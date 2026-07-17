CANLI ABD İran'da 6 köprüyü vurdu! Hürmüz Boğazı çevresinde kritik hat hedefte
ABD'nin Hürmüzgan eyaletinde peş peşe düzenlediği saldırılarda 6 köprü hedef alındı. İran, altyapıya yönelik saldırıların ardından Kuveyt ve Katar'daki ABD bağlantılı hedeflere füze operasyonları düzenlediğini açıklarken, Körfez'de gerilim yeni bir eşiğe taşındı.
ABD ile İran arasında son 24 saatte tansiyon daha da yükseldi. ABD, İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki kritik ulaşım altyapısını hedef alarak Hamir ilçesinde bulunan 6 köprüyü vurdu. Saldırılar, Hürmüz Boğazı'na uzanan stratejik güzergâhların hedef alınması nedeniyle dikkat çekti.
İran ise saldırılara misilleme olarak Körfez'deki ABD bağlantılı askeri hedefleri vurduğunu açıkladı. Devrim Muhafızları, Kuveyt'teki ABD noktalarının hedef alındığını duyururken, Katar Savunma Bakanlığı da ülkeye yönelik balistik füze saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirdi. Başkent Doha'da patlama sesleri duyulurken, halka evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılar yapıldı.
Karşılıklı saldırılarla birlikte çatışmaların yalnızca İran topraklarıyla sınırlı kalmadığı, Körfez geneline yayıldığı görülüyor
İŞTE ORTA DOĞU'DAN ANBEAN YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
İRAN SAĞLIK BAKANLIĞI: ABD'NİN TEMMUZ AYINDA BAŞLATTIĞI SALDIRILARDA 38 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin temmuz ayında ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 400'ü aştığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, saldırılara ilişkin son bilgileri aktardı.
Kirmanpur, ABD'nin temmuz ayındaki saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 400'den fazla kişinin yaralandığını, 38 kişinin ise yaşamını yitirdiğini belirtti.
Kirmanpur, daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu saldırılarda 35 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 300 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
CENTCOM İRAN'I BÖYLE VURDU
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) dün gece İran'a düzenlenen saldırıların görüntülerini yayınladı.
ABD'NİN İRAN'IN ÇABAHAR KENTİNDEKİ LİMANA DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA DENİZ GÖZETLEME KULESİ YIKILDI
İran'ın Çabahar kentindeki Şehid Kelanteri Limanı'nda bulunan deniz gözetleme kulesinin, ABD'nin sabah saatlerinde düzenlediği saldırıda hedef alındığı belirtildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ABD, Çabahar kentindeki Şehid Kelanteri Limanı'nda bulunan deniz gözetleme kulesini vurdu.
Saldırıda kule tamamen yıkılırken, ilk belirlemelere göre hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı.
Saldırının ardından teknik ve operasyonel ekiplerin bölgeye sevk edildiği, hasarın tespiti, güvenlik önlemlerinin alınması ve liman faaliyetlerinin yeniden başlatılmasına yönelik çalışmaların başlatıldığı belirtildi.
IRNA'nın aktardığına göre, teknik incelemelerin tamamlanması ve güvenlik koşullarının uygun bulunmasının ardından Şehid Kelanteri Limanı'nda yükleme ve boşaltma faaliyetlerinin kısa süre içinde yeniden başlaması bekleniyor.