgi paylaşmadı.

Başkent Doha'da patlama sesleri duyulurken, füze saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği görüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilen uyarıda da ülkede güvenlik tehdidi seviyesinin yüksek olduğu, vatandaşlardan evlerinde kalmaları ve pencereler ile açık alanlardan uzak durmaları istenmişti.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın